Mehr Einkommen für Bauern: Vortrag Mathias Binswanger

Bauernverband «Rein wirtschaftlich macht die Landwirtschaft keinen Sinn»: Solothurner Bauern beschäftigen sich mit der fairen Verteilung der Wertschöpfung Die Delegiertenversammlung der Solothurner Bauern und Bäuerinnen befasste sich mit den widersprüchlichen Ansprüchen der Gesellschaft an die Landwirtschaft. Volkswirtschaftsprofessor Mathias Binswanger legt die Marktmechanismen dar, unter denen die Bauern leiden. Daniela Deck Jetzt kommentieren 27.02.2023, 17.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Landwirtschaft wird immer effizienter, zugleich bleibt weniger der Wertschöpfung bei den Bauern. Gaetan Bally

«Die Landwirtschaft in der Schweiz zu erhalten, war von Anfang an eine Entscheidung gegen den Markt, denn rein wirtschaftlich macht sie keinen Sinn. Doch gibt es gute Gründe, besonders die Versorgungssicherheit», sagte Mathias Binswanger an der Delegiertenversammlung des Solothurner Bauernverbandes (SOBV) im Wallierhof.

Der Volkswirtschaftsprofessor an der Fachhochschule Nordwestschweiz zeigte in seinem Referat die Mechanismen auf, welche die Bauern finanziell knebeln und in einer Abwärtsspirale halten. Jüngst machte Binswanger mit einer Untersuchung zu Label- und Biofleisch von sich reden, die er im Auftrag des Schweizerischen Tierschutzes durchführte.

Mathias Binswanger analysiert die Geldflüsse rund um Agrarprodukte. zvg

Binswangers Fazit zum Labelfleisch: Der Verdienst von Migros, Coop und Co. an dem teuren Fleisch werde immer grösser, während den Bauern immer weniger Geld im Portemonnaie bleibt. Diese würden an einer «inelastischen Nachfrage» leiden und an der «Unmöglichkeit, sich über die Qualität zu differenzieren», wie der Referent sagte.

Das Erste heisst: Wenn der Milchpreis sinkt, trinken Herr und Frau Schweizer nicht mehr Milch. Das Zweite bedeutet: Die Verarbeiter und Grossverteiler verlangen genormte Produkte, seien das nun Kartoffeln oder Schlachtschweine. Eine Sonderstellung, so Binswanger, hätten die Winzer, denn Weine definieren sich über Qualität und Herstellernamen.

Überleben dank Grenzschutz und Direktzahlungen

1970, so rechnete der Volkswirtschaftler vor, seien der Landwirtschaft 50 Prozent der Wertschöpfung zugutegekommen, heute seien es noch 30 Prozent: «Das ist nicht besonders erfreulich. Man ist produktiver und verdient weniger in der landwirtschaftlichen Tretmühle.» Dies sei ein Phänomen, mit dem die Landwirte weltweit kämpfen und das schon in den Fünfzigerjahren in den USA beschrieben worden sei.

Zugleich fordert die Gesellschaft ökologische Produktionsmethoden und Investitionen ins Tierwohl. Binswanger drückte das so aus:

«Entweder Hochleistungskühe oder extensive Alpwirtschaft, beides kann man nicht haben.»

Während in der Schweiz die durchschnittliche Wertschöpfung pro Arbeitskraft 300 000 Franken betrage, seien es in der Landwirtschaft nur 30 000 Franken, und auch diese wären ohne Direktzahlungen und den Grenzschutz ein Ding der Unmöglichkeit. Eine Folge der Geldprobleme sei das landesweite Bauernsterben im Ausmass von 2 Prozent jährlich.

Den Grossverteilern auf die Finger schauen

Der Vortrag trug den Titel «Faire Verteilung der Wertschöpfung im Nahrungsmittelsektor». Doch ein Patentrezept, um das verlorene Geld zurückzuholen, hatte auch der Ökonom und Buchautor nicht im Gepäck. Sein Tipp: Wo möglich, und das gelte besonders für die Agglomerationen, sollten die Höfe auf Direktvermarktung setzen. Doch der Hofladen werde auch künftig eine Nische in der Vermarktung bleiben.

Eine grössere Hebelwirkung erhofft sich Binswanger von einer kürzeren Leine für die Detailhändler, respektive von der Deckelung der Margen, die diese einstreichen dürfen. Während Marktmacht auf der Produzentenseite mit dem Kartellverbot gut reguliert sei, erfahre Marktmacht auf der Konsumentenseite bisher nur wenig Beachtung.

Dabei hätten Migros und Coop mit rund 80 Prozent Marktanteil im Detailhandel eine Macht, die im internationalen Vergleich aussergewöhnlich gross sei, argumentierte Binswanger. Seine Forderung: «Damit müsste sich die Wettbewerbskommission beschäftigen.»

«Bürokratiemonster» Biodiversität

Frau Landammann Brigit Wyss hob in ihrem Grusswort das gute Image hervor, das der Bauernstand geniesse. Bruno Kissling

Frau Landammann Brigit Wyss hob in ihrem Grusswort das gute Image hervor, das der Bauernstand geniesse. Zudem sei die Sicherung der Ernährung gerade in Krisenzeiten unabdingbar.

Trotz des Drucks, der auf dem Einkommen der Mitglieder lastet, vermeldet der kantonale Bauernverband eine «solide Finanzlage». Die Jahresrechnung schloss mit einer roten Null besser ab als budgetiert (8808 Franken Defizit). Das Budget sieht ein Minus von 57 500 Franken vor.

Der Lichtblick des vergangenen Jahres war die Ablehnung der «unnötigen Massentierhaltungsinitiative», wie sich Bauernpräsident Andreas Vögtli ausdrückte.

Bauernpräsident Andreas Vögtli an einer Delegiertenversammlung 2016. Hansjoerg Sahli

Im laufenden Jahr bereitet eine Reihe von «Bürokratiemonstern» den Landwirten Kopfzerbrechen: zum Beispiel «übertriebene Forderungen» bei der Biodiversität, welche die bisherigen grossen Anstrengungen nicht berücksichtigen würden. Die Folge sei eine Schwächung der Nahrungsmittelproduktion und damit ein Verfassungsbruch.

Dünnern: Kompromiss in Aussicht

Weiter ist der Absenkungspfad bei den Spritzmitteln dem Präsidenten ein Dorn im Auge. Vögtli ärgerte sich zum Auftakt: «Wir haben bald nichts mehr in der Hand, das wirkt. Unsere Ernten müssen wir dem Goodwill der Natur überlassen.»

Bauernsekretär Edgar Kupper bei seinem Hof in Höngen Laupersdorf. Hanspeter Bärtschi

Zu aktuellen Projekten informierte Geschäftsführer Edgar Kupper, beim Dünnern-Hochwasserschutz sei nach «zähen Verhandlungen» ein Kompromiss in Aussicht. Beim über zwanzigjährigen Nitratprojekt Gäu, «wo wir unsere besten Böden haben», sei ein partizipativer Prozess unter der Leitung des Amts für Umwelt in Gang gekommen.

Erfreuliches konnte auch Andreas Schwab, Geschäftsführer der bäuerlichen Dienstleistungs-AG, vermelden, besonders im Bereich Jugend: Beim Brückenjahr Startpunkt Wallierhof seien 39 der 40 Plätze belegt.