Solothurn: Seitlich-frontale Kollision auf der Westtangente

Auf der Westtangente in Solothurn hat sich am Sonntagnachmittag eine seitlich-frontale Kollision zwischen zwei Autos ereignet. Verletzt wurde dabei niemand. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.

Online-Redaktion 19.12.2022, 09.06 Uhr