Kapo Solothurn: Alain Lässer ist neuer Chef der Kriminalabteilung

Solothurn Regierungsrat wählt neuen Chef der Kriminalabteilung der Kantonspolizei Alain Lässer ist der neue Chef der Kriminalabteilung der Kantonspolizei Solothurn. Der Regierungsrat hat ihn am Montagmorgen gewählt. Lässer löst Fabienne Holland ab, die in den Kanton Baselland zurückkehrt. 07.11.2022, 14.16 Uhr

Alain Lässer (44) ist der neue Chef der Kriminalabteilung der Kantonspolizei Solothurn. Sandra Ardizzone

Der neue Chef der Kriminalabteilung der Kantonspolizei Solothurn heisst Alain Lässer. Der 44-Jährige tritt ab 1. April die Nachfolge von Fabienne Holland ab, die in den Kanton Baselland zurückkehrt, schreibt der Kanton Solothurn in einer Mitteilung.

Lässer studierte an der Universität St. Gallen Rechtswissenschaft. 2007 erwarb er das Anwaltspatent im Kanton Aargau. Danach war er als Gerichtsschreiber am Bundesverwaltungsgericht und am Bezirksgericht Zofingen mit Schwerpunkt Strafrecht tätig. 2009 wechselte er zur Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau.

Fabienne Holland gibt den Posten als Chefin der Kriminalabteilung ab. Hanspeter Bärtschi

Dort war er zuerst als Staatsanwalt in der Abteilung Wirtschaftskriminalität tätig und erwarb in dieser Zeit zusätzlich den Master in Wirtschaftskriminalistik. Nach fünf Jahren wechselte er in die allgemeine Abteilung. Seit Mitte 2019 ist er als selbständiger Anwalt tätig. (fan)