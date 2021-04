Solothurn Heute soll die Praxis geschlossen werden – Solothurner Naturheilpraktiker ruft zu Widerstand auf Das kantonale Gesundheitsamt hat die Schliessung einer Naturheilpraxis in Solothurn verfügt. Am Montag sollte der Heilpraktiker den Schlüssel abgeben. Doch dieser ruft zum Widerstand auf. 12.04.2021, 14.16 Uhr

Leute versammeln sich vor der Praxis. TeleM1/Janina Schenker

Vergangene Woche berichtete diese Zeitung über einen coronakritischen Heilpraktiker aus Solothurn, gegen welchen das kantonale Gesundheitsamt ein aufsichtsrechtliches Verfahren eingeleitet hat. Als Sofortmassnahme wurde zudem die superprovisorische Schliessung der Praxis in der Nähe des Hauptbahnhofs verfügt.

Die Schlüsselübergabe war für heute Montag geplant. Zuvor veröffentlichte der Naturheilpraktiker auf seiner Website, auf der diverse coronakritische Inhalte zu finden sind, den Schriftverkehr mit dem Kanton. Unter anderem wies er auch darauf hin, «Mainstream-Medien» keine Auskünfte zu erteilen. Zudem rief er dazu auf, am Montagnachmittag bei der Praxis vorbeizukommen, um «Widerstand gegen die Willkür» zu leisten. So fanden sich am Montagnachmittag einige Zuschauerinnen und Zuschauer – vorwiegend ohne Maske – vor Ort, die das Geschehene mitverfolgten, teils filmten.

Vor Ort war zudem die Kantonspolizei, und der Heilpraktiker, welcher mit ebendieser diskutierte. Dies alles ist derzeit noch im Gange – ob die Schlüssel wie gefordert abgegeben wurden, ist derzeit noch unklar.

Update folgt... (szr)