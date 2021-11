Zukunftstag geht digital bei Sitewerk in Solothurn

Softwarefirma Sitewerk Digital-Branche wirbt am Solothurner Zukunftstag um den Nachwuchs: «Programmieren ist leicht!» Die Softwarefirma Sitewerk gab Kindern eine erste Lektion, wie man Computerspiele programmieren kann. Dies im Rahmen des Zukunftstages, an dem Kinder in der Berufswelt schnuppern können. Christina Varveris Jetzt kommentieren 12.11.2021, 05.00 Uhr

Konzentration am Zukunftstag bei der Solothurner Softwarefirma Sitewerk. Christina Varveris

Emilia schiebt einen Balken hin und her. Sie will, dass sich der Ball bewegt und der Hund ihm folgt. Dafür muss sie die vorgefertigten Programmierungsbalken auf der Onlineplattform Scratch in der richtigen Reihenfolge anordnen.

Die Softwarefirma Sitewerk in Solothurn, die Websites, Apps und Produktkonfiguratoren macht, hat die Kinder eingeladen, anlässlich des Zukunftstages etwas Programmierungsluft zu schnuppern. Nicht nur, um den Kindern einen Gefallen zu machen, sondern auch aus eigennützigen Motiven: «Es gibt zu wenig professionelle Programmierer in der Schweiz», sagt Aron Heynen, Geschäftsführer von Sitewerk.

Geschäftsführer Aron Heynen weckt bei Kindern die Faszination für das Programmieren. Christina Varveris/SZ

Er hat das Start-up vor fünf Jahren gegründet und auch dank Corona ist die Firma in den letzten zwei Jahren auf 20 Mitarbeiter angewachsen.

sagt Heynen, «vieles findet nun online statt.»

Anouk zum Programmieren am Zukunftstag. Christina Varveris

Zum Beispiel der Kauf einer Küche – ein Projekt, das Sitewerk diese Woche ihrem Kunden in Dänemark übergeben konnte. Mit wenigen Klicks wählt der Endverbraucher den Grundriss seiner Küche, den Stil und die einzelnen Elemente, die er im 3D-Modell aufstellt. Die Küchenbauer produzieren dann die gewünschte Küche, die nur noch eingebaut werden muss.

Sitewerk hätte gern mehr Frauen

Sitewerk hat viel Arbeit, aber wenig Personal. Sechs Stellen sind aktuell ausgeschrieben, doch es sei schwierig gute Leute zu finden. «Google und Co. zahlen bereits den Uni-Abgängern horrende Lohnsummen, mit denen wir nicht mithalten können», so Heynen.

Einerseits hat es zu wenig IT-Profis, andererseits hätte Heynen gern mehr Frauen im Team. «Wir möchten mehr Diversität», sagt der 32-Jährige. Frauen hätten andere Meinungen, andere Ideen und die Stimmung sei anders als in einem reinen Männerteam.

Isabelle Rösch versucht den Nachwuchs zu gewinnen. Christina Varveris

Sitewerk beschäftigt im Moment drei weibliche Mitarbeiterinnen. Eine davon ist Isabelle Rösch. Die Programmiererin versucht am Zukunftstag bei den Kindern das Feuer fürs Programmieren zu entfachen. Mit Erfolg. Schon nach wenigen Minuten sind die Kids fokussiert am Arbeiten. Am Ende des Nachmittages hat Anouk einen Donut zum Zwirbeln gebracht, bei Bastian fliegen Zeichentrickfiguren im Weltall herum und Thierrys Roboter hetzt in einem virtuellen Zimmer umher.

sagt Isabelle Rösch, «man muss nur die Sprache lernen.» Die 29-Jährige hat schon immer gern Computerspiele gespielt, «und ich wollte stets wissen, wie das funktioniert». Muss man also eine Gamerin oder ein Gamer sein, um später IT-Profi zu werden? «Nicht unbedingt», sagt Rösch, «aber ich finde Gamen nicht per se schlecht.»