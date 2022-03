Ukraine-Krieg: Kundgebung auf dem Solothurner Kreuzacker-Platz

Hunderte gegen Krieg «Darum brauche ich euch»: Bischof Gmür bei Ukraine-Kundgebung auf dem Solothurner Kreuzacker-Platz Am Freitagabend wollen Solothurnerinnen und Solothurner ihre Solidarität mit den kriegsversehrten Menschen in der Ukraine zum Ausdruck bringen. Auf dem Kreuzackerplatz ab 18 Uhr eine Solidaritätsaktion geplant. Online-Redaktion 04.03.2022, 19.39 Uhr

Die Kundgebung von 18 bis 20 Uhr auf dem Kreuzackerplatz stattfinden. Hanspeter Bärtschi

Der russische Angriff auf die Ukraine bewegt die Menschen auf der ganzen Welt. Die Anteilnahme ist auch in der Schweiz riesig. In Solothurn versammeln sich am Freitagabend zahlreiche Menschen, um sich mit den vom Krieg betroffenen Ukrainerinnen und Ukrainern solidarisieren.

