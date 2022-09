Solothurner Gericht spricht Jagdaufseher frei

Solothurn-Lebern Ein toter Schwan im Wasser ist kein Verbrechen: Gericht spricht Jagdaufseher frei Kann ein toter Wildvogel eine Gewässerverschmutzung sein? Nein, meint das Amtsgericht Solothurn-Lebern und korrigiert einen Strafbefehl. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren Aktualisiert 28.09.2022, 14.08 Uhr

Der Schwan ist in die Fussgängerbrücke am Emmenspitz geflogen. Das Amtsgericht sieht das als «der normale Lauf der Dinge.» Oliver Menge

Schwäne sind imposante Vögel. Wenn sie starten, hört man ihre Flügel auf dem Wasser aufschlagen, bis sie endlich abheben. Das ist schön anzusehen, aber diese Trägheit ist auch gefährlich. Schätzt nämlich ein Schwan beim Start eine Distanz falsch ein, kann er dies kaum mehr korrigieren.

Und so wurde wohl ein Aufprall mit der Fussgängerbrücke, die Riedholz mit dem Emmenspitz in Zuchwil verbindet, dem Schwan zum Verhängnis, der am Montag Thema einer Verhandlung vor dem Amtsgericht Solothurn-Lebern war.

Eines Morgens im November 2020 rief die Polizei bei dem zuständigen Jagdaufseher an und meldete ihm, dass auf der bei Spaziergängern beliebten Brücke ein verletzter und aggressiver Schwan sitze. Vor Gericht sagte der Jagdaufseher:

«Der Schwan hatte gebrochene Schwingen und ein verletztes Bein. Da war nichts mehr zu machen und ich habe ihn mit einem Schuss in den Kopf erlöst.»

Er habe mit dem Schuss gewartet, bis die Spaziergänger weg waren. «Aber ein paar Frauen, die ich vorher nicht bemerkt hatte, beschimpften mich vom Ufer her als Tierlimörder», erzählte der pensionierte Mann.

Er habe kurz überlegt, ob er das tote Tier zum etwa 200 Meter oberhalb der Aare in Riedholz parkierten Auto tragen und in die Entsorgungsstelle nach Selzach bringen sollte.

«Aber da ich keine Konfrontation mit Passanten wollte, habe ich ihn lieber ins Wasser geworfen. Die Strömung würde ihn zum Fuchsbau ans Ufer treiben. Diese Füchse hätten den Schwan sicher gerne gefressen.»

Der Schwan wurde aber nicht sofort ans Ufer gespült. «Ich bekam nochmals einen Anruf von der Polizei. So fuhr ich nach Solothurn und das Polizeiboot brachte mich unter die Brücke. Als wir ankamen, lag der Schwan bereits am Ufer. Dort hoben wir ihn auf und brachten ihn nach Selzach zur Entsorgungsstelle für tote Tiere.»

Womit der erfahrene Jagdaufseher nicht gerechnet hatte, war der Strafbefehl, den ihm die Staatsanwaltschaft im Februar 2021 zustellte. Er habe sich der Übertretung des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer schuldig gemacht. Pflichtwidrig und fahrlässig habe er eine «nachteilige Einwirkung auf das Gewässer» in Kauf genommen. Eine Busse von 200 Franken und Verfahrenskosten von 465 Franken müsse er deshalb bezahlen.

Damit war der Jagdaufseher nicht einverstanden, es kam zur Gerichtsverhandlung. Der dafür engagierte Oltner Rechtsanwalt S. G., der ausdrücklich verlangte, in den Medien nicht namentlich genannt zu werden, hielt sich kurz: «Wäre der Schwan auf der Aare schwimmend eines natürlichen Todes gestorben, hätten ihn entweder die Fische oder ein Raubtier am Ufer gefressen», so der Verteidiger.

Auch ein natürlicher Verwesungsprozess sei keine Gewässerverschmutzung. «Die Staatsanwaltschaft hätte beweisen müssen, dass durch den toten Schwan in der Aare ein Schaden entstanden wäre.»

Dieser Meinung war auch das Amtsgericht und es korrigierte mit einem Freispruch den Strafbefehl. «Es ist der normale Lauf der Dinge, wenn ein Schwan auf der Aare stirbt», begründete Präsident Yves Derendinger. Er könne keine Gefahr einer Gewässerverschmutzung erkennen, die vom toten Schwan ausgegangen wäre. «Es ist objektiv keine strafbare Handlung festzustellen und auch subjektiv war der Jagdaufseher sicher, dass er das Richtige tat.»

Die durch den Strafbefehl verursachten Kosten, die inklusive des Honorars des Verteidigers mehrere tausend Franken betragen, übernimmt der Staat.

In der ursprünglichen Form des Artikels war von einem Wildhüter statt Jagdaufseher die Rede. Gemäss des Amts für Wald, Jagd und Fischerei gibt es im Kanton Solothurn allerdings keine Wildhut.

