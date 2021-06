Solothurn Statt Rockstar ein Bundesrat auf der Bühne – das «Kofmehl» freut sich über direkten Austausch mit Alain Berset Die kantonale Gesundheitsdirektorin und eine Delegation des Gesundheitsdepartements führten Gesundheitsminister Alain Berset am Dienstag durch den Impf-Drive-in in Grenchen und das Testzentrum der Kulturfabrik Kofmehl. Rebekka Balzarini 09.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Schild rät von Stage Diving ab: Bundesrat Alain Berset und Frau Landammann Susanne Schaffner sprechen zu den Medien. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Den Umgang mit Rockstars ist sich die Kulturfabrik Kofmehl ja gewohnt, Bundesräte dagegen sind im Kulturlokal in Solothurn dagegen noch nie auf einen offiziellen Besuch vorbeigekommen.

Das änderte sich am Dienstagmorgen: Gemeinsam mit der Solothurner Gesundheitsdirektorin Susanne Schaffner und einer Delegation des Gesundheitsamtes kam Gesundheitsminister Alain Berset im «Kofmehl» vorbei, um sich das dortige Testzentrum zeigen zu lassen und mit dem Team der Kulturfabrik über die Situation der Kulturszene zu sprechen. Beim Gespräch mit dem «Kofmehl»-Team war auch Kulturdirektor Remo Ankli dabei.

Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Pipo Kofmehl von der Kulturfabrik freute sich über die Möglichkeit, mit dem Bundesrat direkt sprechen zu können: «Wir konnten ansprechen, was aus Sicht der Kulturschaffenden wichtig ist. Dass sich ein Bundesrat dafür Zeit nimmt, ist nicht selbstverständlich.»

Das Team sei schon nervös gewesen. «Wir haben zwar viele Rockstars im Haus, aber ein Bundesrat ist noch nie hier gewesen.»

Solothurner Zeitung

Viel Lob für den Impf-Drive-in

Zuvor war Berset bereits in Grenchen zu Gast, wo er eines der aktuellen Lieblingsprojekte des Gesundheitsamts besuchte: Den Impf-Drive-in. Im Impfzentrum also, wo man mit dem Auto ‒ oder Umweltbewusste sogar mit dem Fahrrad ‒ vorbeifahren und sich impfen lassen können.

Medienschaffende waren beim Besuch lediglich im Rahmen des Points de Presse zugelassen, um den vertraulichen Austausch zwischen Bund und Kanton nicht zu stören. Die regionalen Journalistinnen und Journalisten lungerten also auf den Grenchner und Solothurner Trottoirs herum, um ein Blick auf den Besuch aus Bern zu erhaschen. Und vielleicht sogar ein Bild von ihm zu knipsen.

Erster Halt in Grenchen: Bundesrat Alain Berset besucht am Dienstag, 8. Juni 2021 das Drive-In Impfzentrum in Grenchen im Feuerwehrmagazin, zusammen mit einer Delegation des BAG und des Kantons Solothurn. Unter anderem Frau Landammann Susanne Schaffner, Peter Eberhard, Vorsteher des Gesundheitsamts und Grenchens Stadtpräsident François Scheidegger, Feuerwehrkommandant Thomas Maritz. Oliver Menge Bundesrat Alain Berset zusammen mit Frau Landammann Susanne Schaffner, Peter Eberhard, Vorsteher des Gesundheitsamts und Grenchens Stadtpräsident François Scheidegger, Feuerwehrkommandant Thomas Maritz. Oliver Menge Blick ins Grenchner Feuerwehrmagazin während des Besuchs von Bundesrat Alain Berset. Oliver Menge Peter Eberhard, Chef des Solothurner Gesundheitsamtes, Bundesrat Alain Berset, Francois Scheidegger Stadtpräsident von Grenchen, Frau Landammann Susanne Schaffner, Regierungspräsidentin des Kantons Solothurn, und Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung und Internationale Zusammenarbeit im BAG (v.l.) unterhalten sich mit einem Securitas Mitarbeiter im ersten Impf Drive-In der Schweiz in Grenchen. Keystone Beim Drive-In-Impfzentrum in Grenchen. Oliver Menge Bundesrat Alain Berset und Frau Landammann Susanne Schaffner, Regierungspräsidentin des Kantons Solothurn, wohnen im Impf Drive-In in Grenchen der Impfung eines Automobilisten bei. Keystone Von Grenchen gings nach Solothurn: Bundesrat Alain Berset und Frau Landammann Susanne Schaffner folgen Peter Eberhard, Chef des Gesundheitsamtes, in die Kulturfabrik Kofmehl, wo sie die Auswirkungen der Krise um die Pandemie des Coronavirus auf den Kulturbetrieb diskutieren. Keystone Rundgang im Screeningcenter Solothurn mit Bundesrat Alain Berset. Lea Durrer Bundesrat Alain Berset und Frau Landammann Susanne Schaffner diskutieren mit ihren Delegationen in der Kulturfabrik Kofmehl. Keystone Bundesrat Alain Berset, sein persönlicher Mitarbeiter Michael Braendle und Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung und Internationale Zusammenarbeit beim BAG (v.r.) diskutieren mit der Solothurner Delegation um Frau Landammann Susanne Schaffner, Vize-Landammann Remo Ankli und Eva Inversini, Chefin des Amts für Kultur und Sport (v.l.). Keystone Bundesrat Alain Berset diskutiert mit Pipo Kofmehl, Geschäftsleiter der Kulturfabrik Kofmehl, über die Auswirkungen der Krise um die Corona-Pandemie auf den Kulturbetrieb. Keystone Schliesslich auf die Bühne: Gesundheits- und Kulturminister Berset und Frau Landammann Schaffner berichten über die Besichtigungen und stellen sich den Fragen der Journalisten. Keystone Bundesrat Alain Berset lobt die Arbeit der Kantone. Keystone Ein Tontechniker mischt Ton und Bild der Medienkonferenz von Frau Landammann Susanne Schaffner und Bundesrat Alain Berset. Keystone Bundesrat Alain Berset und Frau Landammann Susanne Schaffner nach der Medienkonferenz im Kofmehl. Lea Durrer Lobende Worte von beiden Seiten: Bundesrat Alain Berset und Frau Landammann Susanne Schaffner. Keystone Nach der Medienkonferenz verlässt Bundesrat Alain Berset das Kofmehl. Lea Durrer Pipo Kofmehl verabschiedet Bundesrat Alain Berset aus «seiner» Kulturfabrik. Lea Durrer

Der Drive-in ist der Stolz der kantonalen Impfkampagne. Zu Recht, wenn man später Bundesrat Alain Berset am Point de Presse auf der «Kofmehl»-Bühne zuhörte: Der Gesundheitsminister lobte die Drive-in-Idee, die der Kanton den USA und Grossbritannien abkupfert hat, als «innovativ».

Er habe bereits Impf-Schiffe besucht, und Impf-Restaurants, erzählte Berset. Alle diese «innovativen Ideen» würden schliesslich dazu beitragen, das eine grosse Ziel in der Pandemie zu erreichen: eine hohe Impfbereitschaft. Und dafür brauche es möglichst niederschwellige Angebote.

Nun bleibt die Impfung zwar eine Impfung, egal, ob man sich den Piks nun zu Fuss oder mit dem Auto abholt. Auch anmelden und auf einen Termin warten muss man sowieso. Aber immerhin, und dieses Detail wurde an der Medienkonferenz herausgestrichen: Im Drive-in kann man sich auch nach Feierabend impfen lassen und so etwa jene Menschen abholen, die sonst extra freinehmen müssten. Oder wie Berset zusammenfasste: «Alles, was hilft, dass sich die Menschen impfen lassen können, ist gut.»

Bundesrat Alain Berset auf der Bühne im Kofmehl, zusammen mit Regierungsrätin Susanne Schaffner. Hansjörg Sahli

Die Idee kommt übrigens nicht nur bei Berset, sondern auch bei den anderen Kantonen gut an, wie an der Medienkonferenz herauskam. Jedenfalls hätten sich einige von ihnen schon beim solothurnischen Gesundheitsamt gemeldet und sich nach dem Konzept erkundigt.

Kantone stemmen eine logistische Aufgabe nach der anderen

Dass die Kantone jede Möglichkeit zum Impfen nutzen, ist vor dem Hintergrund der frohen Botschaft, die Berset verkündete, wichtig: In der nächsten Woche würden erneut 600'000 Impfdosen in der Schweiz ankommen, und die wollen Bund und Kantone so schnell wie möglich unter die Leute bringen.

Die Verteilung der Impfdosen, betonte der Gesundheitsminister im «Kofmehl» wie so oft in der Vergangenheit, sei eine grosse Aufgabe für die Kantone. Eine weitere stehe den Kantonen jetzt bevor: Nämlich die Verteilung der Covid-Zertifikate. Personen, die geimpft sind oder eine Erkrankung durchgemacht haben, sollen dies bis spätestens Ende Juni ausweisen können.

Wie geimpfte oder genesene Personen im Kanton Solothurn an ihr Zertifikat kommen, ist übrigens noch nicht bekannt. Der Kanton prüft die Umsetzung derzeit mit künftigen Partnerinnen und Partnern, und will voraussichtlich in der kommenden Woche über die Ausstellung der Zertifikate informieren.

So viel Zeit hatte Alain Berset nicht: Der Gesundheitsminister musste kurz vor Mittag weiter. Das «Kofmehl» liess ihn allerdings nicht ziehen, ohne ihm in einer Goodie-Bag noch einen Gutschein für ein Konzert mitzugeben. Wenn Berset das nächste mal ins «Kofmehl» kommt, stehen also wahrscheinlich wieder die richtigen Rockstars auf der Bühne.

Ein Videorundgang mit dem Bundesrat: