Die Solothurner Solodaris-Stiftung zeigt ein humorvolles Theater

Solodaris Stiftung Wenn sich die Hölle vor Lachen krümmt: Im Rahmen der «Solodaris-Tage» bringt die Solodaris-Stiftung ein teuflisch humorvolles Spektakel auf die Bühne Am 24. und 25. September zeigt die Solothurner Solodaris-Stiftung in Olten und in Langendorf ein von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen entwickeltes und gespieltes Theaterstück. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 24.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dieses Wochenende geht es im Oltner Schwager Theater und im Konzertsaal Langendorf höllisch humorvoll zu und her: Das neue Stück «Selbst die Hölle lacht!» wurde entwickelt und wird gespielt von Menschen mit psychischer Beeinträchtigung aus der Solothurner Solodaris-Stiftung. Bruno Kissling

Die Solodaris-Stiftung ist das Kompetenzzentrum im Kanton Solothurn für Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. Einmal im Jahr organisiert die Stiftung im Rahmen der «Solodaris-Tage» diverse interne und externe Events, welche auch für die Öffentlichkeit bestimmt sind und einen Einblick in die Institution bieten.

Eine Theateraufführung ist ebenfalls Bestandteil der «Solodaris-Tage» – auch in diesem Jahr zeigen Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen ein Bühnenstück, welches von ihnen selbst entwickelt und mit Hilfe von Regisseurin Tabea Wullimann inszeniert wurde.

Etwas sei bereits verraten: Es geht ganz schön diabolisch und pandemisch zu und her – in der Hölle, aber auch auf Erden – und all das zum zeitlos schönen «Bolero» von Joseph-Maurice Ravel oder zu AC/DC's Kultsong «Highway to Hell». Ebenfalls müssen äusserst delikate Fragen beantwortet werden wie beispielsweise: Wo macht ein Skelett Ferien?

Am Anfang stand eine brisante Frage

Für Wullimann ist es die siebte Theaterproduktion im Rahmen der «Solodaris-Tage». «Es ist jedes Mal eine äusserst intensive Arbeit und obendrein unglaublich lustig.» Ausserdem seien die psychisch beeinträchtigten Menschen, welche entweder im Solodaris-Wohnheim in Solothurn oder Olten daheim seien oder von Betreuungspersonen täglich im eigenen Zuhause besucht würden, sehr dankbar für diese Möglichkeit. Theater zu spielen, mache ihnen riesengrosse Freude.

Zum siebten Mal als Regisseurin im Rahmen der jährlich stattfindenden «Solodaris-Tage» tätig: Theaterfrau Tabea Wullimann. Bruno Kissling

Ganz ohne Unterstützung von aussen habe das Entwickeln und Spielen des Spektakels aber dann doch nicht stattgefunden, bemerkt die Regisseurin.

«Ich habe im Juli, also am Anfang unserer Erarbeitungsphase, folgende Frage in den Raum gestellt: Wenn du ein Virus in die Welt schicken könntest, was für eines wäre das?»

Die Antwort, welche von den Mitwirkenden auf diese Frage gefunden wurde, berührt und beinhaltet eine Riesenportion an Lebensweisheit – mehr wird an dieser Stelle jedoch nicht preisgegeben.

Die brisante und hochaktuelle Initialfrage habe schliesslich den kreativen Prozess in Gang gebracht. Innerhalb der folgenden Proben sei das Stück mit dem Titel «Selbst die Hölle lacht!» spielerisch und mit viel Lust und Energie – ganz im Sinn eines Arbeitstheaters – Schritt für Schritt weiterentwickelt worden.

Während des Spiels werden die Schauspielenden von Betreuerinnen und Betreuern unterstützt, die ebenfalls in eine Rolle schlüpfen. Diese sorgen dafür, dass während der Vorstellungen sicher alles rund läuft. Die heutige Aufführung findet um 19.00 Uhr im Schwagertheater Olten statt; morgen wird das Theaterstück um 17.00 Uhr im Konzertsaal in Langendorf gezeigt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen