Solothurn Kalte Regentage: Das sagen Wetterexperten, die Landwirtschaft und Leute in der Region zur ungewöhnlichen Wetterlage Zurzeit besteht die Solothurner Wetterlage im Mai vermehrt aus kalten und regnerischen Tagen. Ist solch ein Wetter meteorologisch bedenklich? Wie steht es ums Wetter für das Pfingstwochenende? Wie geht es der Landwirtschaft mit den tiefen Temperaturen? Und schlägt das Wetter aufs Gemüt? Die Redaktion hat bei Leuten in der Region nachgefragt. Joel Dähler 21.05.2021, 05.00 Uhr

Wechselhaftes Wetter und Regen sind in der Region Solothurn diese Woche täglich vorgekommen. Am Mittwoch kam es sogar zu Hagel. Lea Durrer

Aktuell fühlt sich der Mai vor allem kalt und nass an. SRF Meteo stellt in Solothurn auch fürs Pfingstwochenende eine regnerische Prognose in Aussicht. Stand Donnerstag werden für den Freitag über 80 Prozent Regenwahrscheinlichkeit vorhergesagt. Am Samstag liegt diese immer noch bei über 50 Prozent.

Vereinzelt sprach SRF Meteo auch Wetterwarnungen aus. Beispielsweise für Montag bis Dienstag der Pfingstwoche im Gebiet Solothurn West bis zum Bucheggberg: «Höhepunkt des Sturms am Montag, voraussichtlich um die Mittagszeit, Warnstufe Gelb.» Gelb steht dabei für eine Unwettergefahr. Am Mittwoch kam es dann zudem zu einem Gewitter mit Hagel in der Region Solothurn.

Am Mittwoch zog ein Gewitter über die Region Solothurn. Lea Durrer

«Regensommer» möglich

Wolfgang Wagmann ist Wetterexperte in Solothurn. Er führt täglich Statistiken zur Solothurner Wetterlage. Die Temperatur sei im Mai bisher 2 Grad kühler, als durchschnittlich in den vergangenen Jahren. Diesen Monat werde man wahrscheinlich nie bis selten die 20 Grad-Marke erreichen. Und obwohl erst 2/3 des Monats vergangen sind, sei die durchschnittliche Regenmenge für den gesamten Monat schon so gut wie erreicht.

Wolfgang Wagmann. Zvg

Der langjährige Stadtredaktor der «Solothurner Zeitung» erinnert sich zurück an die 80–90er-Jahre. «Damals hat es zwischen Mai und Juni/Juli oftmals sehr viel geregnet. Zum Beispiel im Jahre 1987. Ein verregneter Frühling/Sommer kam einfach häufiger vor.» Hitzesommer mit tageweise 30 Grad wie in 2003 seien erst in den letzten 20 Jahren so richtig aufgekommen.

«Sogenannte ‹Regensommer› wie früher, finden heute fast nicht mehr statt. Aber statistisch gesehen, wäre wieder so einer an der Reihe.»

Die nächsten zehn Tage sehen laut Wolfgang Wagmann nämlich danach aus, als ob der kalte, nasse Wettercharakter noch weiter anhalten wird. Werde es dann Anfang Juni nicht besser, könnte das auf einen Regensommer hindeuten.

Insgesamt sei das Wetter im Frühling aber keine Abnormalität. «Der März war durchschnittlich trocken. Von dem her ist die Natur dabei, aufzuholen.»

«Nicht wüchsig» bei den tiefen Temperaturen

Jonas Zürcher, Direktor des Bildungszentrum Wallierhof Solothurn, macht sich mehr Sorgen um die Temperaturen, als um den Dauerregen. «Grundsätzlich ist es nicht schlimm für die Landwirtschaft, wenn es jetzt mehr regnet. Nach den sehr trockenen Frühlingswochen ist man froh um jeden Tropfen Wasser.» Zudem sei die Wassermenge pro Tag auch nicht übermässig hoch.

Bildungszentrum Wallierhof: Direktor Jonas Zürcher.

Hanspeter Bärtschi

Die ungewöhnlich tiefen Mai-Temperaturen seien aber laut Zürcher ein Problem, beispielsweise für Zuckerrüben oder schon ausgesäten Mais, der jetzt «nicht wüchsig» sei. Bei der Futterernte möchte man langsam aber sicher den ersten Schnitt machen zur Konservierung. «Je länger man da warten muss, umso mehr nimmt die Qualität des Futters ab», so Zürcher. Für Bienen sei es mit solchen Temperaturen auch schwierig, da weniger Futter für das Volk gesammelt werden könne. Alles in allem bleibe aber noch genügend Zeit, um die Ernte zeitlich zu korrigieren.

Biobauer empfindet Regenwetter als normal

Niklaus Müller betreibt einen Biogemüse-Anbau in Bibern. Natürlich würde er sich wünschen, dass sich der Regen etwas besser verteilen würde. Er empfindet aber die aktuell anhaltenden Regenschauer als ganz normal. «Dass es mal etwas trockener ist und dass es dann mal ein bisschen mehr regnet, so etwas passiert immer mal wieder.» Der Regen habe im Grossen und Ganzen bisher keine Ernte beschädigt.



Einzig die Erdbeer-Ernte bereitet Müller sorgen. Normalerweise hätten wir schon vor 2–3 Wochen mit der Haupternte angefangen. Durch das Wetter beginnt die Saison dieses Jahr aber später. Es seien mehrere Leute zur Ernte da, die Lohnkosten verursachen, aber noch nichts ernten oder verkaufen können. Das gehöre jedoch zum Job.

«Wenn man mit solchen Schwankungen nicht umgehen kann, sollte man nicht ins Gemüse-Geschäft einsteigen.»

Das sagen Leute in der Region zum aktuellen Regenwetter

Iris Flury aus Zuchwil wird ihre Wochenend-Pläne aufgrund des Wetters ändern. Joel Dähler

Iris Flury aus Zuchwil findet, dass man immer mit Regen rechnen muss. Dementsprechend mache ihr der Regen auch nicht viel aus. Sie hatte eigentlich vor, über das Pfingstwochenende in der Alpregion zu zelten. Die Wettervorhersagen seien aber nicht sehr gut, sodass es eine kurzfristige Planänderung brauchen werde. «Ich werde wahrscheinlich anstatt dessen in eine Jugendherberge gehen.» Man könne schliesslich in der Schweiz auch eine Vielzahl an Indooraktivitäten machen wie beispielsweise einen Escape-Room, so Flury.

Stefanie Nobs aus Solothurn meint, dass sie das regnerische Wetter etwas müde mache. Sie sei auf der anderen Seite auch froh, dass es gerade noch nicht super heiss draussen sei. «Wir bleiben an Pfingsten aber sicherlich in Solothurn und schauen, dass wir es hier geniessen.» Auf Nachfrage hin bestätigt Nobs, dass sie auch bei schönen Wetteraussichten zu Hause geblieben wäre.

Flavia Kofmel aus Solothurn ist trotz des regnerischen Wetters gut gelaunt. Joel Dähler

Flavia Kofmel aus Solothurn macht ihre Stimmung nicht vom Wetter abhängig.

«Auch wenn es derzeit häufiger regnet, bin ich trotzdem gut drauf.»

Wenn es stark regne, sei sie aber dann schon nicht so häufig draussen wie bei schönen Wetter, gibt Kofmel zu. Aber egal ob regnerisches Wetter oder nicht, für das Pfingstwochenende plane sie zu Hause zu bleiben. Sie verreise momentan nicht, weder innerhalb der Schweiz, noch ins Ausland.

Michael Rot aus Schaffhausen ist extra für ein paar freie Tage nach Solothurn gekommen. Eigentlich wäre er diese Woche im Tessin gewesen. Es sei aber so gut wie alles an Hotels und Campingplätzen ausgebucht gewesen, meint Rot. Solothurn sei auch eine wunderschöne Stadt. Den Regen finde er aber nicht schlimm. «Es ist für die Natur wichtig, dass es regnet. Und schlussendlich ist es, wie es ist. Man kann nichts ändern.»