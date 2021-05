Solothurn Der Mann hinter der Gondelidee: Reto Paul Grimm ist Arealentwickler, Globetrotter und seit kurzem wieder Solothurner Reto Paul Grimm wuchs in Welschenrohr auf, lernte Tiefbauzeichner und liess sich dann zum visuellen Gestalter weiterbilden. 2001 wanderte er nach Hamburg aus, kurz vor dem Lockdown kam er zurück nach Solothurn. Nach einer fast zweijährigen Reise. Sébastian Lavoyer 05.05.2021, 05.00 Uhr

Reto Paul Grimm mit dem Modell einer Aare Gondel vor der Kulisse des Attisholz Areals. Hanspeter Bärtschi

Dieser Mann passt in keine Gondel, könnte man sagen. Zu vielfältig ist er, zu gross seine jeweiligen Rucksäcke, beruflich, künstlerisch, aber auch privat, als dass er in irgendwelche klassischen Schemen reinpassen würde. Obwohl ihn hier in der Gegend vermutlich nicht allzu viele Menschen kennen, hat er in der Region Spuren hinterlassen, denen die meisten schon begegnet sind. Künftig sollen sie grösser werden, die Spuren.

Reto Grimm wurde in Welschenrohr geboren. Nach der Lehre als Tiefbauzeichner studiert er Anfang der 90er-Jahre visuelle Kommunikation in Basel. Ein ganz junger Studiengang damals, er war jüngster Absolvent mit dem Diplom als visueller Gestalter.

Die ersten Jahre arbeitet er bei der Grafikikone Armin Vogt und danach selbstständig in Basel. Dann, Anfang der Nullerjahre zieht es ihn nach Deutschland. Ganz in den Norden, nach Hamburg. Grimm sagt:

«Ich war zuvor nie in Hamburg, aber natürlich war es eine bewusste Wahl. Hafenstädte ziehen mich magisch an, ich segle.»

Er stellt sich bei einer erfolgreichen Produktbranding-Agentur vor, kriegt den Job und bleibt letztlich fast 20 Jahre im Norden Deutschlands. Kein Jahr verstreicht und Grimm wechselt zu Flurfunk, der grössten, inhabergeführten Designagentur Deutschlands und wiederum zweieinhalb Jahre später arbeitet er bei Interbrand, der weltgrössten Brandingagentur in leitender Funktion. Grimm spezialisiert sich auf Corporate Identity, Kern jedes Unternehmens.

2007 macht er sich erneut selbstständig und zieht mit seiner heutigen Frau, Eva, in eine selbstgestaltete Loft-Wohnung im Entwicklungsgebiet auf St. Pauli. «Ich habe erlebt, wie rasant sich ein Stadtteil positiv verändern kann. Als wir kamen, wollte niemand dort wohnen. Jetzt gehören die Flächen auf St. Pauli zu den teuersten in ganz Hamburg», stellt Grimm fest.

Zwei bekannte regionale Brands gehen auf Grimm zurück

Er realisiert zahlreiche Projekte. Wie zum Beispiel mit dem schwedischen Energieriesen Vattenfall. Für die Schweden betreute er mit seinem Team die Integration der Hamburger Energiewerke in das neue Mutterhaus aus dem Norden. Grimm spricht von einem «Migrationsprozess». Die deutschen Mitarbeitenden mussten abgeholt und die neue Marke in den Köpfen und Herzen etabliert werden. So arbeitete er mit zahlreichen Interessengruppen und koordinierte den Wandel.

Auch in seiner Heimat hat Grimm Spuren hinterlassen. Quasi während seines Umzugs nach Deutschland entwirft und gestaltet er das Logo der Stadt Solothurn.

Zvg

Aber auch das Erscheinungsbild von Swiss Prime Site prägt Grimm. Das auf Immobilien-Investment spezialisierte Unternehmen mit Hauptsitz in Olten ist die Nummer 1 der Branche in der Schweiz.

Das Logo des börsenkotierten Immobilienunternehmens Swiss Prime Site aus Olten geht auf Grimm zurück.

Andreas Toggweiler

Neben bekannten Unternehmen wie unter anderem Burger King, die SBB, Avia, Bauknecht oder Sharp arbeitet Grimm immer auch wieder für Kulturprojekte. Seine Verbundenheit mit der Kultur aber geht weiter, er realisiert eigene Kunstprojekte. Unter anderem inszeniert er weggeworfene Gebrauchsgrafik neu, macht aus Müll Collagen und Installationen.

Kaum zurück in der Schweiz kam der Lockdown

Es ist die Familie, die ihn gleich zu Beginn des Lockdowns zurück in die Schweiz bringt. Er und seine Frau werden im Juni 2017 Eltern. Spät seien sie gewesen, er 49-, sie 44-jährig. «Wir haben uns sehr bewusst für die Schweiz entschieden», sagt Grimm. Denn zuvor war die kleine Familie fast zwei Jahre auf Reisen, lebte zu dritt aus dem Koffer und bereiste 19 Länder, einmal rund um die Welt. «Reisen ist die wunderbarste Form der Bildung», sagt Grimm. Viele Orte hätten zum Bleiben eingeladen, aber irgendwie sei für sie beide klar gewesen, dass ihr Sohn Theodor Kaspar in der Schweiz aufwachsen soll.

Da er seit vielen Jahren in die Entwicklung der Immobilien im Besitz der Familie Grimm involviert ist, hat sich Reto Grimm zuletzt auch zum Areal- und Immobilienprojektentwickler ausbilden lassen. Die Idee mit einer Stadt-Gondel verfolgte er schon einmal kurz in Hamburg.

In Solothurn drängt sie sich in seinen Augen, den Augen eines Solothurners, der von aussen kam, auf. Zu seiner Motivation sagt er: «Menschen, Standorte oder Marken entwickeln sich weiter. Ich will Teil dieses Prozesses sein und diesen aktiv mitgestalten.» An Ideen mangelt es Grimm nie.