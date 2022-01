250 neue Angestellte: Solaranlagenbauer Helion wächst und wächst

Solarboom Die Idee zur Gründung kam im Jugendlager – jetzt peilt die Solothurner Solarfirma Helion 1000 Angestellte an Die Solarbranche boomt. Auch Solothurner haben die Chance genutzt, etwa Noah Heynen und Samuel Beer. Sie gehören mit der 2008 gegründeten Firma Helion zu den Pionieren der Branche. Ihr nächstes Ziel: 1000 Angestellte bis 2026. Lucien Fluri Jetzt kommentieren 29.01.2022, 05.00 Uhr

Von der Idee im Jugendlager direkt auf die Überholspur: Helion-Gründer Noah Heynen (links) und Samuel Beer. Corinne Glanzmann

Sie waren im Wald. Samuel Beer und Noah Heynen leiteten ein Jungwachtlager mit 40 Kindern und die Frage war: Wie können sie draussen in der Natur Walkman und Radios aufladen? Die beiden bauten eine Batterie und ein Solarpanel zusammen. Am Besuchstag fragte jemand: «Gibt’s das auch in Gross?» Dies war der Grundstein für ihre Firma Helion, die 2008 gegründet wurde.

Nun, mehr als ein Dutzend Jahre später, sitzen die zwei Elektrotechnik-Spezialisten in einem Büro auf dem Zuchwiler Riverside-Areal. Es ist etwas karg, doch nebenan wird gerade ein topmoderner Büroneubau hochgezogen. 430 Angestellte hat die Firma inzwischen, alleine in den letzten anderthalb Jahren stellte sie 250 neue Mitarbeitende ein. Und das soll noch nicht das Ende sein. Das Ziel ist: 1000 Angestellte bis 2026. Noah Heynen, Mitgründer und heute CEO, sagt:

«Es klingt ambitioniert. Aber das ist nur im Branchenschnitt gerechnet. Damit würden wir keine Marktanteile gewinnen»,

Denn die Branchen, in denen Helion tätig ist, boomen – und sollen noch mehr boomen; ob es nun um die Installation von Solarpanels, Wärmepumpen oder Ladestationen für Elektroautos geht. Schweizweit rechnet er alleine im Solarbereich mit 21000 zusätzlichen Stellen.

Fördergelder gaben der Branche und der Firma Schub

Heynen spricht schnell, erzählt die Geschichte. Samuel Beer, der Ruhigere, wirft Zahlen und Hintergründe ein. Je 7000 Franken hatten sich die beiden damals in der Familie ausgeliehen. Sie dachten, dass sie vielleicht mal einen 5-Mann-Betrieb haben werden. Beer erzählt:

«Als wir zum ersten Mal an der HESO waren, mussten wir erklären, was Fotovoltaik ist.»

Doch dann ging die Branche durch die Decke. Nicht zuletzt trieben staatliche Fördermassnahmen den Bau von Solaranlagen voran. Helion baute ein Filialnetz auf; von Solothurn über Bern in die technikverliebtere Westschweiz. «Wir sind auch ein wenig den Förderprogrammen nach- gegangen», sagt Beer. Dass ihre Erfolgsgeschichte im Nebelkanton Solothurn spielt, führen die beiden nicht nur auf frühe Fördermassnahmen des Kantons zurück. Auch die Nähe zur Berner und Bieler Fachhochschule dürfte ein Grund sein.

2017 machte die Firma eine Krise durch

Heynen lehnt zurück, nimmt sein Handy, mimt einen Zugfahrenden. Dies sei ein weiterer Erfolgsgrund, erklärt er: Das Einholen einer Offerte für eine Solaranlage soll bei ihnen nicht komplizierter sein, als Kleider im Internet einzukaufen. Und schliesslich liefert Helion ein schlüsselfertiges Paket. Handwerker, Papierarbeiten: Alles wird erledigt. Inzwischen liegt der Umsatz bei rund 100 Millionen Franken. Im Solarbereich liegt der Marktanteil schweizweit bei rund 14 Prozent, 20 Prozent sind es bei den Elektroladestationen. Rund die Hälfte des Umsatzes macht die Firma mit privaten Kunden.

Symbol für den Erfolg: In Zuchwil baut Helion. Auf die bestehende Industriehalle wird ein Bürokomplex aufgepfropft. zvg

Doch steil aufwärts ging es nicht immer. 2017 kam eine Baisse, als Fördermittel des Bundes wegbrachen. «Wenn Bern blockiert, wird es schwierig», sagt Beer. Stellen mussten abgebaut werden. Beer und Heynen sagen unisono: Überlebt habe die Firma nur, weil sie sie zuvor verkauft hatten. Denn ab 2015 gehörte das Unternehmen der Alpiq-Gebäudetechniksparte, die später – inklusive Helion – von Bouygues übernommen wurde.

Die beiden Gründer sind noch immer dabei, obwohl sie keine Anteile mehr besitzen. Der Verkauf sei der richtige Entscheid gewesen, sagt Heynen.

«Uns war klar, dass wir ohne finanzielles Polster nicht die richtigen Aktionäre sind. Ein starker Aktionär muss sich auch eine Flaute leisten können.»

Zudem sahen sie die Chance in der Gebäudetechnik, wo Alpiq viel Know-how mitbrachte. Und so diversifizierte Helion im wirtschaftlichen Tief auch: Zu den Solaranlagen kamen die Elektroladestationen und die Wärmepumpen hinzu.

Mehr Bewerbungen als offene Stellen

Inzwischen geht es wieder steil aufwärts und Heynen ist überzeugt: Der Solarboom ist in der Schweiz gerade erst gestartet. «Deutschland spricht von einer Aufholjagd. Aber Deutschland ist bereits massiv weiter, als wir es sind.» Zudem dürfte der Boom der Elektroautos zusätzlichen Schub verleihen. «Wer sich für ein Elektroauto interessiert, befasst sich auch mehr mit Energiefragen», sagt Heynen.

An der Solaranlage auf der Bieler Tissot-Arena wirkte Helion mit. Es war 2015 die weltweit grösste auf einem Stadiondach. Oliver Menge

Und der Fachkräftemangel? «Wir haben mehr Bewerbungen, als wir offene Stellen haben», sagt Beer. «Es ist nicht das Problem, die Leute zu finden. Denn viele jüngere möchten etwas Sinnvolles tun.» Und da habe eine Branche, die gegen den Klimawandel kämpft, wenig Probleme.

Die Schwierigkeit sei, dass die Leute über das nötige Wissen verfügen. «Es gibt kaum erfahrene Leute», sagt Beer. Deshalb gibt es inzwischen eigene mehrwöchige Schulungen für frisch Eingestellte; zu denen Dachdecker und Kaminfeger ebenso gehören wie Leute aus der Eventbranche. Zudem bildet Helion neue Mitarbeitende in einer eigenen internen «Academy» aus.

Die Schwierigkeit? So schnell wachsen und die Firmenkultur behalten

Oben auf der früheren Sulzer-Industriehalle wird bis September ein Büroneubau für bis zu 250 Personen aufgepfropft. Die Holztreppe des Rohbaus erinnert an ein Foyer, der hippe Start-up-Charakter wird bereits sichtbar. Heynen und Beer sind das Gerüst hochgestiegen und zeigen die Räume. Fixe Arbeitsplätze wird es keine geben, ein Töggelikasten gehört aber dazu.

Blick zurück in die Anfänge: Heynen und Beer im Jahr 2010. Oliver Menge

«Wir sind extrem stolz auf die Firmenkultur», sagen die beiden Mittdreissiger aus der Region Solothurn. «Alle begegnen sich auf Augenhöhe.» Doch gerade die Firmenkultur zu erhalten, sei beim raschen Wachstum eine Herausforderung. «Wir waren eine Jolle, bei der wir die Segel selber setzen konnten», blickt Heynen zurück. Jetzt sei man ein grosses Schiff, das zu drehen mehr Aufwand und Überzeugungsarbeit brauche.

Elektroautos sollen zu Stromversorgern werden

Bei der Helion ist man überzeugt, dass die Energiewende mit Solarpanels und ohne Atomstrom zu schaffen ist.

Es ist eine der drängenderen Fragen in Bern: Wie kann die Energiewende geschafft werden – ohne dass die Schweiz in Strommangellagen kommt? Das wird gerade heftig diskutiert – von der Erhöhung der Staumauern über ein Revival der Atomkraft bis zum Neubau von Gaskraftwerken für einzelne Wintereinsätze. Dabei geht es auch um einen Verteilkampf für einzelne Branchen und unter den Energieträgern. Nun hat sich auch die Solothurner Firma Helion in die Diskussion eingemischt. Sie ist überzeugt: Die Schweiz kann die Energiewende mit der Solarenergie schaffen.

«Es braucht keine Gas- und Atomkraftwerke. Wir haben genug Dachflächen», sagt Helion-CEO Noah Heynen. Kürzlich hat die Firma deshalb eigene Berechnungen veröffentlicht, wie der Schweizer Strommix aussehen könnte. Die Firmengründer Noah Heynen und Samuel Beer sind überzeugt: Die Energiewende ist mit Solaranlagen an Gebäuden und an bestehender Infrastruktur wie den Autobahnen möglich. Freiflächen in den Alpen brauche es nicht.

Mithelfen soll, und das unterscheidet ihr Modell auch von anderen Berechnungen, die Elek­tromobilität: «Vor den Häusern steht ein gewaltiger Batteriespeicher. Und zu 90 Prozent steht das Auto still», sagt Heynen. «Es wird zum Gamechanger.» Ab 2023 soll man bei VW und weiteren Marken Elektroautos auch entladen können. Firmenmitgründer Samuel Beer, der inzwischen auch für die Solothurner GLP im Kantonsrat sitzt, sagt zu anderen bisherigen Berechnungen:

«In den meisten Berechnungen wird nicht berücksichtigt, wie schnell die Entwicklung und der technische Fortschritt voranschreiten.»

Überschüssiger Sommer-Strom soll im Modell zudem in synthetische Brenn- und Treibstoffe umgewandelt werden. Der Winterbaisse soll mit zusätzlichen Solarflächen begegnet werden sowie mit Wärme-Kraft-Koppelungsanlagen.

Um den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben, muss laut Heynen die Förderabgabe erhöht werden, was pro Haushalt etwa 30 Franken pro Jahr an Zusatzkosten bedeuten würde. Auch die weitere Liberalisierung des Strommarktes für Private würde aus ihrer Sicht die Energiewende vorantreiben. «Es gäbe extrem spannende Geschäftsmodelle», sagt Heynen.

Allerdings ist gerade die Liberalisierung umstritten. Zwar ist diese in der Vorlage von Energieministerin Simonetta Sommaruga vorgesehen. Es ist aber gut möglich, dass das Parlament dieses heisse Eisen aufschiebt, um nicht die ganze Vorlage zu gefährden, die die künftige Stromversorgung mitdefinieren wird.

