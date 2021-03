Solothurn Grünliberale sind neu mit eigener Fraktion im Kantonsrat vertreten Die Grünliberalen des Kantons Solothurn starten auf die neue Legislatur des Kantonsrat mit einer eigenen Fraktion. 18.03.2021, 16.56 Uhr

Im Oval reiht sich die GLP als eigenständige Fraktion ein. Hanspeter Bärtschi

Nach ihrem Wahlerfolg am 7. März – die Grünliberalen konnten ihre Sitzzahl im Kantonsrat von drei auf sechs verdoppeln – macht sich die Partei im Parlament selbstständig: Sie startet mit einer eigenen Fraktion in die neue Legislatur. Dies haben die sechs gewählten Kantonsrätinnen und Kantonsräte zusammen mit dem Parteivorstand entschieden, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Partei wolle so «den Auftrag der Wählerinnen und Wähler bestmöglich umsetzen» und «die Chance nutzen, das eigene Profil neben den Kernthemen Umwelt und Wirtschaft besser schärfen zu können». Geleitet wird die neue Fraktion von Thomas Lüthi (Hägendorf), der seit 2019 für die GLP im Kantonsrat sitzt.