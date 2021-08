Solothurn-China Wie hält es die Regierung mit der Freundschaft zum Reich der Mitte? Die Antworten lassen auf sich warten Ein Kantonsrat verlangt Auskunft zu den Freundschaftsabkommen mit zwei chinesischen Provinzen. Eine heikle Sache für den Regierungsrat, der den entsprechenden Vorstoss trotz gesetzlicher Fristen seit Monaten unbeantwortet lässt Urs Moser 28.08.2021, 05.00 Uhr

Der damalige Landammann Klaus Fischer mit dem chinesischen Delegationsleiter Dang Jian-Wu bei der Unterzeichnung der Freundschaftsvereinbarung mit der Provinz Gansu im Jahr 2009.





Der Kanton Solothurn unterhält seit vielen Jahren freundschaftliche Beziehungen zu zwei chinesischen Provinzen. Eine eigentliche eigene Aussenpolitik betreiben die Kantone hingegen nicht, das ist dem Bund vorbehalten. Durch einen Vorstoss von EVP-Kantonsrat André Wyss (Stüsslingen/Rohr) ist der Regierungsrat nun aber angehalten, sich nicht nur zum Inhalt und Nutzen der Freundschaftsvereinbarungen mit den Provinzen Gansu und Heilongjiang bezüglich Handelsbeziehungen zu äussern, sondern auch zur Menschenrechtssituation in China.

«Die kommunistische Partei Chinas scheint keineswegs gewillt, dem Wunsch des Westens im Sinne von ‹Wandel durch Handel› zu entsprechen. China ist ein autoritäres Regime, das regelmässig die Menschenrechte verletzt», schreibt André Wyss in seiner Interpellation. Öffentlich dazu Stellung zu beziehen, ob und welchen Handlungsbedarf man in Bezug auf die Beziehungen zu China deswegen sieht und unter welchen Umständen man sich gegebenenfalls sogar zur Auflösung der Freundschaftsvereinbarungen mit den zwei chinesischen Provinzen veranlasst sähe, ist für den Regierungsrat aufgrund seiner aussenpolitischen Nicht-Zuständigkeit aber ein einigermassen diffiziles Unterfangen, weshalb man seine Stellungnahme durchaus mit Spannung erwarten darf. Die Frage ist nur: Wo zum Teufel bleibt sie so lange?

Das Warten auf die China- Strategie des Bundesrats

Die Antwort werde zeitgerecht für die Behandlung des Vorstosses in der Novembersession vorliegen, teilt Staatsschreiber Andreas Eng auf Anfrage mit. «Zeitgerecht» ist dabei ein grosses Wort, denn eingereicht hat Kantonsrat Wyss seine Fragen im vergangenen Dezember, also vor über acht Monaten. Und Interpellationen sind von der Regierung bis zur nächsten Session nach der Einreichung zu beantworten. Das ist kein frommer Wunsch, so schreibt es das Kantonsratsgesetz ausdrücklich vor.

Selbstverständlich betrachte der Regierungsrat die gesetzlichen Fristen als für ihn verbindlich und sie würden ja zu einem grossen Teil auch eingehalten, sagt Staatsschreiber Eng. Nur könne es halt aufgrund von kurzen Intervallen zwischen den Sessionen, umfangreichen oder komplexen Fragestellungen, erhöhtem Koordinationsbedarf zwischen beteiligten Stellen oder auch bedingt durch personelle Engpässe und hohe Arbeitslast in den Departementen zu Verzögerungen kommen.

Speziell komplex sind die Fragestellungen in der China-Interpellation zwar nicht, aber natürlich durchaus von gewisser politischer Brisanz. Hier kommt nun wieder die aussenpolitische Hoheit des Bundesrats ins Spiel. Die Beantwortung werde auch in Abstimmung mit der bundesrätlichen Chinapolitik erfolgen, so Staatsschreiber Eng. Heisst im Klartext: Das eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) hat dabei ein Wörtchen mitzureden.

Nun hat der Bundesrat zum ersten Mal überhaupt im vergangenen April eine eigentliche China-Strategie verabschiedet. Bereits zu diesem Zeitpunkt hätte die Stellungnahme zum Vorstoss im Solothurner Kantonsparlament eigentlich aber längst vorliegen müssen. Das vom Bundesrat präsentierte Papier war allerdings schon lange angekündigt und erwartet worden, und so wollte man im Rathaus die Veröffentlichung abwarten, um sicher zu gehen, sich mit allfälligen Einschätzungen zu den bilateralen Beziehungen mit dem Reich der Mitte nicht in die Nesseln zu setzen. Und dann kam ja schon bald die Sommerpause.

Ton aus Bern verschärft sich, und der aus Solothurn?

Inwieweit die nun hoffentlich doch demnächst zu erwartende Stellungnahme der Kantonsregierung zu den Freundschaftsvereinbarungen mit zwei chinesischen Provinzen letztlich von «Bern» beeinflusst ist, wird sich kaum eruieren lassen. Was sich feststellen lässt: Die zur Debatte stehenden Papiere sind an unverbindlicher Höflichkeit kaum zu überbieten und enthalten schon gar keinen Hinweis auf den Wunsch nach einem Austausch über Fragen etwa zur Unterdrückung von Minderheiten oder der Meinungsfreiheit. Die China-Strategie des Bundes dagegen zeichnet sich – obwohl selbstverständlich auch auf prosperierende Zusammenarbeit ausgerichtet – diesbezüglich durch einen «verschärften Tonfall gegenüber Peking» aus, wie die «NZZ» im April titelte.

Das führte auch prompt zu einer einigermassen gereizten Reaktion der chinesischen Botschaft, die «unbegründete Anschuldigungen und Angriffe auf das politische System, die Minderheitspolitik sowie die Menschenrechtslage Chinas» beklagte und dem Bundesrat vorwarf, falsche Signale an die Aussenwelt auszusenden und mit seinen Aussagen grundlegenden Fakten zu widersprechen, was sich negativ auf die gesunde Entwicklung der Beziehungen zwischen China und der Schweiz auswirke.

Im Solothurnischen könnte das insbesondere die in Olten domizilierte Wirtschaftshochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz etwas irritiert haben, denn auf deren langjährige Beziehungen und Austauschprogramme mit China gehen die Freundschaftsvereinbarungen des Kantons hauptsächlich zurück. Das vom nun in den Ruhestand tretenden Wolfwiler Hochschuldirektor Ruedi Nützi geleitete China-Center der Fachhochschule gehört denn auch zu den «beteiligten Institutionen», mit denen nach Auskunft der Staatskanzlei noch «Koordinationsbedarf» für die Beantwortung der seit gut acht Monaten hängigen Interpellation von Kantonsrat Wyss besteht.