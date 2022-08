Rosengarten in Solothurn feierlich an Remo Ankli übergeben

Solothurn Nun sind alle unter einem Dach vereint: Der renovierte Rosengarten wurde feierlich an Bildungsdirektor Remo Ankli übergeben Nach einigen Verzögerungen in der Planungsphase konnte der Kanton Solothurn den frisch renovierten Rosengarten in Solothurn in Betrieb nehmen. Das Gebäude ist der neue Arbeitsort der rund 120 Mitarbeitenden des Departements für Bildung und Kultur, die bisher über verschiedene Standorte verstreut waren. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 24.08.2022, 16.00 Uhr

Schriftzug über dem Eingang des neu renovierten Rosengartens. Dominic Müller/Zvg

«Ende gut, alles gut», sagte Baudirektorin Sandra Kolly, und das fasst die Geschichte doch ziemlich gut zusammen.

Zehn Jahre sind mittlerweile vergangen, seit der Kanton den Rosengarten, das Gebäude in der Solothurner Vorstadt, von Coop mit der Absicht kaufte, darin das kantonale Departement Bildung und Kultur unterzubringen.

Die Baudirektorin:

«Als ich noch als Kantonsrätin die Diskussionen rund um den Rosengarten mitbekam, hätte ich nie gedacht, dass ich das Verwaltungsgebäude dereinst als Baudirektorin werde eröffnen dürfen.»

Denn in den vergangenen zehn Jahren kam es nicht nur zu Diskussionen, sondern sogar zu einer Beschwerde vor Bundesgericht. Wobei es darin nicht per se um das Projekt ging, sondern um die Frage, ob die Umbaukosten von rund 15 Millionen Franken nicht einem Referendum unterliegen würden.

Taten sie nicht respektive nur ein Teilbetrag, und dieser unterlag nur dem fakultativen Referendum, welches nicht ergriffen wurde. Trotzdem wurde das Projekt dadurch um Jahre verzögert. Als dann im Sommer 2020 die Baubewilligung aber vorlag, ging es schnell.

Nach der Bewilligung ging es schnell

Innert zweier Jahre wurde dem bald 60-jährigen Gebäude eine «Anti-Aging-Kur» verabreicht, wie es Kantonsbaumeister Guido Keune ausdrückte. In den vergangenen Wochen sind nun die verschiedenen Ämter des Departements für Bildung und Kultur, die bisher an verschiedenen Standorten in der Region untergebracht waren, inklusive Departementschef Remo Ankli, in das moderne Verwaltungsgebäude eingezogen.

Impressionen des neuen Rosengartens:

Und so konnte Baudirektorin Kolly diesen Mittwoch doch noch tun, woran sie als Kantonsrätin nicht mehr geglaubt hatte: Das Gebäude feierlich übergeben.

Von den 2600 Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung arbeiten 1600 in der Kantonshauptstadt, führte Kolly in ihrer Ansprache aus. Von diesen war bisher die Hälfte in angemieteten Büros untergebracht. «Alleine in Solothurn fallen jährlich mehrere Millionen Franken Mietkosten an», so Kolly.

So folgte auch der Umzug des Bildungsdepartements in den Rosengarten der Strategie, die Verwaltung möglichst in eigenen Liegenschaften unterzubringen, um damit Kosten zu sparen. Natürlich sei es aber nicht der einzige Grund gewesen, sagte Kolly. Man wollte den Mitarbeitenden auch zeitgemässe Arbeitsbedingungen zur Verfügung zu stellen.

Nicht wie bei Asterix und Obelix

Diesen Ball nahm Bildungsdirektor Remo Ankli nur zu gerne auf. Und zwar mit einer Anekdote aus «Asterix erobert Rom». Dort müssen Asterix und Obelix in einem Verwaltungsgebäude den Passierschein A38 besorgen. Die Aufgabe soll die beiden, wie andere vor ihnen, in den Wahnsinn treiben, indem sie sinnlos von einem Schalter zum anderen geschickt werden, ohne je an den Passierschein zu kommen.

Ein Zerrbild von Verwaltungen sei das, so Ankli. «Gerade der Rosengarten zeigt, wie falsch und klischeehaft gewisse Vorstellungen der Verwaltungsarbeit sind.» Das Gebäude sei modern und biete beste Voraussetzungen für der Zeit angepasste Arbeitsformen. Ein besonderes Gewicht sei auf die Digitalisierung gelegt worden.

Doch egal wie sehr die Digitalisierung fortschreite, sei der physische Mensch immer noch wichtig. Ein grosser Pluspunkt sei, nun alle Ämter unter einem Dach zu haben. «Alleine schon mit den Leuten, und sei es nur im Gang oder Lift, zu reden, ist ein grosser Vorteil.»

Die insgesamt 120 Mitarbeitenden des Departements Bildung und Kultur haben in den vergangenen Wochen rund 2500 Kartons gefüllt und in den Rosengarten gezügelt. Nun sind das Volksschulamt, das Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen, das Amt für Kultur und Sport sowie das Departementssekretariat alle unter einem Dach untergebracht.

Vom Restaurant zur Verwaltung Das ursprüngliche Restaurant Rosengarten, aufgenommen 1915. 1962 wurde das Gebäude abgerissen. Bild: Niffeler Biberist Das ursprüngliche Restaurant Rosengarten wurde 1877 eröffnet. Nach verschiedenen Umbauten bot es gegen Mitte des 20. Jahrhunderts Platz für bis zu 800 Personen. Vereinsanlässe und Tanzabende wurden durchgeführt, Filme gezeigt, sogar Auto- oder Kaninchenausstellungen gab es im grossen Saal. 1957 kaufte Coop das Gebäude, liess es abreissen und das Center Rosengarten errichten. Der Laden erstreckte sich zu Beginn über mehrere Stockwerke und hatte ein Restaurant. In den oberen Stockwerken war die Berufsschule untergebracht. 2012 kaufte der Kanton das Gebäude vom Coop (der Laden, der mittlerweile nur noch im Erdgeschoss ist, bleibt erhalten) für rund vier Millionen Franken. Damals wurde entschieden, das Gebäude nicht abreissen und neu bauen zu lassen, sondern es für 15 Millionen zu renovieren. Dabei wurde der Fokus insbesondere auf energetische Sanierungen gelegt.

