Solothurn 500'000 Tonnen «Stadtmist» warten auf die Entsorgung: Nun startet der Probelauf Mit einer Testfeld-Aerobisierung wird im Kleinen durchgespielt, wie die 16 Hektaren grossen Deponiefläche in Solothurns Westen entsorgt werden soll. Ein Augenschein mit dem Gesamtprojektleiter auf dem Müllberg. Urs Mathys 29.05.2021, 05.00 Uhr

Markus Spring, Gesamtprojektleiter, neben Messgeräten für die Testfeld-Aerobisierung. Hanspeter Bärtschi

Sein Job ist ebenso einzigartig wie umfassend: Markus Spring ist Herr über die Sanierung des Solothurner «Stadtmists». Jener 16 Hektaren grossen Flächen im Westen der Stadt also, auf denen die Solothurner von den 30er- bis in die 70er-Jahre des letzten Jahrhunderts ihre Abfälle verscharrt hatten. Auf freiem Feld, wenige Hundert Meter von der Aare entfernt, 500'000 Tonnen, bis zu dreieinhalb Meter mächtig und mit einer nur knapp 20 Zentimeter dicken Humusschicht abgedeckt.

«Ein spannender Job, ja», bestätigt Markus Spring, Gesamtprojektleiter im kantonalen Amt für Umwelt, bei einem Augenschein auf einer der drei Deponieparzellen, auf dem «Spittelfeld». Hier werden bis Ende Jahr mit einer Testfeld-Aerobisierung jene Sanierungsschritte durchgespielt, mit denen dann ab Sommer 2022 praktisch das gesamte Gelände auf die Totalsanierung der Altlasten aus Haushalt-, Gewerbe- und Industrieabfällen vorbereitet werden sollen.

«Am 12. April konnte mit dem Einrichten und der Installation der Testfeld-Aerobisierung begonnen werden», rapportiert Spring den aktuellen Stand der Arbeiten. Um diese Deponieentgasung möglich zu machen, ist auf dem Testgelände zuerst einmal die dünne Humusdeckschicht abgetragen worden. Damit wurde die Bahn frei für die Vorbereitungshandlungen zur bevorstehenden Totalsanierung.

Wie ist die Ausgangslage für die anstehende Sanierung?

Ein Grossteil des Deponiematerials liegt in gestautem Regenwasser, das durch den Deponiekörper versickerte und sich auf einer Schicht von siltig-sandigen Verlandungssedimenten gestaut hat. Der Grundwasserspiegel liegt unterhalb dieser Verlandungssedimente, die wie eine eigentliche Sperr- oder Schutzschicht gegenüber dem Grundwasser wirken. Wegen des dadurch über die Jahrzehnte fehlenden Sauerstoffs konnte der natürliche Abbauprozess des Deponiematerials nur sehr langsam, wenn überhaupt voranschreiten.

Zeigt sich diese Problematik bei der gesamten Deponiefläche von 16 Hektaren?

Nein, aber bei rund zwei Drittel davon, also auf 10 bis 12 Hektaren, befindet sich das Deponiematerial in gestautem Sickerwasser. Diese Flächen werden vor dem eigentlichen Aushub entwässert und während etwa sechs Monaten belüftet.

Bei der nun angelaufenen Testfeld-Entgasung/Belüftung soll im Kleinen erprobt werden, was später im Grossen zum Einsatz kommt?

Ja, diese dient im Wesentlichen zur Feineinstellung/Kalibrierung des Belüftungssystems. Das heisst zur Festlegung der genauen Abstände von Filterbrunnen und Metalllanzen, damit das Belüftungssystem bei der späteren Sanierung wirkungsvoll eingesetzt werden kann.

Wie muss man sich das Verfahren vorstellen, das jetzt auf dem Testfeld geprüft wird?

Zuerst wurde die Deponieabdeckung (rund 10 bis 20 cm Humusschicht) entfernt. Anschliessend wurden in einem bestimmten Rasterabstand Filterbrunnen von rund 50 Zentimeter Durchmesser in den Deponiekörper installiert und das gestaute Sickerwasser wird abgepumpt und abgeleitet. Ebenfalls wurden – wiederum in einem bestimmten Rasterabstand – Metalllanzen in die Deponie versenkt. Diese sind zum Teil im unteren Bereich gelocht. Durch diese Lanzen kann nun Frischluft in den entwässerten Deponiekörper geführt werden.

Einer der Filterbrunnen aus denen das Sickerwasser abgepumpt wird. Hanspeter Bärtschi

Mit welchem Zweck und Ziel?

Die Frischluft aktiviert die Mikroorganismen (Bakterien) und der natürliche Abbauprozess der Abfälle wird beschleunigt. Dabei entsteht Wärme und der Deponiekörper trocknet aus. Daraus resultiert eine Verminderung des Schadstoffpotenzials im Deponiekörper und auch eine weitere Reduktion der Verunreinigung durch belastetes Sickerwasser.

Über zahlreiche Metalllanzen werden Frischluft in die Deponie geblasen und Gase abgesaugt. Hanspeter Bärtschi

Und was passiert mit den entstehenden Gasen?

Gleichzeitig mit der Sauerstoffzufuhr erfolgt über die Lanzen auch eine Absaugung von Deponiegasen wie z. B. Methan und Schwefelwasserstoffe. Diese werden schon bei der Testfeld-Aerobisierung in einer speziellen Anlage gemessen und durch Aktivkohlefilter gereinigt. Mit dieser Methode kann bereits ein Grossteil von geruchsintensiven Deponiegasen vor dem eigentlichen Deponieaushub entfernt werden.

Von hier aus werden Frischluft in den Stadtmist gepumpt und Deponiegase abgesaugt. Hanspeter Bärtschi

Was geschieht mit dem abgepumpten Sickerwasser?

Während der Testfeld-Aerobisierung wird das abgepumpte Sickerwasser rund 200 Meter östlich des Testfeldes wieder in die Deponie rückversickert. Während des anschliessenden definitiven Einsatzes, vor den eigentlichen Aushubarbeiten, wird das Sickerwasser dann zum Installationsplatz gepumpt, der an der Westtangente – neben der Firma «Centris» – geplant ist. Dort wird das Wasser entsprechend behandelt, aufbereitet und anschliessend in die Kanalisation eingeleitet.

Wie wird sichergestellt, dass die entwässerten Bereiche nicht wieder von Regenwasser durchnässt werden?

Die zu belüftende Fläche wird jeweils mit einer Folie abgedeckt.

Wie verliefen die Arbeiten vor Ort bisher?

Die Arbeiten problemlos. Einzig kleinere Vandalenakte an mehreren Wochenenden bereiten der Bauherrschaft Sorgen. So wurden von Unbekannten Zäune umgerissen und das Toi-Toi-WC demoliert.