Solothurn Rückkehr aus der Ostschweiz: Die neue Leiterin der Standortförderung Solothurn nimmt ihre Arbeit auf Monika Beck übernimmt per 1. November 2022 die Leitung der Fachstelle Standortförderung und Aussenkontakte beim Kanton Solothurn. Sie tritt die Nachfolge von Sarah Koch an, die unlängst sagte, dass die Standortförderung zu wenig Gewicht bekomme. Online-Redaktion 31.10.2022, 16.24 Uhr

Sarah Koch hatte viele Ideen und viel Energie. So vorantreiben, wie sie das gerne gemacht hätte, konnte sie jedoch vieles nicht. Auch weil die Standortförderung zu wenig Gewicht bekam, wie Koch kürzlich der Solothurner Zeitung erklärte. Per 1. November nimmt nun Monika Beck, die Nachfolgerin von Koch, ihre Arbeit auf.

Monika Beck schloss 1995 ihr Wirtschaftsstudium an der Universität Bern ab. Nach ersten Berufserfahrungen auf dem Platz Solothurn, unter anderem bei der Handelskammer des Kantons Solothurn, führte ihr Weg in die Ostschweiz, wo sie in verschiedenen Funktionen im Bereich der Standortförderung des Kantons St. Gallen tätig war.

Monika Beck übernimmt die Leitung bei der Standortförderung Solothurn. zVg

Im Zusammenhang mit der Gründung des neuen Amtes für Wirtschaft und Arbeit des Kantons St. Gallen oblag es Monika Beck, die Fachstelle für Innovation aufzubauen, welche sie danach für mehrere Jahre leitete.

In dieser Zeit zeichnete sie auch für zwei Schlüsselprojekte verantwortlich und konnte diese erfolgreich abschliessen: Einerseits nahm sie die Gesamtverantwortung für sämtliche Themen und Aufgaben rund um die Gründung des heute etablierten, grenzüberschreitenden Forschungs- und Innovationszentrums Rheintal (www.rhysearch.ch) wahr.

Ebenso gehörten die Durchführung der Gründung des interkantonalen Switzerland Innovation Park Ost mit einem breiten Aktionariat aus der Ostschweizer Industrie und dessen vorgängige Aufnahme in den Schweizerischen Innovationspark (www.switzerland-innovation.com) zu ihrem Verantwortungsbereich.

Aufgrund ihres familiären Umfelds blieb Monika Beck auch während ihrer Tätigkeit in der Ostschweiz Solothurn stets verbunden. Entsprechend hat sie ihren Wohnsitz zwischenzeitlich nach Bellach verlegt.