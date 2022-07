Solothurn und Olten Solothurner Kantonsrat schafft zwei zusätzliche Richterstellen – die SVP wehrte sich mit Händen und Füssen Verschiedene Richterämter im Kanton Solothurn sind personell am Anschlag. Nun hat der Kantonsrat zwei zusätzliche Stellen bewilligt. Obwohl von fast allen Parteien unbestritten, entstand im Rat eine fast schon epische Debatte, in der von einer Partei das Stellenwachstum bei der Verwaltung ganz grundsätzlich hinterfragt wurde. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 06.07.2022, 16.00 Uhr

Erhält eine zusätzliche Richterstelle: Das Amtsgericht Olten-Gösgen. Bruno Kissling

Die Richterämter im Kanton Solothurn ertrinken fast in der Arbeit. Die Folge: Die Gerichtsverfahren dauern teilweise so lange, dass ein verurteilter Straftäter eine Strafminderung erhält. Und Bürgerinnen und Bürger, die ein Gericht aufrufen müssen, warten teils monate- oder gar jahrelang auf Entscheide. In Familienangelegenheiten, etwa wenn Kinder involviert sind, besonders heikel.

An den Richterämtern Solothurn-Lebern und Olten-Gösgen ist die Arbeitslast besonders gross. Seit 2018 werden ausserordentliche Statthalter eingesetzt, um die Arbeit irgendwie stemmen zu können. Diese Personen sind, im Gegensatz zu den Berufsrichterinnen und -richtern, allerdings nicht vom Volk gewählt.

Weil diese Notfallprovisorien seit 2018 regelmässig verlängert wurden, wurde in der Vergangenheit mehrfach angemahnt, die Übergangslösung nicht zum Dauerzustand werden zu lassen, sondern lieber die ordentlichen Richterstellen aufzustocken. Um genau das ging es am Mittwoch im Kantonsrat: In Olten und Solothurn sollte je eine zusätzliche Richterstelle geschaffen werden.

Fast alle Parteien für die Aufstockung

Für alle Parteien ausser einer war dieses Anliegen unbestritten. Die Aufstockung sei nötig, eigentlich sei das Wort Aufstockung sogar falsch gewählt, würde man doch nur den Status quo legitimieren, so die Voten aus dem Saal. Sogar von einem historischen Entscheid war mehrfach die Rede, wurden die Richterstellen doch zuletzt 1988 aufgestockt.

Einzig die SVP sträubte sich mit Händen und Füssen gegen die Aufstockung. Sie nahm das Geschäft zum Anlass, sich ganz grundsätzlich gegen den Ausbau von Verwaltungsstellen auszusprechen. In der Folge entstand eine lang anhaltende, teilweise sehr emotional geführte Diskussion.

Die Richterämter hätten kein Ressourcen-, sondern ein Organisations- und damit auch ein Führungsproblem, meinte etwa Rémy Wyssmann (SVP, Kriegstetten). Man müsse diese Probleme lösen, bevor man mehr Personal reinbuttere. Josef Fluri (SVP, Mümliswil) mahnte ganz allgemein: «Wenn eine Stelle beim Staat einmal geschaffen ist, bringt man sie auch in hundert Jahren nicht mehr weg.» Eine ausserordentliche Stelle jedoch noch eher, darum könne man mit dem Provisorium gut leben.

«Richterstellen wachsen im grünen Bereich»

Er könne dem nicht mehr zuhören, entgegnete irgendwann Urs Huber (SP, Obergösgen). Würden sich die von der SVP angesprochenen Organisationsprobleme doch gerade dadurch verbessern, dass neue Richterstellen geschaffen werden.

Markus Spielmann (FDP, Starrkirch-Wil) versuchte zu beschwichtigen: Man habe sehr genau hingeschaut. Auch wenn die Verwaltung insgesamt zu schnell wachse: Die Richterämter täten dies definitiv nicht. «Die Richterstellen wachsen nur sehr langsam, langsamer als die Bevölkerung, das ist im grünen Bereich.»

Der designierte Obergerichtspräsident Thomas Flückiger gestand einzelne Fehler bei manchen Richterämtern ein. Solche Fehler seien aber extrem selten, «und sicher nicht verantwortlich für die Überlastung der Gerichte». Gebe es genügend Ressourcen, würden diese Fehler nicht passieren.

Überzeugen konnte er die SVP-Fraktion damit nicht. Sie stimmte geschlossen gegen die Aufstockung. Trotzdem wurden die beiden zusätzlichen Richterstellen schliesslich mit 72 zu 21 Stimmen genehmigt.

