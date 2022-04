Solistenwettbewerb Crème de la Crème der Blasmusik: Internationale Musikwoche Grenchen startet mit vielversprechendem Programm Blasmusik auf höchstem Niveau: Am 4. Internationalen Solistenwettbewerb nehmen 30 Talente aus elf Nationen teil. Das öffentlich zugängliche Finalkonzert im Parktheater Grenchen gilt dabei als ein «Highlight». Vanessa Simili Jetzt kommentieren 26.04.2022, 20.00 Uhr

Felix Heri, künstlerischer Leiter der Internationalen Musikwoche Grenchen Hanspeter Bärtschi

Mit einem Galakonzert am Freitagabend eröffnet der künstlerische Leiter Felix Heri die Internationale Musikwoche (IMG) im Grenchner Parktheater. Das Festival ist seit seinen Anfängen ein internationales Schaufenster für ein lokales Publikum. Das könnte sich in Zukunft ändern, denn die IMG will ihre Reichweite vergrössern.

Die Musikwoche hat Tradition. «Sie ist 1955 erstmals in Erscheinung getreten», weiss der 36-jährige Heri, wohnhaft in Basel. Nach 13 Jahren Pause hatte die IMG auf Initiative von Aldo Bigolin, Präsident des Vereins Kuratorium Internationale Musikwoche Grenchen, 2018 erstmals wieder stattgefunden. 2019 übernahm Heri, Klarinettist, Dirigent und Kulturmanager, sein Amt.

Bereits 2020 hätte eine weitere Ausgabe stattfinden sollen – die wievielte ist aus dokumentationstechnischen Gründen nicht ganz klar. So weit kam es dann aber nicht. Die Gründe für das Ausbleiben sind bekannt. Nun, zwei Jahre später, wird das Festival vom Christoph Walter Orchestra eröffnet. Heri kündigt an:

«Im Bereich der hochkarätigen Unterhaltung ist dieses Orchester das Mass aller Dinge.»

«In erster Linie drehen sich die zehn Tage um das bläserische Schaffen auf höchstem Niveau», so Heri. Und führt aus: «Die Musikwoche beinhaltet mit dem Galakonzert, den zwei Wettbewerben und der Plattform IMG lokal vier Formate.» Letztere ist der Jugendförderung gewidmet.

Frauenanteil von 30 Prozent bei den Anmeldungen

Der Internationale Solistenwettbewerb hat jeweils ein anderes Blasinstrument im Fokus. «Dieses Jahr richtet er sich an Posaunistinnen und Posaunisten», sagt Heri. Auf die Frage, ob es denn tatsächlich auch Posaunistinnen gebe, antwortet er: «Die Posaunistinnen haben dieses Jahr 30 Prozent der Bewerbungen ausgemacht.» Unter den 30 Wettbewerbsteilnehmenden seien schliesslich zwei Posaunistinnen vertreten, eine aus Frankreich und eine aus Spanien.

Felix Heri und der Vorstand mit Fabrizio Lavieri, Adriana Palermo Amacker, Veronika Scheidegger und Markus Schär haben vor, das Festival neu aufzugleisen und es auch in der Wahrnehmung des Publikums stärker zu verankern. Die Pausen zwischen den Ausgaben waren bisher teilweise gar lang, die Abstände entsprechend gross. Wie will Heri nun beim Publikum präsent bleiben?

«Das Festival wird als Biennale alle zwei Jahre stattfinden, in den jeweiligen Zwischenjahren wird ein sogenanntes Remember-Konzert stattfinden.»

Mit dem Konzert zwischen den Festivaljahren will er die IMG als Marke verankern. «Der Anlass soll so im Bewusstsein des Publikums bleiben.»

Abschlusskonzert der Internationalen Musikwoche Grenchen 2018 im Parktheater. Stadtmusik Grenchen unter der Leitung von Rainer Ackermann mit Solist Armin Bachmann, Posaune. Oliver Menge

Seine Bestrebungen gehen dahin, die Internationale Musikwoche auch national bekannt zu machen. «Wir haben nationale Partner mit an Bord und wollen die Musikwoche in einem sinnvollen Rahmen ausbauen. Dafür nutzen wir auch die Bekanntheit der Künstler.»

Die Kernfinanzierung für insgesamt drei Ausführungen, von 2018 bis 2024, konnte dank Stadt, Kanton und privater Sponsoren gesichert werden. «Auch mit dem Ticketverkauf werden wir einen Beitrag zur Finanzierung leisten.»

Preisgeld von 7000 Franken plus Konzert in Warschau

Der Musikpreis im Rahmen der Internationalen Musikwoche ist ein nationaler Blasorchester-Wettbewerb. Er würde dieses Jahr zum 13. Mal stattfinden. Aber: «Wir haben uns entschlossen, diesen auf 2024 zu verlegen. Die Blasorchester konnten aufgrund der Coronamassnahmen ihre Proben erst im März wieder aufnehmen.» Dass die Zeit für eine Wettbewerbsteilnahme eines Orchesters daher nicht reicht, bedarf keiner weiteren Erklärung.

Wie hat sich die IMG im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine positioniert?

«Wir haben schon sehr früh festgehalten, dass wir keine Musikerinnen und Musiker aufgrund ihrer nationalen Herkunft vom Wettbewerb ausschliessen.»

Auch aus Russland hätten sich junge Posaunisten für den 4. Internationalen Solistenwettbewerb beworben. Niemand von ihnen habe es aber unter die 30 Teilnehmenden geschafft. «Odessa und Kiew verzeichnen aufgrund ihrer Tradition in der Musikförderung ebenfalls viele Talente, für den Wettbewerb aber hat sich dieses Jahr niemand aus der Ukraine angemeldet.»

Highlights aus dem Programm Freitag, 29. April, 20 Uhr: Christoph Walter Orchestra (CH), «The Golden Seventies».

Donnerstag, 5. Mai, 20 Uhr: Warschauer Kammerphilharmonie (PL), Sinfoniekonzert mit den Finalisten des Solistenwettbewerbs.

Freitag, 6. Mai, 20 Uhr: Johnny Logan (IRL) mit der Dani Felber Big Band (CH), Gala-Konzert «... etwas Swing darf sein!».

Sonntag, 8. Mai, 11 Uhr: Sonntags-Matinée mit der Swiss Army Brass Band (CH).

Die Swiss Army Brass Band spielt «Fire In The Blood». Quelle: Youtube

Die fünfköpfige Jury unter Armin Bachmann wird in drei Runden eine Siegerin oder einen Sieger erküren. Die Wettbewerb-Konzerte finden am Montag und Dienstag statt und sind öffentlich. Das Finalkonzert am 5. Mai 2022 mit der Warschauer Kammerphilharmonie ist ein Höhepunkt der zehn Festivaltage. Der Gewinnerin oder dem Gewinner winkt neben einem Preisgeld von 7000 Franken auch ein Auftritt in Warschau.

Infos und Tickets unter img-grenchen.ch.

