Solarenergie Leiter kantonale Energiefachstelle: «Alle 80 bis 100 Jahre wird ein Gebäude saniert – das reicht nicht» Ein Reporting zeigt: In keinem anderen Kanton sind Co 2- Emissionen im Gebäudebereich so hoch wie im Solothurnischen. Woran das liegt, wo’s im Bereich der Solarenergie noch hapert – und was der Kanton schon gut macht: Der Leiter der kantonalen Energiefachstelle im Interview. Noëlle Karpf 05.07.2021, 05.00 Uhr

Blick auf die KEBAG-Baustelle in Zuchwil - inklusive Solaranlage. Kleinanlagen hingegen sind im Kanton eher Seltenheit. Michel Lüthi

Was macht der Kanton Solothurn gut im Energiebereich?

Wir haben im Kanton Solothurn das Energiekonzept 2014, damit waren wir schon früh unterwegs. Und als dann 2018 das Energiegesetz an der Urne gescheitert ist, konnte man auf dieses Konzept zurückgreifen. Die Zusammenarbeit mit den Stakeholdern (Anmerkung der Redaktion: Vertreterinnen und Vertreter aus Gesellschaft, Wirtschaft und Politik) nach der Volksabstimmung war sehr fruchtbar. Das ist nicht selbstverständlich. Sonst läufts wohl wie in anderen Kantonen auch: Man kommt voran – im Hinblick auf die Klimaziele aber nicht schnell genug.

Was läuft denn nicht so gut im Kanton?

Die Sanierungsrate bei Gebäuden im Kanton ist sehr tief. Alle 80 bis 100 Jahre wird ein Gebäude saniert. Das reicht nicht. Aber klar: Es ist teuer – nicht jeder kann es sich leisten, die Fassade oder das Dach zu dämmen.

Urban Biffiger, Leiter Energiefachstelle Kanton Solothurn. Zvg

Laut Reporting zum Energiekonzept ist der CO 2 -Verbrauch bei Gebäuden nirgends so hoch wie im Kanton Solothurn. Wieso?

Wir haben viel Öl- und Gasheizungen im Kanton. Der Anteil Gasheizungen hat sogar zugenommen. Bei Diskussionen rund um CO 2 gibt es viele Unsicherheiten und Gasheizungen waren lange Teil der Lösung, weil man auch schon recht Emissionen einspart, wenn man von Öl auf Gas wechselt. Langfristig ist das aber zu wenig für Netto Null.

Wenn’s um Solaranlagen geht, steht man in Sachen Strom nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut da, bei der Wärmeproduktion scheint’s zu hapern. Warum?

Dass es bei Neubauten Standard wird, eine Fotovoltaikanlage zur Stromerzeugung aufs Dach zu tun, wurde 2018 vom Stimmvolk abgelehnt. Und für gewöhnlich überlegen sich Hauseigentümer im Kanton schon recht genau, ob sich eine Anlage lohnt oder nicht. Meistens liegt’s dann am Portemonnaie. Thermische Solaranlagen zur Wärmeerzeugung werden vom Kanton zwar finanziell gefördert – in diesem Bereich läuft es schleppend, weil man – wenn man etwas installiert – die Dachfläche oft lieber für eine Fotovoltaikanlage nutzen möchte.

Offenbar sind die Bewilligungsverfahren im Kanton aber auch komplizierter, als sie sein müssten?

Ich glaube nicht, dass das Problem hier liegt. Klar, die Gemeindeautonomie im Kanton wird recht hoch gelebt. Leute vor Ort müssen mit einer Solaranlage leben und haben am Schluss deshalb ein Wörtchen mitzureden. Sieht eine Gemeinde den ganzen, «komplizierteren» Weg mit offiziellem Bauverfahren vor, schafft sie auch Rechtssicherheit. Sonst gibt’s am Schluss Beispiele wie dasjenige des umstrittenen goldenen Dachs in Olten – man baut etwas; und danach wird es kompliziert oder man muss es wieder rückbauen. Im Zweifelsfall hat man lieber kompliziertere Verfahren und ist dann auf der sicheren Seite.

Am Schluss liegt’s hauptsächlich am Portemonnaie, dass es nicht vorwärts geht – oder ist das einfach Volkswille?