Saisonstart: Auf dem Balmberg wird wieder Ski gefahren

Die Wintersport-Saison ist nun auch am Balmberg in Solothurn eröffnet. Der Berg wird bereits seit 60 Jahren von zahlreichen Schlittlern, Ski- und Snowboardfahrern aufgesucht. Vor allem Familien fühlen sich wohl am Balmberg. Doch der fehlende Schnee macht auch dieser Skiregion zu schaffen.

ArgoviaToday 22.01.2023, 19.26 Uhr