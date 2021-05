«Solothurn hält Abstand» «Werden ihnen die Stadt nicht überlassen!» – via Social Media wird zu Aktion gegen die Corona-Demo in Solothurn aufgerufen Bewilligt ist die für den 29. Mai geplante Corona-Demo in Solothurn zwar nicht. Auch wurde eine Beschwerde des Vereins «Stiller Protest», der hinter der Aktion steht, abgewiesen. Trotzdem hat sich nun eine Gruppierung gebildet, die gegen «Faschismus, Sexismus und egoistisches Verhalten» protestieren will. 21.05.2021, 14.04 Uhr

Anhänger des Vereins Stiller Protest bei der Corona-Demo vom 20. März in Liestal. Georgios Kefalas / KEYSTONE

«Ein weiteres Mal versuchen Menschen ohne Masken und Abstand ihren Unmut über die Coronamassnahmen auf die Strasse zu tragen.» Diese Nachricht wird am Freitagnachmittag verschickt - als Absender wird «Solothurn hält Abstand» angegeben. Unter diesem Namen hat sich in den Sozialen Medien Widerstand gebildet gegen die Corona-Demo, die am 29. Mai in Solothurn geplant ist. Eine Bewilligung wurde nicht erteilt; ebenso wurde eine Beschwerde gegen diesen Entscheid abgelehnt. Weil aber etwa in Aarau - wo Anfang Monat Massnahmengegnerinnen und -gegner demonstrierten - trotz fehlender Bewilligung und bislang ebenfalls abgewiesener Beschwerde eine Demo stattfand, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass dies auch in Solothurn so sein wird.