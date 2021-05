Solothurn Polizei soll illegale Coronademo verhindern – in den sozialen Medien wird zu einer Gegenaktion aufgerufen Nach Aarau und Liestal wollen Massnahmengegnerinnen und -gegner auch in Solothurn eine Kundgebung durchführen. Diese wurde verboten, die Polizei bereitet sich derzeit dennoch auf den Samstag, 29. Mai, vor. Zudem hat sich eine Gruppierung gebildet, die gegen die verbotene Demo in der Stadt protestieren will. Noëlle Karpf 24.05.2021, 05.00 Uhr

Demo am 24. April in Rapperswil: Auch hierfür hatte der Verein «Stiller Protest» keine Bewilligung erhalten - durchgeführt wurde die Kundgebung trotzdem. KEYSTONE

Via Social Media wird zum Widerstand aufgerufen – gegen die Demo, die am 29. Mai in Solothurn geplant ist. Zur Erinnerung: Nach Liestal und Aarau planen coronaskeptische Menschen und Massnahmengegnerinnen und -gegner auch in Solothurn eine Kundgebung. Der Verein Stiller Protest hat dafür ein Gesuch eingereicht, das abgelehnt worden ist – ebenso die Beschwerde, die die Verantwortlichen darauf nachgereicht haben. Und nun formatiert sich also Widerstand. Unter dem Namen «Solothurn hält Abstand» wird über die Plattformen Facebook und Instagram zu einer Aktion gegen die verbotene Demo aufgerufen.