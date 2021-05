Baumeisterverband

Die Anzahl der Lehrverhältnisse ging 2020 um 20 Prozent zurück

Während die Solothurner Bauwirtschaft zumindest bezüglich Umsatz nicht unter der Coronakrise litt, tut sie dies umso mehr bezüglich des Berufsnachwuchses: «Während die Zahl der Lernenden in den letzten 10 Jahren relativ konstant geblieben war, sank 2020 die Zahl der Lehrverhältnisse um rund 20 Prozent», stellt Verbandspräsident Bruno Fuchs fest. Und: «Wenn dieser Trend anhält, droht uns ein Fachkräftemangel, weil in den nächsten Jahren die geburtenstarken Jahrgänge in Pension gehen.» Einen Grund für den Rückgang ortet Geschäftsführer Theo Häner in der Tatsache, dass im letzten Jahr wegen Corona praktisch keine Schnupperlehren angeboten werden konnten. Dazu komme, dass den meisten Schulabgängern das Potenzial der Bauberufe viel zu wenig bekannt sei. Dieser Tatsache wollen die Baumeister auf nationaler Ebene mit einem «Masterplan SBV Berufsbildung 2030» entgegenwirken. Aber, so unterstreicht Theo Häner: «Mit dem Papier allein ist es nicht gemacht. Wir werden in den nächsten Jahren intensiv Aufklärungs- und Informationsarbeit leisten müssen, um die Attraktivität der Bauberufe bei den Jugendlichen bekannt zu machen.» Schliesslich sei das Bauen heute High-Tech und die Digitalisierung habe auch auf den Baustellen längst Einzug gehalten. (ums.)