Restaurierung des Tunnelkinos beim Weissenstein

Solothurn Frisch aufgegleist: Das Tunnelkino kehrt in den Weissenstein zurück Nach schweisstreibender Arbeit: Der Triebwagen des Tunnelkinos steht nun frisch lackiert und restauriert wieder am Fuss des Weissensteins. Wir waren auf der Einweihungsfahrt von Huttwil zurück nach Gänsbrunnen dabei. Anja Neuenschwander 31.08.2021, 05.00 Uhr

Der stolze Vereinspräsident Charly Zimmermann auf dem neu lackierten Triebwagen. Anja Neuenschwander

Freitagnachmittag, am Bahnhof in Huttwil steht er im neuen Farbenkleid: Der Triebwagen des Tunnelkinos, der normalerweise zwischen Oberdorf und Gänsbrunnen verkehrt und seinen Passagieren einen aussergewöhnlichen Kinobesuch beschert. Film ab heisst es seit 1999 regelmässig im Zugwagen und dies mitten im Weissensteintunnel. Nun hatte die Lokomotive dieses Kinosaals der besonderen Art eine Auffrischung nötig.

Ganze sieben Wochen und über achthundert Arbeitsstunden hat der Verein Tunnelkino in die Restaurierung des Wagens gesteckt: Zwanzig Freiwillige und Mitglieder des Vereins, von denen die meisten in der Eisenbahnbranche arbeiten, haben den 80-jährigen Waggon abgeschliffen, entrostet, gestrichen, Schrauben ausgetauscht und Schriftzüge erneuert. Eine aufwendige und schweisstreibende Arbeit.

Einzig für zwei Arbeiten holte man sich externe Hilfe: Die neue, blau glänzende Lackierung hat ein Malergeschäft übernommen, die neuen Sitzpolster wurden von einer professionellen Sattlerin angebracht. Die ganze Restauration wurde durch die Tunnelkinoeinnahmen und dank verschiedenen Unterstützern ermöglicht. Da das Tunnelkino keinen eigenen Unterstand hat, wich man nach Huttwil aus, wo ein historischer Verein Räumlichkeiten zur Verfügung stellte.

Am Bahnhof in Huttwil, kurz bevor der sanierte Zug die Heimreise anrollt, begutachten die stolzen Vereinsmitglieder nochmals ausgiebig den frisch lackierten Wagen. Schliesslich setzt sich der Zug mit einem Abschiedspfiff in Bewegung. In Burgdorf hält der rollende Kinosaal zum ersten Mal: Für die Fahrt des Zuges musste extra ein Antrag bei der BLS gestellt werden, um die Route zu planen. Dabei hat das Tunnelkino keinen Vortritt vor dem regulären Zugverkehr – also heisst es immer wieder mal warten. Der längere Zwischenstopp in Burgdorf wird genutzt, um Fotos zu machen. Für die anwesenden Helfer und Mitglieder wird ausserdem ein kleines Apéro organisiert.

«Die Restaurierung war nötig», erklärt Vereinsmitglied Urs Häni. Der vorherige Belag sei schon zwanzig Jahre alt und recht abgenutzt gewesen. «Ansonsten ist der Wagen aber noch gut im Schuss, auch dank den obligatorischen Kontrollen jedes Jahr.» Man habe die Restaurierung zudem genutzt, um ein Türschloss anzubringen, erzählt Häni weiter. «Es sind auch schon Leute in den Wagen eingestiegen, um Party zu machen», verrät er. Glücklicherweise sei dabei nie ein grösserer Schaden entstanden.

Nach dem Halt in Burgdorf nimmt die Heimreise Fahrt auf, mit maximal 80 Kilometer pro Stunde geht es weiter nach Solothurn. In der Lokführerkabine sitzt die ganze Zeit über ein Vereinsmitglied. Einige von ihnen sind Lokführer, die in ihrer Freizeit das Tunnelkino normalerweise von Oberdorf nach Gänsbrunnen chauffieren. Und bei den Passagieren? Dort wird während der Fahrt bei reichlicher Verpflegung über Züge gefachsimpelt. Man merkt, wie passioniert alle bei der Sache sind. Die Bähnler erzählen von den Schwierigkeiten und Anstrengungen der Restaurierung, sind aber merklich stolz auf ihre Leistung.

Angekommen in Gänsbrunnen zeigte sich auch Charly Zimmermann sehr zufrieden: «Die Restaurierung hat super geklappt, wir sind gut in der Zeit geblieben.» Dafür habe es aber schon eine strikte Führung gebraucht, jemanden der dranbleibt, fügt der Vereinspräsident an. Nun ist das Tunnelkino wieder zurück und voll einsatzbereit.

Im nächsten Jahr sollen die Fahrten planmässig durchgeführt werden. 2023 ist dann aber die Sanierung des Weissensteintunnels geplant. In dieser Zeit kann das Tunnelkino nicht auf seiner gewohnten Route fahren. Der Verein überlegt sich bereits Alternativprogramme: Ideen für Ausfahrten abseits der Kinostrecke mit anderen Vereinen oder geschlossenen Gesellschaften stehen im Raum. Das Kinoerlebnis würde dabei aber wahrscheinlich auf der Strecke bleiben, bei Tageslicht sähe man auf der Leinwand nämlich fast gar nichts.

Ansonsten wollen sie sich aber auf das bewährte Konzept des Tunnelkinos konzentrieren. Dieses läuft bereits seit gut zweiundzwanzig Jahren erfolgreich. Die ersten Fahrten in diesem Jahr werden schon am 4. September stattfinden. Die Tunnelkino Vereinsmitglieder freuen sich schon darauf, ihren restaurierten Triebwagen präsentieren zu können.

Weitere Infos auf: www.tunnelkino.ch