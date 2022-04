Zahlreiche Solothurner Gastfamilien nehmen Flüchtlinge auf

Solidarität Zahlreiche Solothurner Gastfamilien nehmen ukrainische Flüchtlinge auf: Das löst viele Probleme – schafft aber auch einige Bei keiner anderen Flüchtlingswelle der jüngeren Vergangenheit haben sich so viele Solothurnerinnen und Solothurner bereit erklärt, Flüchtlinge bei sich zu Hause aufzunehmen. Das entlastet Kanton und Gemeinden – schafft gleichzeitig aber auch neue Herausforderungen. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 07.04.2022, 05.00 Uhr

Simone Flury und ihr Mann und Töchterchen haben ukrainische Flüchtlinge bei sich in Hägendorf aufgenommen. Bruno Kissling

Schon über 600 Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind, haben es in den Kanton Solothurn geschafft. Weitere folgen täglich. Die meisten von ihnen sind bisher bei Privaten untergekommen: Verwandten, Freunden, Bekannten.

Weitere Solothurnerinnen und Solothurner haben sich als Gastfamilien gemeldet: Sie haben sich bereit erklärt, Flüchtlinge bei sich zu Hause aufzunehmen.

Diese Solidaritätswelle ist einzigartig. Bei keiner Flüchtlingswelle der jüngeren Vergangenheit waren so viele Leute bereit, Fremden einen Platz in ihrem Zuhause anzubieten. Das sagen mehrere Leiter von Sozialregionen. Und auch Alain Hervouet, Leiter Fachbereich Asyl beim Kanton.

Das entlastet zum einen Kanton und Gemeinden – die weniger Unterkünfte auftreiben müssen. Gleichzeitig stellt dieser Umstand die Behörden auch vor neue Herausforderungen.

Verteilschlüssel wird über den Haufen geworfen

Es beginnt bei der Zuweisung. Normalerweise werden Flüchtlinge vom Bund an die Kantone verteilt. Dort werden sie vorübergehend in einem Durchgangszentrum untergebracht, bevor sie dann in definitiven Unterkünften in den Gemeinden untergebracht werden.

Dafür gibt es einen Verteilschlüssel: Die Menschen sollen möglichst gleichmässig auf die Sozialregionen verteilt werden. Die Idee: Gemeinden sollen nicht überfordert werden. Müssen sie sich doch nicht nur um die Unterkünfte kümmern. Sondern auch um Sozialhilfe, Deutschkurse, Einschulung der Kinder und so weiter.

Weil nun so viele Private Flüchtlinge aufgenommen haben, wurde dieser Verteilschlüssel kurzfristig über den Haufen geworfen.

Finanziell ist das kein Problem. Muss eine Sozialregion überdurchschnittlich viel Sozialhilfe auszahlen, wird ihr das zurückerstattet. Aber kurzfristig steigt die Arbeitsbelastung – und dies in einer Branche, die sowieso eher knapp dotiert ist.

Anzahl Flüchtlinge ist in den Gemeinden noch unbekannt

Zum Glück gebe es mittlerweile Sozialregionen, sagt Raphael Schär-Sommer, Oltner Sozialdirektor. So werde ein Teil der Mehrbelastung abgefedert. Und einzelne, insbesondere kleinere Gemeinden, würden nicht sofort ans Limit kommen.

Er sieht das Hauptproblem aktuell aber an einem anderen Ort: Er weiss weder wie viele ukrainische Flüchtlinge in «seiner» Sozialregion aktuell leben. Noch wie viele Gastfamilien sich bereit erklärt haben, jemanden aufzunehmen.

Denn: Werden Flüchtlinge von Privaten aufgenommen, wird das den betroffenen Sozialregionen angerechnet. Heisst: Je mehr Gastfamilien in einer Sozialregion zur Verfügung stehen, desto weniger andere Unterkünfte müssen die entsprechenden Gemeinden bereitstellen. Ziel ist es, dass so die Flüchtlinge mittelfristig wieder gleichmässig auf den Kanton verteilt werden, sagt Alain Hervouet.

Nur: Weil diese Zahl aktuell noch nicht kommuniziert wurde, wissen die Sozialregionen nicht, wie viele weitere Unterkünfte sie überhaupt noch auftreiben müssen.

Gastfamilien werden unter die Lupe genommen

Zwei Gründe werden für die Verzögerung genannt. Zum einen die schiere Anzahl der Flüchtlinge. Beim Kanton ist man mit Hochdruck dabei, die Krisenorganisation auf die Beine zu stellen. Gleichzeitig betont Hervouet: «Man kann nicht den Anspruch haben, dass wir sämtliche Probleme innert Wochen lösen können.» Ab nächster Woche werde man regelmässig kommunizieren, wie viele Flüchtlinge wo Unterschlupf gefunden haben.

Die zweite Schwierigkeit: Private, die bereits Flüchtlinge bei sich aufgenommen haben, sind das eine. Gastfamilien, die sich zur Verfügung stellen, das andere. Bei allen Gastfamilien, die sich gemeldet haben, wird nun zusammen mit Flüchtlingsorganisationen geprüft, ob sie die Rahmenbedingungen erfüllen, um eine fremde Familie bei sich aufzunehmen.

Dabei soll auch angesprochen werden, was es bedeutet, eine fremde Familie mit einer fremden Sprache, die möglicherweise Traumatisches durchgemacht hat, in den eigenen vier Wänden aufzunehmen. Erst nach diesen Abklärungen steht fest, wie viele Gastfamilien effektiv zur Verfügung stehen.

Haben sich manche Helfer übernommen?

All diese Abklärungen, die nun bei Gastfamilien gemacht werden, wurden bei denjenigen, die schon jemanden aufgenommen haben, nicht gemacht. Das birgt das Risiko, dass sich manche der Komplexität nicht ganz bewusst waren, befürchtet Reto Kämpfer, Leiter der sozialen Dienste Oberer Leberberg (Grenchen und Umgebung).

«Im Gegensatz zu anderen Flüchtlingsströmen holen diese Menschen die Situation zu sich in die Stube. Sie haben die Emotionen ganz nahe bei sich und helfen, sie abzufedern.»

Klappt das nicht, dann muss wieder die Sozialregion einspringen und eine andere Unterkunft suchen. Eigentlich, so Kämpfer, hätte man es lieber, die Flüchtlinge würden über den ordentlichen Weg den Sozialregionen zugewiesen werden.

Froh um die grosse Solidarität

Ein mögliches Problem, das man auch beim Kanton auf dem Radar hat. Flüchtlinge in Familien unterzubringen sieht Hervouet vor allem als kurzfristige Lösung. Sollte der Krieg andauern, wären eigene Unterkünfte für die Flüchtlinge wohl nachhaltiger, sagt er. Dort sollen Flüchtlinge dann auch primär untergebracht werden.

Eines ist für ihn aber klar: Er ist froh um die riesige Solidarität. Ohne die vielen Hilfsangebote wäre es nicht möglich gewesen, so viele Menschen so schnell unterzubringen.

Denn dass sie monatelang in den Durchgangszentren bleiben, das ist nicht die Idee. Möglichst schnell sollen die Menschen in einem neuen, vorübergehenden Zuhause zumindest die Chance bekommen, wieder etwas Normalität zu finden. Nachdem ihnen der Boden in der Heimat unter den Füssen weggezogen wurde.

