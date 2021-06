«Aaregondel»: Interessengemeinschaft sammelt finanzielle Mittel

Solothurn Projekt «Aaregondel»: Interessengemeinschaft gründen und finanzielle Mittel sammeln Das Projekt «Aaregondel» wurde Anfang Mai zum ersten Mal präsentiert. Die Rede ist von einer urbanen Gondel vom Solothurner Bahnhofsgebiet aus bis zum Attisholz Areal. In einem nächsten Schritt will die eigens dafür gegründete Interessengemeinschaft finanzielle Mittel sammeln, um eine umfassende Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben. 30.06.2021, 15.02 Uhr

IG Aaregondel v.l.n.r.: Rolf Studer, Seilbahn Weissenstein AG – Jan Schaller, Viso – Valentin Batzli, Viso – Jürgen Hofer, Tourismus Solothurn – Urs Allemann, Seilbahn Weissenstein AG – Urs Jäggi, Sportzentrum Zuchwil – Konrad Stuber, Seilbahn Weissenstein AG – Reto Paul Grimm, Initiant (kniend). Auf dem Foto fehlen die Vertretungen von: Sovision Espace Solothurn (André Naef) – Standortförderung Espace Solothurn (vakant).

zvg

Die Idee der Seilbahn vom Hauptbahnhof Solothurn über die Aare in Richtung Osten hin zu den spannungsvollen Aktionsfeldern in Zuchwil, Riedholz und Luterbach wurde am 5. Mai 2021 zum ersten Mal in den Medien vorgestellt. Im Kostenvergleich zu anderen Teilen der Verkehrsinfrastruktur sei eine Seilbahn laut Initiant Reto Paul Grimm bestechend. Die Erschliessungsachse stelle darum die perfekte Ergänzung im öffentlichen Verkehrsnetz dar und reagiere damit auf die Entwicklung, mit der sich die Kantonshauptstadt samt ihrer Agglomeration vorwärts bewege. Die Zeit sei reif, das Potenzial einer Seilbahn im urbanen Umfeld auszuschöpfen, schreibt das Team rund um die «Aaregondel» in ihrer Medienmitteilung.