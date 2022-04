Classionata Concert Days Solothurn 2022 waren voller Erfolg

Solothurn Die Classionata Concert Days 2022 sind Geschichte Die vier Classionata-Konzertabende wurden vom Publikum regelrecht bejubelt. Das Konzept von Andreas Spörri ist aufgegangen. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 03.04.2022, 19.00 Uhr

Nach vier Tagen Classionata Concert Days 2022 ist Dirigent und Initiant Andreas Spörri sehr zufrieden. Hanspeter Baertschi / Solothurner Zeitung

Noch ganz beseelt von den vergangenen vier Konzerttage der Classionata Concert Days wirkt Dirigent und Initiant Andreas Spörri beim Telefoninterview nach dem Konzertmarathon. «Wir hatten acht Mal Standig Ovations», sagt der 63-Jährige glücklich. «Es ist alles absolut gut gegangen und ich habe gespürt: die Classionata ist in Solothurn angekommen.»

Auch das diesjährige Classionata-Orchester, das Sinfonieorchester der Volksoper Wien, sei bis zum Schluss voll konzentriert geblieben und habe von Konzert zu Konzert seine Vielseitigkeit unter Beweis gestellt. Denn dies war sicher für die Musiker und Interpreten eine der Schwierigkeiten, die seit Donnerstagabend bis heute Sonntagmittag bewältigt werden mussten: 50 verschiedene Musikstücke aus verschiedensten Musikgenres zu einem glanzvollen Ganzen zu bringen.

Einer der Höhepunkte der Classionata Concert Days sei die Mozart-Gala vom Freitagabend gewesen, so Spörri weiter. «Dass die Mozart-Kompositionen so gut beim Publikum ankamen, hat mich überrascht und freut mich natürlich sehr. Allerdings hat sicher auch die kluge Moderation des Abends mit Sänger Erwin Belakowitsch zum guten Verständnis der Musik beigetragen».

Corona-Herausforderungen bis zum Schluss

Und dann begeisterten natürlich die Sängerinnen und Sänger, bei denen es bis zum Schluss immer wieder zu Fragestellungen hinsichtlich Corona gekommen war. «Das war natürlich eine weitere Herausforderung dieser Classionata-Ausgabe», erklärt Spörri.

Classionata Concert Days 2022. Sonntags Mattinée: Euphonium-Virtuose Thomas Rüedi
Classionata Concert Days 2022. Sonntags-Matinée: Ballettschule – Fabiana, Solothurn
Classionata Concert Days 2022. Operetten- und Musical-Highlights: Modertor und Sänger Erwin Belakowitsch.
Koloratursopran Nicola Proksch, Sopran als Königin der Nacht.
Am Operetten- und Musical-Highlights singt Elisabeth Flechl.
Sänger der Mozart Gala: v.l. Iurie Ciobanu, Arttu Kataja.
Instrumentalisten des Sinfonieorchester der Volksoper Wien.
Sänger an de rMozart Gala: Iurie Ciobanu.
Mozart Gala: Solisten v.l. Iurie Ciobanu, Nicola Proksch, Elisabeth Flechl, Arttu Kataja mit dem Orchester.
Dirigent Andreas Spörri in seinem Element.
Classionata Concert Days Sinfoniekonzert mit dem Sinfonieorchester der Volksoper Wien.
Klarinettenvirtuose Dimitri Ashkenazy an den Classionata Concert Days 2022.
Dimitri Ashkenazy.

Obwohl die exakten Zahlen noch nicht vorliegen, könne von einer durchschnittlichen Auslastung aller Konzertabende von 90 Prozent ausgegangen werden, sagt der Initiant weiter. Dies zeige ihm, dass das Konzept, in einem Jahr das Classionata Festival mit einem Konzert und einer Operettenaufführung, im Wechsel mit den Classionata Concert Days, in denen vier unterschiedliche Konzerte geboten werden, vom Publikum angenommen wird. So sei nun also im kommenden Jahr das Festival mit der szenischen Aufführung der Operette «die lustige Witwe geplant.

