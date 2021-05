Solothurn «Wie ein verspäteter Aprilscherz»: Es hagelt Kritik am «Aaregondel-Projekt» Es soll ein revolutionäres Projekt sein von Reto Paul Grimm. Dieser präsentiert die Idee, mit einer Gondelbahn den Solothurner Hauptbahnhof mit dem Attisholz-Areal zu verbinden. Dabei tangiert die Strecke aber auch Zonen des Natur- und Tierschutzes. Und von genau diesen Verbänden hagelt es nun Kritik. Das Projekt sei alles andere als realistisch. Joel Dähler 05.05.2021, 19.20 Uhr

So könnte es aussehen, wenn die «Aaregondel» bis zum Attisholz-Areal fahren würde (Visualisierung). Lea Durrer

Die Idee eines grossen Mobilitäts-Projekts macht in Solothurn von sich Reden: Die «Aaregondel». Der visuelle Gestalter Reto Paul Grimm schlägt eine Projekt-Idee vor, bei der eine Gondelbahn vom Solothurner Hauptbahnhof aus, über Zuchwil bis ins Attisholz-Areal in Luterbach gebaut werden würde. «Die Zeit ist reif für eine Gondelbahn im urbanen Raum», sagt Grimm. Doch die Idee erhält Gegenwind: Problematisch ist, dass die Strecke der Aare entlang über Naturschutzgebiete führen würde. Ebenso stellt sich die Frage, ob eine solche Gondelbahn nicht im direkten Konkurrenzkampf mit der ausgebauten Busstrecke stehen würde. So reagieren betroffene Verbände auf die Gondel-Idee:

«Unrealistisch», heisst es bei BirdLife Solothurn

Thomas Lüthi ist Vizepräsident des Verbandes «BirdLife Solothurn». Dieser umfasse kantonal 43 Natur- und Vogelschutz-Sektionen. Er habe etwas schmunzeln müssen, als er von der Idee hörte. Niemandem im Verband sei das Projekt bisher bekannt gewesen. Doch schon der Vater von Reto Paul Grimm sei für seine grossen Bau-Ideen bekannt gewesen, erinnert sich Lüthi mit einem Lachen.

«Das Projekt kann und darf so nicht bewilligt werden», ist für Lüthi aber klar. Die geplante Route würde durch ein nationales Schutzgebiet verlaufen, was in der Schweiz eine Schutzverordnung der höchstmöglichen Stufe sei. Schon Menschen seien beunruhigt, wenn etwas sie auf tiefer Höhe überfliegen würde. Bei Wildtieren sei der Reflex noch stärker und sie würden zur Flucht ansetzen. Auch die Bauten, wie Zwischenstationen und Masten, würden teilweise in Uferschutzzonen liegen. So etwas bewilligt zu bekommen, sei unrealistisch.

Zudem gibt Lüthi zu bedenken, dass es ja schon Bus- und Zug-Anbindungen gebe. Als die Wohnungen und Arbeitsplätze hier geplant wurden, sei dazu auch ein ÖV-Konzept mitberücksichtigt worden. Die Gondel sei vielleicht ökologisch oder ökonomisch besser als Bus und Bahn, sie wäre ja aber kein Ersatz, sondern würde zusätzlich gebaut werden.

«Perle des Schweizer und Solothurner Naturschutzes»

Thomas Lüthi von BirdLife Solothurn steht auf dem Attisholz-Areal, wo die Gondel hinfahren würde. Joel Dähler

Lüthi mahnt, dass hier in der Region schon kleine Projekte zu rechtlichen Schwierigkeiten führen. Er erinnert an das «Stand-Up-Paddle-Verbot», welches für viel Aufregung sorgte. Die Vogelreservate und Schutzgebiete seien auch hier der Auslöser gewesen. Um zu verdeutlichen wie gross die Hürden für die «Aaregondel» wären, müsse man verstehen, dass es sich hier um eine «Perle des Schweizer und Solothurner Naturschutzes» handle.

fasst Lüthi zusammen. Es sei ja aber auch noch kein konkreter Plan, sondern nur eine Idee. Dennoch sei er überrascht, das Grimm mit einer nicht zu Ende gedachten Idee an die Öffentlichkeit gehe. Lüthi hätte sich vorher einen Dialog gewünscht. Man warte nun ab, was sich bei der Machbarkeitsstudie ergebe.

Auch dem Fernsehsender TeleM1 erklärte Thomas Lüthi, warum er das Projekt so nicht gutheisse. TeleM1

Pro Natura Solothurn hält Projekt für einen «verspäteten Aprilscherz»

Ariane Hausammann von der Geschäftsstelle Pro Natura Solothurn wusste vorher auch nichts von den Gondel-Plänen. Ihre erste Einschätzung: «Das Projekt kommt als verspäteter erster Aprilscherz rüber. Nach Stadtseilbahnen in La Paz und Singapur kommt gleich Solothurn.» Man fände es sehr speziell, dass jemand mit so einer Idee an die Öffentlichkeit gehe.

beurteilt Hausammann kritisch.

«Machbarkeit abwarten» heisst es bei der Repla

Bei der Regionalplanungsgruppe «espaceSolothurn» (Repla) will man die Idee nicht gleich verwerfen, sondern sich zumindest einmal anhören. Die Idee sei «sehr innovativ und interessant», sagen der Repla-Geschäftsführer Matthias Reitze und der Präsident Roger Siegenthalter. Die beiden wollen aber auch nicht voreilig in Euphorie ausbrechen:

sagen Reitze und Siegenthaler auf Anfrage.

BSU sieht keine Konkurrenz, sondern Zusammenarbeit

Anita Jenk, Medienverantwortliche beim Busbetrieb Solothurn und Umgebung (BSU), sieht den Verkehr als funktionierendes Gesamtsystem. «Sollte die <Aaregondel> konkreter werden, ist der BSU interessiert, dass sie optimal mit dem BSU-Angebot abgeglichen und im lokalen Verkehrsnetz integriert wird.»

Jenk betont aber auch, dass gerade das Attisholz-Gebiet schon mit der Expressbuslinie 10 erschlossen ist. Der attraktive Firmenstandort würde bereits jetzt vom abgestimmten Fahrplan ab Bahnhof Solothurn profitieren. Zu der Frage, ob der Bus oder die Gondel effizienter wäre, konnte Jenk noch keine Aussage tätigen, stecke das Projekt doch noch in den Kinderschuhen.