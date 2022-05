Solidarität «Uns flog die Hilfe nur so zu»: In Recherswil können ukrainische Kinder zur Schule gehen Mit viel Engagement wurde in Recherswil eine Klasse für Fremdsprachige aufgebaut, in der ukrainische Flüchtlingskinder Deutsch lernen. Olivia Folly 1 Kommentar 27.05.2022, 05.00 Uhr

«Es ist erstaunlich, wie schnell die Kinder Deutsch lernen», sagt Lehrerin Deborah Kummer über die Neuankömmlinge. Bruno Kissling

Im Dachstock des alten Schulhauses in Recherswil sind die ukrainischen Kinder in ihre Aufgabenblätter vertieft. Sie lernen gerade, wie die fünf Sinnesorgane auf Deutsch heissen. «So ruhig wie jetzt ist es nicht immer», sagt Lehrerin Deborah Kummer und schmunzelt.

Die sieben Kinder – vom Kindergarten bis zum Sechstklässler – sitzen an zwei verschiedenen Tischen. Ein Kindergartenkind sitzt am Boden und spielt mit einer Betreuerin. «Fertig!», ruft eines der Mädchen und hält der Lehrerin ihr Aufgabenblatt hin.

Die Kinder arbeiten konzentriert. Bruno Kissling

«Fertig» ist eines von vielen deutschen Wörtern, welches die ukrainischen Kinder in den vergangenen zwei Monaten seit der Flucht aus ihrem Heimatland gelernt haben. «Es ist erstaunlich, wie schnell die Kinder Deutsch lernen», sagt Deborah Kummer:

«Sie verstehen meist nicht die ganzen Sätze, aber einzelne Wörter und erkennen so die Zusammenhänge.»

Die Kinder sitzen inzwischen im Kreis. Die Lehrerin spielt ein Lied auf der Gitarre und es wird lautstark und fröhlich mitgesungen. Die Kinder wirken ausgelassen und entspannt. Das sei nicht immer so gewesen. Im Krieg hätten sie viel erlebt: «Eines der Kinder war sehr verängstigt und versteckte sich zu Beginn während des Unterrichts hinter den Holzbalken.»

Zwei Schulen spannten in der Not zusammen

Die ukrainischen Kinder werden jeden Morgen von 8 bis 10 Uhr im Dachstock des Schulhauses in Recherswil unterrichtet – in einer sogenannten Klasse für Fremdsprachige. Danach besuchen sie den Unterricht in ihrer Stammklasse. Betreut werden sie jeweils von einer Lehrperson und einer Betreuungsperson.

Die Schule Recherswil/Obergerlafingen REOG und die Kreisschule Halten-Oekingen-Kriegstetten HOEK spannten zusammen, um eine Klasse für Fremdsprachige zu schaffen. Eine aussergewöhnliche Zusammenarbeit, denn bislang hatten die Schulen strukturell nichts miteinander zu tun.

HOEK-Schulleiter Andreas von Felten. Hanspeter Bärtschi

«Diese Zusammenarbeit ist aus der Not heraus entstanden», sagt HOEK-Schulleiter Andreas von Felten. Denn beide Schulen waren Ende März mit der Frage konfrontiert, wie die ukrainischen Flüchtlingskinder aus ihren Gemeinden am besten eingeschult und integriert werden könnten. Nach einem Gespräch der beiden Schulleitungen war klar, dass eine Zusammenarbeit Sinn macht.

Man habe sich gut ergänzt, sagt Eva Grosjean-Sommer, Schulleiterin der Schule Recherswil-Obergerlafingen: «Wir hatten einen freien Raum zur Verfügung für den Unterricht und die Kreisschule HOEK einen Schulbus, welcher die Kinder von Halten nach Recherswil bringt.»

Viel Engagement von Freiwilligen

Die beiden Schulen starteten mit dem Schulangebot noch bevor klar war, dass geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer den Schutzstatus S erhalten würden und somit auch zur Schule gehen dürfen. «Uns war einfach wichtig, dass die Flüchtlingskinder aus unseren Dörfern so rasch wie möglich eingeschult werden, damit sie eine Aufgabe und eine Struktur haben», sagt Andreas von Felten.

Bei der Umsetzung gab es viel Hilfe aus der Bevölkerung. Viele spendeten Schulsäcke, Finken oder auch Bücherregale für den bis dahin leerstehenden Unterrichtsraum. Ausserdem boten Lehrpersonen wie Deborah Kummer an, die ukrainischen Flüchtlinge – neben ihrem eigentlichen Job – zu unterrichten.

Für den Unterrichtsraum wurde viel Material gespendet. Bruno Kissling

Eine Ukrainerin aus Recherswil half zudem, wenn es darum ging, auf Ukrainisch oder Deutsch zu übersetzen. Auch Schulkinder, die Russisch konnten, schlüpften stolz in die Rolle von Dolmetscherinnen und Dolmetschern.

Eine wichtige Rolle übernahm auch Anastasiia Kyianenko. Die 21-Jährige ist selbst vor zwei Monaten von der Ostukraine in die Schweiz geflüchtet, weil ihre Heimatstadt bombardiert worden war. Auch sie half mit, die ukrainischen Kinder zu betreuen.

Und weil sie etwas Deutsch spricht, trug sie dazu bei, die Sprachbarrieren zwischen den Kindern und den Lehrpersonen zu überwinden. Sie sei froh, dass sie helfen könne, sagt Kyianenko. «Für die Kinder war es schwierig, in einem fremden Land unter fremden Leuten zu sein.»

Sekretärinnen mit dem Schulbus unterwegs

Schulleiterin Eva Grosjean-Sommer ist immer noch tief beeindruckt, mit wie viel Herzblut sich so viele Freiwillige engagierten: «Uns flog die Hilfe nur so zu, die Solidarität war riesig.»

Eva Grosjean-Sommer, Schulleiterin Recherswil-Obergerlafingen. Zvg

Die pragmatischen Lösungen haben dazu geführt, dass die beiden Sekretärinnen der Schule Halten-Oekingen-Kriegstetten inzwischen auch als Busfahrerinnen unterwegs sind. Schulleiter Andreas von Felten erklärt, man habe jemanden gesucht, der die Kinder von Halten nach Recherswil in den Unterricht fährt und wieder zurück.

«Die beiden Frauen erklärten sich sofort bereit, das zu tun. Die halbe Stunde Busfahrt gehört neu zu ihren Aufgaben.» Deswegen jemanden anzustellen, wäre auch übertrieben gewesen. Ausserdem werde der Schulbus sowieso erst am Mittag für die Tagesbetreuung gebraucht.

Und seine Kollegin Eva Grosjean-Sommer ergänzt: «Dieses Beispiel zeigt exemplarisch, wie offen und pragmatisch alle mit der Situation umgingen.»

