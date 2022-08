Solothurner Badi-Test Vom Adrenalinkick auf der Speedrutsche bis zum Kicken auf «Gefängnistore» – wir haben neun Badis im ganzen Kanton getestet Was macht eine Badi toll, was nervt? Jeder und jede hat darauf eine andere Antwort. Darum haben wir uns entschlossen, die Badis gemeinsam mit unseren Kindern zu testen. Frisch und frei, ganz subjektiv und teils mit komplett anderer Meinung. Aber mit einer Erkenntnis: Neugierig sein lohnt sich. Sébastian Lavoyer, Christina Varveris und Susanna Hofer Jetzt kommentieren 05.08.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wir haben den Sprung ins kalte Nass gewagt und sind mit unseren Kindern neun Solothurner Badis testen gegangen. Hier in Messen. Sébastian Lavoyer

Was haben sie eigentlich zu bieten, unsere Badis? Das war die Frage, die uns antrieb. Und weil es darauf nicht einfach eine Antwort gibt, sondern jede und jeder eine andere hat, haben wir unseren grossen Test gleich von Beginn weg subjektiv gestaltet und von Anfang an auf mehrere Schultern verteilt. Einzig das Setting war überall gleich: Vater oder Mutter geht mit Kindern vorbei, um gemeinsam zu erleben, auszuprobieren und einzuordnen.

Dazu haben wir neun Freibäder im Kanton (siehe Karte) ausgesucht und besucht. Vorneweg eine Bemerkung: So unterschiedlich die Geschmäcker auch sein mögen, so haben wir doch alle unsere Stammbäder, unsere vermeintlichen Lieblingsorte. Oft hängen diese Vorlieben aber auch mit Bequemlichkeit zusammen. Es ist nah, es ist einfach, es braucht gar nichts anderes.

Alles anzeigen

Wenn wir aber eines gelernt haben während unserer Tests, dann dass es sich lohnt, neugierig zu sein. Es gibt so viele Freibäder zu entdecken, allein im Kanton Solothurn, dass man auch gut einfach mal eine Ferienwoche jeden Tag in eine andere Badi gehen kann. Nutzen Sie diese heissen Tage und Sie werden mit Sicherheit etwas finden, das neu für Sie ist. Vielleicht sogar besser als das, was Sie kennen, besser als das Gewohnte.

Testerin und Tester: Sébastian Lavoyer mit Sohn (11) und Tochter (9).

Die Badi Grenchen hat noch viel mehr zu bieten, als ein tolles 50-Meter-Schwimmbecken. Sébastian Lavoyer

Der Ort

Von der Autobahn geht's am Flughafen vorbei direkt in die Badi Grenchen. Entsprechend lärmig kann es sein, wobei Motorengeräusche bei entsprechender Besucherzahl schnell im Geschwätz und Kindergekreische untergehen. So lärmig es an diesem Nachmittag ist, so erfreue ich mich doch sehr an der Architektur von Bäderspezialist Beda Hefti. Und meine Kinder sind froh, hat's trotz vieler Leute ein schattiges Plätzlein unter einem der zahlreichen Laubbäume.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das Wasser-Programm

Badi-Herz, was willst du mehr? Ein 50-Meter-Sportbecken, direkt daneben die Sprungbucht mit 1-, 3-, 5- und 10-Meter-Sprungturm, ein grosses Nichtschwimmerbecken mit zwei kleinen und einer grossen Wasserrutsche, mit Segeltüchern gedeckte Planschbecken ganz hinten in der Ecke bei der grossen Trauerweide – die Badi Grenchen bietet Wasser-Spass für alle Altersgruppen. Wobei mein Sohn findet, dass die Rutsche zwar cool sei, er sich diesbezüglich aber noch mehr vorstellen könne.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das Land-Programm

Fussballplatz und Beachvolleyballfeld sind neben Spielplatz und Sandkasten heute ja quasi Standard in den meisten Schwimmbädern. Aber Grenchen hätte deutlich mehr zu bieten wie eine Kletterwand oder eine Tyrolienne. Allerdings ist dieser Bereich zur Enttäuschung der Kinder gesperrt, weil wenige Tage zuvor ein Blitz in eine über 70-jährige Esche eingeschlagen hat und diese umzustürzen droht. «Für die Bewertung stellen wir uns einfach vor, wir hätten auch dort spielen können», findet meine Tochter.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das Gastro-Angebot

Das Badi-Bistro hat mit dem Camemburger sogar ein Angebot für Vegetarier. Sowieso versucht man sich mit Speisen wie dem Chili-Burger oder dem Schweinssteak mit Bratkartoffeln wenigstens ein bisschen vom klassischen Badi-Angebot abzuheben. Dazu gibt es im Kafihüsli gleich nebenan neben Kaffee auch Nussgipfel, Schoggitörtli oder Bärli-Biber. «Schade, war die Gelateria geschlossen», findet Zoé. Dafür aber waren die Pommes gut, da sind sich die Geschwister einig.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Unser Fazit

Die Eintritte sind mit 7 Franken für Erwachsene und 3 Franken für Kinder im Normalbereich. Dafür kriegt man ganz viel Leistung, langweilig wird in Grenchen weder Klein noch Gross. Entsprechend laut ist es, wobei das in einem städtischen Bad wohl einfach dazu gehört. Auch fehlt uns hier das Naturwasser, der Fluss oder See. Dafür ist das Bad sowohl mit öffentlichem Verkehr als auch mit dem Auto gut erreichbar. Und die Parkplätze sind mit Parkscheibe gratis, wenn auch an einem sonnigen Tag knapp.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Testerin und Tester: Sébastian Lavoyer mit Sohn (11) und Tochter (9).

Schwimmen mit Aussicht: Die wohl am schönsten gelegene Badi im Kanton liegt in Messen. Tom Ulrich

Der Ort

Erbaut zu Beginn der 70er-Jahre, ist das Schwimmbad Messen ein kleines Bijou an den Hängen des Limpachtals. Sprungböcke, Duschen, vieles von damals ist noch immer. Auch die Eintrittspreise sind mit 5 Franken für Erwachsene und 2.50 für Kinder ein bisschen wie damals. Zugleich bezaubert der Blick über die Felder und Wiesen. Die grossen Laubbäume spenden Schatten. Und selbst am heissesten Tag dieses Sommers ist der Ansturm bescheiden. Sicherlich schwieriger erreichbar als die städtischen Bäder.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die Rutsche fehlte ihnen, das 10-Meter nicht. Sébastian Lavoyer

Das Wasser-Programm

Ein 50-m-Schwimmbecken, ein direkt angrenzendes Nichtschwimmerbecken, dazu ein wenig abgesondert ein Sprungbecken mit 1- und 3-m-Sprungbrett und weiter hinten ein mit Segeltuch bedecktes Planschbecken – die Badi Messen ist zwar klein, bietet aber einiges. «Leider hat es keine Rutschbahn», meint meine Tochter. Das wohl grösste Minus aus Sicht der Kinder. Denn so klein die Sprunganlage auch ist, so mache sie doch «mega Spass», findet mein Sohn.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das Land-Programm

Auch wer sich zwischen Schwimmen und Planschen an Land austoben will, hat hier seine Möglichkeiten: ein grosses Fussballfeld mit Toren, ein Beachvolleyballfeld und ein Spielplatz mit Sandkasten für die kleineren Kinder. Ein grosser Vorzug dabei: Diese Bereiche sind durch einen Hügel von den Schwimm- und Sprungbecken getrennt. Zudem hat es überdachte Grillstellen, die zur freien Verfügung stehen. Wer zuerst kommt, grillt zuerst.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das Gastro-Angebot

Pommes frites, Hamburger, Hotdog, Chicken-Nuggets, Fitnessteller – das typische Badiprogramm, finde ich als Vater. «Aber die Pommes sind also wirklich sehr fein», sagt mein Sohn. Und seine Schwester freut sich an der Schleckzeugauswahl und den Glaces. Während die Eintrittspreise hier tiefer sind als anderswo, bewegt sich das Gastro-Angebot preislich auf ähnlichem Niveau wie bei der Konkurrenz. So beschränkt die Auswahl auch war, das Essen hat uns allen geschmeckt.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Unser Fazit

Eine Entdeckung für uns alle, die wir noch nie in der Badi Messen waren. Wunderschön gelegen, bringt die Badi fast alles mit, was man sich wenigstens als Erwachsener wünscht: Abkühlung, ein bisschen Bewegung, Entspannung, und das alles mit Aussicht. Die Vorstellung, hier an einem Sommerabend auch noch zu grillieren, ist so verlockend, dass wir irgendwann zurückkehren, so viel ist sicher. Auch wenn wir ansonsten sehr gerne in natürlichen Gewässern baden.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Testerinnen: Christina Varveris und Tochter (8).

Untertauchen in der Badi Solothurn: In und ums Wasser hat Solothurn so ziemlich alles, einzig bei den Rutschen hat die Badi ein Defizit, findet die Testerin. Christina Varveris

Der Ort

Solothurn zählt stolze 37'500 Quadratmeter Badi direkt an der Aare. Drei Stege hat es, um in die Aare zu gelangen und zwei Flosse laden zum Ausruhen ein. Viele aufmerksame Badmeister wachen über Recht und Ordnung und putzen auch die Flosse regelmässig. Bei schönem Wetter ist die Badi immer ziemlich voll. Das Freibad hat einen alten Teil, dort badet man noch wie anno 1926, aber man kann sich auch im 50-Meter-Becken aus den 60er-Jahren sportlich betätigen. Eine riesige Spielwiese hat's und viele Bäume spenden Schatten. Die Badi ist gut mit dem Bus zu erreichen, bietet aber auch Gratisparkplätze.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das Wasser-Programm

Für Wasserratten hat es, was das Herz begehrt. Sprungtürme bis und mit

10 Meter für die ganz Mutigen, 25- und 50-Meter-Schwimmbecken für die Sportlichen und für die ganz Kleinen ein Kinderbecken mit Rutsche und Wasserspielen. Für meine Tochter ist die Rutsche allerdings deutlich zu kurz: «Das gibt einen Stern weniger», meint sie nüchtern.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das Land-Programm

Die Badi bietet Tischtennis, man kann Schach spielen, es hat eine Spielwiese und ein Beachvolleyballfeld. Letzteres hat leider weder ein richtig gespanntes Netz noch Linien, die das Feld abgrenzen. Der Sand aber ist top. Der Sandspielplatz für die Kleinsten auf der gegenüberliegenden Seite ist gedeckt, hat einen Turm, Sandspiele und einen Wasserkanal. Das Land-Angebot ist für Kleinkinder gut, meiner Tochter ist das etwas zu lasch. Sandkasten interessiert sie nicht mehr wirklich und Schach ist ihr zu langweilig.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das Gastro-Angebot

Ein Fünf-Sterne-Menu darf man auch in der Badi Solothurn nicht erwarten. Wenn die Thais am Ruder sind, gibt’s passable Currys mit Tofu, das ist nett. Das Salatbuffet sieht toll aus, ist geschmacklich – wohl vor allem wegen der Fertigsaucen – eine 3. Lieber etwas aus der Suteria-Ecke nehmen, die Bäckerei beliefert die Badis mit tollen Donuts und Kuchen. Den Hamburger findet die Tochter aber top und auch die deftig gewürzten Pommes kommen immer gut an.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Unser Fazit

Eine tolle Badi steht da in Solothurn. Riesig ist sie, der Anschluss an die Aare unvergleichlich und trotz aller Kritik am rutschigen Boden sind die neuen sanitären Anlagen ein Plus. Der Platz am Schatten wird an Wochenenden und an Mittwochnachmittagen knapp, lieber noch einen Sonnenschirm mitnehmen. Mit 6 Franken für Erwachsene und 3.50 Franken für Kinder ab 7 Jahren ist er Eintritt bescheiden für die Fülle an Angeboten.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Testerinnen: Christina Varveris und Tochter (8).

Am liebsten hätte die Tochter von Christina Varveris in der Badi Zuchwil den ganzen Tag nur die Rutsche getestet. Michel Lüthi

Der Ort

Die ruhige Badi liegt zwischen der Aare und dem Zuchwiler Wald. 2019 renoviert, ist sie blitzblank sauber mit glatten Mauern zum Wohle aller Badehosen und Bikinis. Zur Aare kommt man durch eine Tür, allerdings bleiben die meisten Leute auf dem Badi-Areal. Das grosse Plus gegenüber anderen Badis: Bei schlechtem Wetter stehen auch das Hallenbad und der warme Wellnesspool für die Besucher offen. Ab September wird zudem das 50-Meter-Becken mit einer Traglufthalle gedeckt, damit man in der Wärme schwimmen kann.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das Wasser-Programm

Die Badi hat zwei Chromstahlbecken, ein ist 50 Meter lang für die Schwimmer und ein seichtes für die Kinder. Chromstahl ist neu für uns, es fühlt sich angenehm an. Man kann rumrutschen und schürft sich nicht auf wie in den Steinbassins. Seit dem Umbau hat Zuchwil auch ein Sprungbecken und Sprungtürme (1 Meter und 3 Meter), die rege benutzt werden. Plus eben bei kühlem Wetter das Hallenbad und das 34 Grad warme Wellnessbecken. Grosses Highlight meiner Tochter: die dreispurige Rutschbahn. Gefühlte zwei Stunden testet sie und gibt «eine klare 5».

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das Land-Programm

Auf den Beachvolleyballfeldern trainiert sogar die Schweizer Auswahl. Professionell aufgebautes Netz und Linien und schön gepflegten Sand gibt's. Auch Fussball kann man spielen, auf einem kleinen Feld mit Handballtoren. Für die Kleinen gibt es einen modernen Spielplatz mit Wasserspielen. Zudem hat es Pingpong-Tische, Liegestühle am Pool und eine Liegewiese etwas abgesondert in der Höhe, für jene, die sich in Ruhe sonnen wollen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das Gastro-Angebot

Supernettes Personal am Pool, aber auch im Restaurant, das ein grosses kulinarisches Angebot präsentiert. Pasta gibt es und natürlich die Badi-Klassiker Pommes, Nuggets, Hotdog und Hamburger. Unsere Auswahl von vegan süsssauer und dem Wochenhit Fleisch lag aber schwer auf dem Magen. Der Hamburger war laut dem Kind nur «so la la». Dafür sei die Auswahl an Süssigkeiten top, meinte sie, und verdrückte die zwei Gummiaugen mit Genuss.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Unser Fazit

Das Freibad in Zuchwil ist ein Bijou, das gehegt und gepflegt wird. 8 Franken kostet der Eintritt für Erwachsene, 5 Franken für die Kinder und ist damit etwas teurer als andere Badis. Aber sie bietet auch viel. Nur ein Sandkasten fehlt und ein 10-Meter-Sprungturm, aber diese Kritik ist schon fast kleinlich. Anfahrt mit dem ÖV ist einfach, Bus 4 bis Zuchwil Sportzentrum. Und auch wer mit dem Auto kommt, hat bei 400 Parkplätzen immer Platz.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Testerinnen: Christina Varveris und Tochter (8).

Die Badi Gerlafingen lockt auch viele Stadtsolothurner an, obwohl es weder einen See noch die Aare hat. Christina Varveris

Der Ort

Mitten auf dem Land gelegen, hat das Schwimmbad Eichholz weder See noch Aare zu bieten und trotzdem nehmen viele Stadtsolothurner den Weg nach Gerlafingen auf sich, um ihre Kleinen und Grossen toben zu lassen. Mit dem ÖV ist das etwas kompliziert, Parkplätze sind aber gratis. Grosse Bäume geben Schatten, Platz hat's vor allem hinter den Rutschbahnen zur Genüge.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das Wasser-Programm

Im Eichholz hat man an alle gedacht. Es hat Rutschen für Minis bis Maxis. Viele Wasserspiele für die Kleinsten, das Nichtschwimmer-Becken mit der gelben Rutschbahn für die Grösseren und die ultraschnelle weisse Rutschbahn für die Mutigen. Ein 50-Meter-Schwimmbecken unterteilt in acht Bahnen sowie 1- und 3-Meter-Sprungbretter.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das Land-Programm

Wer eine Pause braucht vom kühlen Nass, kann sich an Land austoben. Der Spielturm im Osten der Badi ist eine Augenweide und perfekt für Fast-Teenager. Die beiden Beachvolleyballfelder sind professionell aufgezogen und auf der grossen Spielwiese hat’s Platz zum Toben. Auch das kleine Bächlein mit den grossen Steinen und der Schnecke als Wasserspender findet interessierte Beobachter jeden Alters.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das Gastro-Angebot

Das Restaurant ist klein, die Angestellten sehr freundlich und die Kulinarik ist im Rahmen des Erträglichen. Das Kind fand seine Nuggets und Pommes «superfein». Salate, Sandwiches und Birchermüesli gibt es abgepackt, sahen ganz lecker aus.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Unser Fazit

Eine mittelgrosse Badi, die allen gerecht wird ausser jenen, die vom 10-Meter-Turm springen wollen. Top-Spielplatz für die Grösseren. Viel Platz fürs Badetuch, vor allem hinter den Rutschen war alles leer. Super für Mamis und Papis mit Kindern in unterschiedlichem Alter. Sie sollten sich in der Nähe des Spielturmes aufhalten, dort haben alle Freude.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tester/in: Susanna Hofer und Sohn (15)

Unsere Tester waren an diesem Tag nach den Enten die ersten im Strandbad Burgäschisee. Susanna Hofer

Der Ort

An diesem Mittag sind wir die Ersten im Strandbad Burgäschisee, in der Nacht zuvor hat es gewittert. Der Burgäschisee ist eine Naturidylle, wie man sie sich nicht schöner wünschen kann. Wir schwimmen mit den Enten, Wasserpflanzen streifen unsere Beine beim Schwimmen und das Wasser ist weich und grünlich. Mein Sohn ist begeistert von der Fisch-Vielfalt. Es hat Egli, grosse Hechte und gar Wasserschlangen, wie uns zwei Fischer in ihrem dümpelnden Boot erzählen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das Wasser-Programm

Der Burgäschisee liegt in einem Naturschutzgebiet, weshalb auf dem See nur Ruderboote benutzt werden dürfen. Auch das Baden ist nur in der Badi und dem «Badloch» mit seinen Grillstellen erlaubt. Mir behagt die Ruhe und die Schönheit des Sees, die Entspannung. Mein Sohn dagegen meint: «Das grosse Floss ist toll.» Die Sprungtürme vom 1- bis zum 3-Meter-Brett fallen dagegen klar ab von dem, was er in seiner Stammbadi in Solothurn kennt.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das Land-Programm

Die Liegewiese ist sauber und die Aussicht ist wunderschön. Es hat alte, hohe Bäume, aber an sonnigen Tagen sind die Schattenplätze doch eher knapp. Das Beachvolleyballfeld sieht toll aus, ist aber nichts für meinen Sohn. Genauso wenig der Spielplatz mit Kletterturm und Babybassin. Sie sind ohnehin ziemlich klein. «Für Jugendliche ist es nicht wirklich interessant», urteilt mein Sohn.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das Gastro-Angebot

Die Aussicht von der Terrasse und die ansprechenden Menus im Gasthof Seeblick haben es uns angetan. Wir entscheiden uns für die Egli-Knusperli, hätten aber auch Roastbeef, Tomatensalat, Cordon bleu oder Thai-Curry mit Tofu essen können. Die Preise sind angemessen, aber eher im oberen Bereich, wenn man es mit anderen Badis vergleicht. Allerdings kriegt man für sein Geld auch wirkliche Qualität. Die Egli-Knusperli waren wirklich lecker und auch die Pommes schmeckten uns bestens.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Unser Fazit

Gerade für Erwachsene, die gerne in Naturgewässern schwimmen, ist die Badi wunderschön. Der Einzeleintritt ist mit 7 Franken für Erwachsene und 4 Franken für Kinder (ab 6 bis 15 Jahre) ziemlich hoch. Zudem wird nur Bargeld akzeptiert. Das Restaurant Seeblick ist ein grosses Plus und grenzt direkt an die Badi an. Mit dem Velo ist sie aus Solothurn in rund 45 Minuten erreichbar, man könnte aber auch mit dem Bus (zwei Minuten Fussweg) oder mit dem Auto anreisen (Parkplätze sind gebührenpflichtig).

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tester/in: Susanna Hofer und Sohn (15)

Die Speedrutschbahn ist ein echter Adrenalinkick, meint der Teenager, bedauert aber, dass sie erst um 13.30 Uhr öffnet. Bruno Kissling

Der Ort

Die Badi liegt etwas ausserhalb des Dorfes, weshalb es angenehm ruhig ist. Allerdings hat es nicht allzu viele Bäume und an heissen Tagen, wie wir einen erwischen, drängen sich die Besucherinnen und Besucher im Schatten. Die Anlage ist sehr sauber und alles ist gut gepflegt. Meinem Sohn gefällt es wirklich gut hier.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das Wasser-Programm

Ein 50-Meter-Becken, ebenso ein Lehrschwimmbecken sowie Kinder- und Babybecken mit zahlreichen Attraktionen – das bietet Balsthal an Wasser. Zudem ein Strömungskanal, kleine Springbrunnen und eine Breitwellenrutschbahn, die auch Erwachsenen Spass macht. Besonders spannend fand mein Sohn die ab 12 Jahren zugängliche Speedrutschbahn. «Das ist ein echter Adrenalinkick», findet er. Die Sprungtürme bis zum 3-Meter-Turm gefallen, fallen aber vom Angebot der grossen Stadt-Bäder ab.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das Land-Programm

Zwei Beachvolleyballfelder locken zum Spielen, zudem gibt es Basketballkörbe, Tischtennisplatten und einen Töggelikasten sowie eine Fussballwiese. Für Kinder hat es einen Spielplatz mit Kletterturm und Hängebrücke. Zudem eine Grillstelle, die aber bei unserem Besuch gesperrt ist. Auch hier fehlt der Schatten. Für jung und alt ist fast alles da, was man sich wünschen könnte.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das Gastro-Angebot

Die Egliknusperli waren gut, der Salat okay. Die Auswahl ist eher klein, es gibt Fast Food wie Burger und Pommes, auch Salate und Pizza. Die Bedienung war freundlich, aber es dauerte eher lange. Die Preise angemessen. Auch im Restaurantbereich ist es heiss, es hat fast keine Bäume und unter den Schirmen staut sich die Hitze. Mein Sohn störte sich einzig ob dem Rauch vom Nachbartisch.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Unser Fazit

Die Badi ist für Jugendliche und Erwachsene attraktiv. «Für Jugendliche ist vor allem die Speedrutschbahn spannend, aber leider öffnet die erst um 13.30 Uhr», präzisiert mein Sohn. Der Einzeleintritt ist mit 8 Franken für Erwachsene und mit 5 Franken für Kinder (5 bis 16 Jahre) hoch. Mit Abos anderer Gemeinden gibt es aber Rabatt. Zudem kann man am Dienstag und am Donnerstag schon ab 6.30 Uhr schwimmen gehen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tester: Sébastian Lavoyer und Sohn (11)

So viele Rutschen wie in Olten gibt es in keiner anderen Badi in Solothurn. Und es hat für alle etwas dabei: für Anfänger und Adrenalinjunkies. Sébastian Lavoyer

Der Ort

Mittendrin statt nur dabei – das ist die Badi Olten. Mit Blick auf die Aare rattern rechts die Güterzüge vorbei, links führt die Alte Brücke über den Fluss und noch ein bisschen weiter hinten, auf der gegenüberliegenden Aareseite, ist der Bahnhof. So zentral und laut es ist, hat es im 1937 von Hermann Frey und Ernst Schindler erbauten Strandbad doch zahlreiche grosse Laubbäume und deshalb genügend Schattenplätze, selbst an heissen Tagen. Das Bad ist mit dem öffentlichen Verkehr hervorragend erreichbar, Parkplätze aber sind kostenpflichtig.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das Wasser-Programm

50-Meter-Becken, Sprungtürme (1-, 3- und 5-Meter-Turm), Nichtschwimmerbecken und Planschbecken mit kleinen Rutschbahnen sind in Olten in bestem Zustand. Dazu kommen eine 40-Meter-Rinnenrutsche, eine 78-Meter-Röhrenrutsche und eine Freefall-Rutsche («Mein absoluter Favorit», so mein Sohn) und natürlich die Aare. «Herrlich, die Abkühlung im fliessenden Wasser», finde ich. Und zudem mit so bescheidener Strömung, dass auch mein 11-jähriger Sohn mit in den Fluss kommt.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das Land-Programm

Drei professionelle Beachvolleyballfelder liegen direkt neben dem Fussballplatz. Aber das Kicken lassen wir schnell. Zu viele Bienen in den Kleeblüten und «Gefängnistore», wie sie mein Sohn nennt, also Tore mit Eisenstangen, von denen jeder Schuss irgendwohin prallt. Dazu hat es in Olten auch drei Pingpongtische und ein Bodenschach, das uns zwar reizt, aber letztlich nicht so sehr wie das kalte Nass. Wäre ich alleine hier, würde ich aber sicher noch ein halbes Stündlein auf der den Erwachsenen vorbehaltenen Sonnenterrasse lesen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das Gastro-Angebot

Hotdog, Gyros, Schnitzelbrot dazu ein Gläschen Wein, ein Bier oder ein Süssgetränk – kulinarisch ist die Badi Olten keine Entdeckung. Das Salatbüffet ist ganz okay, die Fertigsaucen eine kleine Lieblosigkeit, so meine Meinung. Mein Sohn dagegen ist begeistert von den Pommes, die mir zu salzig sind, und auch das Schnitzel schmeckt ihm (da sind wir uns einig). «Für Kinder ist das richtig gut und zudem mussten wir überhaupt nicht lange warten», findet er.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Unser Fazit

Bei einem Vollpreis von 8 Franken und 4 Franken für ein Kind gehört Olten zu den teureren Badis im Kanton (ob das an der Nähe zu Zürich liegt?). Aber im Gegenzug kriegt man dafür auch richtig viel geboten. Sogar Nicht-Raucher-Zonen gibt es hier. Was das Vergnügen im Wasser anbelangt, könnten Turmspringer höchstens das 10-Meter vermissen, ansonsten lässt die Badi Olten kaum Wünsche offen. Eigentlich wäre das auch an Land kaum anders, wobei das Fussballspielen mit Bienen und auf diese Tore nicht wirklich Spass macht.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tester: Sébastian Lavoyer und Sohn (11)

Fussball, Beachvolleyball? Kein Platz. In Schönenwerd dreht sich alles ums Badevergnügen – und natürlich die Aare. Bruno Kissling

Der Ort

Am nördlichen Dorfende direkt neben dem Fussballplatz und der Volleyball-Halle gelegen, erstreckt sich die Badi Schönenwerd entlang der Aare über mehr als 200 Meter. Stromaufwärts befindet sich der Beckenbereich, wo es auch einige wenige Schatten spendende Bäume hat. Im oberen Bereich des Bades ist man gut beraten, einen Sonnenschirm mitzubringen, wenn man nicht den ganzen Tag an der prallen Sonne schmoren will. Die Sicht geht über die Aare auf das in Erlinsbach gelegene Herrenholz. Hin und wieder treiben Gummiboote vorbei. Parkplätze sind gratis, die Anreise mit dem ÖV dagegen komplizierter.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das Wasser-Programm

Das grosse Plus von Schönenwerd ist die Aare. Fast bis in Flussmitte können selbst Kinder um 1,40 Meter stehen. Zudem ist die Strömung nicht allzu stark und das gemeinsame Schwimmen im Fluss eine tollte Erfrischung bei grosser Hitze. Schönenwerd bietet aber auch ein 50-Meter-Becken für ambitionierte Schwimmerinnen oder ein Nichtschwimmerbecken mit Strömungskanal. «Das ist fast wie ein hartes Training für die Aare», sagt mein Sohn und lacht, während es ihn im Kreis herumtreibt. Ein 1-Meter- und ein 3-Meter-Sprungbrett sowie eine Breitflächenrutsche und ein ziemlich Sonnen exponiertes Planschbecken runden das Angebot ab.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das Land-Programm

Drei Pingpongtische, zwei davon mit kaputten Netzen und sonst nichts, so könnte man das kurz umschreiben. Platz für Fussball oder Beachvolleyball gibt es in Schönenwerd nicht. Wer hier herkommt, der kommt, um zu baden oder sich zu sonnen. Darum geht es ja in einem Schwimmbad, gerade bei dieser Hitze. «Ich finde es schon sehr wenig, wir können ja nicht mal Fussball spielen», sagt mein Sohn.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das Gastro-Angebot

So bescheiden die Bewegungsalternativen zum Schwimmen auch sind, so breit ist das Angebot im Restaurant. Von Burger über Fitnessteller und Tomatensalat bis hinzu Frühlingsrollen oder Pizza gibt es hier so einiges an Auswahl. Vieles ist schnell zubereitet, Convenience-Food. Aber die Atmosphäre ist familiär und freundlich. Und mein Sohn freut sich über das grosse Glace-Angebot und das Schläcki-Säckli für 2 Franken.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Unser Fazit

6 Franken für den Vater, 3 Franken für den Sohn – die Preise sind fair in Schönenwerd. Dafür bietet die Dorfbadi vor allem viel Wasser-Vergnügen und dank der Aare auch an ganz heissen Tagen eine schöne Erfrischung. Wer mit Kindern herkommt, sollte zur Sicherheit einen Sonnenschirm mitbringen. Denn die Schattenplätze sind knapp bemessen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Welche ist Ihre liebste Solothurner Badi und wieso? Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen