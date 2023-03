Veto gegen Solarverordnung im Solothurner Kantonsrat chancenlos

Solarverordnung Solaranlagen-Pflicht: Solothurner Kantonsrat beugt sich und besteht nicht auf seiner Kompetenz Das Solothurner Stimmvolk war dagegen, aber nun ist es Bundesrecht: Neubauten müssen mit einer Solaranlage ausgestattet werden. Die Frage war nur noch: Muss die Regierung oder der Kantonsrat die Umsetzung des Bundesrechts regeln? Urs Moser Jetzt kommentieren 21.03.2023, 18.19 Uhr

Die Vorschrift, dass Neubauten mit einer Solaranlage hätten ausgestattet werden müssen, war wohl ein Hauptgrund, weshalb ein neues kantonales Energiegesetz 2018 in der Volksabstimmung grandios scheiterte. Nun hat aber das eidgenössische Parlament die Solaranlagen-Pflicht in der Bundesgesetzgebung verankert, weiterer Widerstand ist zwecklos.

Und zwar geschah das vergangenen Herbst mit einem dringlichen Beschluss. Die Kantone ohne entsprechende eigene gesetzliche Grundlage müssen nun schnell die Ausführungsbestimmungen auf dem Verordnungsweg regeln. Namentlich geht es um die Ausnahmen, die von der Solarpflicht befreien – wenn etwa die Installation einer solchen Anlage technisch gar nicht machbar ist oder wirtschaftlich unverhältnismässig wäre.

Die entsprechende Verordnung hatte der Regierungsrat im Dezember verabschiedet. Sie stand nun aber am Dienstag im Kantonsrat zur Debatte, weil die SVP Einspruch dagegen erhoben hatte. Sie drang mit ihrem Verordnungsveto aber nicht durch.

Bundesrecht übersteuert die Kantonsverfassung

Streitpunkt war weniger der Inhalt der Verordnung an sich als vielmehr eine staatsrechtliche Frage. Die Kantonsverfassung sieht nämlich ausdrücklich vor, dass nicht die Regierung, sondern der Kantonsrat für den Erlass von Einführungsvorschriften zu Bundesbeschlüssen zuständig ist. Das Bundesgesetz über «dringliche Massnahmen zur kurzfristigen Bereitstellung einer sicheren Stromversorgung im Winter» wiederum überträgt die Aufgabe in diesem Fall ebenso ausdrücklich den Kantonsregierungen, nicht «den Kantonen».

«Bern ist nicht Paris», so Rémy Wyssmann (Kriegstetten) in der Ratsdebatte. Für ihn stand fest, dass der Regierungsrat den Vollzug des neuen Bundesrechts durchaus kantonsverfassungskonform hätte umsetzen können (und müssen), sprich: den Kantonsrat entscheiden lassen. Auch Bundesrecht habe die kantonale Organisationsautonomie zu wahren. Nun erlebe man einen Angriff auf den Föderalismus, eine Schwächung der Verfassung und eine Entmachtung des Kantonsrats.

Eine Argumentation, die der Regierungsrat in seiner Stellungnahme ins Reich der Märchen verwiesen hatte, Bundesrecht stehe nun einmal über kantonalem Recht, Punkt. Die deutliche Mehrheit des Parlaments sah das auch so, das Verordnungsveto wurde schliesslich mit 77 zu 18 Stimmen abgelehnt.

Ohne die Verordnung auch keine Ausnahmen

Dabei dürfte allerdings die rechtstheoretische Beurteilung gar nicht den Ausschlag gegeben haben. Vielmehr sah man sich vor dem Problem, dass eine Rückweisung der regierungsrätlichen Verordnung bedeutet hätte, dass die Solarpflicht dann im Kanton Solothurn auf absehbare Zeit absolut gegolten hätte. «Keine Verordnung, keine Ausnahmen», wie der Regierungsrat gewarnt hatte.

Und das könne ja wohl auch kaum im Sinn der Kantonsrätinnen und Kantonsräte sein, die zum Verordnungsveto gegriffen hatten, meinte SP-Sprecher Matthias Anderegg (Kyburg-Buchegg). Probleme bekämen dabei etwa Landwirtschaftsbetriebe, gab Kuno Gasser (Mitte, Nunningen) zu bedenken. Und FDP-Sprecher Martin Rufer (Lüsslingen) warnte für den Fall vor der Verzögerung von Bauvorhaben.

Der Fraktionschef der Freisinnigen hingegen zeigte sich hin- und hergerissen, schliesslich hatte Markus Spielmann (Starrkirch-Wil) seinerzeit ja auch an vorderster Front gegen das kantonale Energiegesetz und damit gegen die Solarpflicht gekämpft, die man nun von Bundesbern aufs Auge gedrückt bekommt.

Er teile die staatsrechtlichen Bedenken durchaus, meinte Spielmann. Dass der Bund die Kantone in einem Politikfeld in ihrer Zuständigkeit entmachtet, und der Regierungsrat nun den Kantonsrat – das sei schon bedenklich. Aber eben: «Wenn man Ausnahmen will, muss man das Veto ablehnen», kam schliesslich auch er zum Schluss. Vom Bauch her müsste man es unterstützen, aber der Kopf sage Nein.