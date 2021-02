Social Media Hashtag und fätzige Videos statt Hände schütteln: So machen die Solothurner Kandidierenden 2021 Wahlkampf Corona stellt alles auf den Kopf. Auch den Wahlkampf. Zwar findet Altbewährtes – Standaktionen und gedrucktes Werbematerial – immer noch statt. Mitunter sind die Parteien aber auch ganz kreativ. Und zum Teil ist das auch ganz lustig. Wir liefern Ihnen hier einige Perlen. Noëlle Karpf 26.02.2021, 05.00 Uhr

Die SVP stösst an. svp-so.ch

«Grüessech, wüsst Dir scho, wär Dir wählet?» Inzwischen ist wohl den meisten aufgefallen, dass das Solothurner Stimmvolk bald einen neuen Regierungs- und einen Kantonsrat wählen darf. Direkt drauf angesprochen wird man sicher weniger häufig als in Vorjahren. Das Coronavirus wirkt sich auch auf den Wahlkampf an. Zwar kommen einem, unterwegs mit Velo, Auto oder zu Fuss, immer mal wieder Köpfe von Kandidierenden auf Plakaten an Kandelabern entgegen. Allenfalls haben Sie nebst politischen Flyern mal Orangen (CVP) in die Hand gedrückt bekommen. Oder Schokolade mit blauem Label auf der Verpackung (FDP). Oder Salatsamen (Grüne). Zum Teil sind die Kandidierenden – immer mit Maske – auch in den Gemeinden unterwegs.

Das gilt für Standaktionen Veranstaltungen sind aufgrund der Pandemie in der ganzen Schweiz verboten. Es gibt auch bei dieser Regelung einige Ausnahmen. Zum Beispiel sind laut Kantonswebsite «Versammlungen politischer Körperschaften» und «politische Kundgebungen» erlaubt. Es gilt Maskenpflicht – dafür keine zahlenmässige Beschränkung der Teilnehmenden.

2021 findet der Wahlkampf aber vor allem auch auf einer Plattform statt: den sozialen Medien.

Wir haben uns deshalb durch Plattformen von Parteien und Kandidierenden gescrollt und zeigen Ihnen hier anhand einiger ausgewählter Posts (Perlen sozusagen – alle berücksichtigen können wir nicht, dafür sind die Kandidierenden zu aktiv), wie es 2021 auf den Plattformen der Parteien in den sozialen Medien so zu- und hergeht. (Und weil es in der Politik sonst immer alles so seriös ist, haben wir uns erlaubt, das Ganze ein bisschen locker zu betrachten. Nehmen Sie es also nicht allzu ernst.)

Zusammengefasst lässt sich für alle Parteien sagen: Manche Dinge verändert auch Corona nicht. Beliebt sind die Köpfe – die eben auf Plakaten etwa an Kandelaber hängen; oder eben auf Social Media gepostet werden. Ebenso hoch im Rennen sind Zitate – von Kulturschaffenden oder Wirtschaftspersönlichkeiten, die kurz erklären, warum sie diese oder jenen Kandidaten wählen. Dass Kandidierende sich, Parteien ihre Anliegen vorstellen – politisch und privat –, kommt auch dieses Jahr vor; oft halt dann in Form eines Videos oder Posts online.

Aber in Zeiten von Facebook, Twitter und Instagram hat man noch viel mehr Möglichkeiten. Worauf sich alle Parteien offiziell bewegen: Facebook. Deshalb hier zuerst einmal ein Ranking nach «Gefällt mir»:

SP und SVP schwingen obenaus. Vielleicht liegt es an den Videos, besser gesagt der mitreissenden Musik, die im Hintergrund spielt?

Hier ein Beispiel der SVP, die an der Delegiertenversammlung der SVP Schweiz den Kanton Solothurn vorgestellt hat. Ab 1.25 gibt es Käse mit fätziger Musig:

Und hier eine Kostprobe der SP, die auf ganz epische Töne setzt:

250 Likes (Stand 24. Februar). Das ist für einen Beitrag, der im Rahmen des Wahlkampfs 2021 entstanden ist, recht viel.

Vandalismus bewegt Posts, die in diesem digitalen Wahlkampf für die meisten Likes oder Shares sorgen: Fotos von beschmierten oder zerrissenen Plakaten. Gibt es im Vorfeld dieser Wahlen tatsächlich mehr Fälle von Vandalismus? Oder nimmt man diese eher wahr, weil so viel über soziale Netzwerke geteilt wird? Auf Anfrage teilt die Kantonspolizei Solothurn mit, dass seit dem 1. Januar rund zwei Dutzend Strafanzeigen «Strafanzeigen im Zusammenhang mit beschädigten Wahlplakaten, Wahlbannern und Vitrinen» eingereicht worden sind. Teils seien dabei gar 40 bis 50 beschädigte Plakate auf einmal gemeldet worden. «Von diesem Vandalismus betroffen sind beinahe alle politischen Parteien», informiert Mediensprecher Bruno Gribi weiter. Und: «Ein Vergleich mit vorherigen Wahljahren ist aufgrund fehlender, verlässlicher Zahlen schwierig.»

Genug über Hintergrundmusik. Wie macht es denn eigentlich die FDP so? Kein Bier trinken. Oder weniger? Auf jeden Fall fand Stammtisch statt – einfach digital, was dann die Partei auch gepostet hat.

Moderiert wurde das ganze übrigens vom Präsident der Jungfreisinnigen. Wer mit dem befreundet ist, merkt schnell, dass er sehr aktiv ist.

Ay sorry – das war jetzt Kurt Fluri. Fun Fact: Philipp Eng twittert auch für ihn. Eben, sehr aktiv. Das hat auch eine Fasnachtszeitung bemerkt:

Aber genug mit den freisinnigen Scherzen.

Schauen wir auf das Thema Verkehr. Das bewegt bekanntlich etwa die Grünen. Ihre digitale Wahlkampfstrategie: Mit den Fingern einen Rahmen bilden, diesen um ein Sujet legen und ein Foto davon knipsen – und das dann auf die sozialen Medien stellen und erklären, warum das Sujet ein politisches Anliegen ist. Bubi-einfach, die Idee. Wer es nicht verstanden hat, hier ein Erklärvideo:

Hier noch mehr Autos. CVP-Kandidat Fabian Gloor erklärt, was er bewirken will. Wenn Sie es denn verstehen (ES GEHT UM LÄRMSCHUTZ).

Der Post ist auf der Plattform der Jungen CVP zu finden. Alt ist der Oensingen Gemeindepräsident ja noch nicht wirklich – wir stellen aber fest, dass der Begriff Jung in der Politik etwas dehnbar ist. Was machen eigentlich die anderen Jungen?

Die Junge SP Region Olten verkauft ihre Posts unter dem Hashtag #einkantonmitzukunft. Erraten Sie, zu welcher Partei die anderen Hashtags gehören?

Auch die Kleinparteien sind aktiv – so auch EVP, die im Kantonsrat mit einem Sitz vertreten, ist auf Social Media dabei. Präsident Elia Leiser hat etwa an einem Online-Podium zum Thema nachhaltige Entwicklung teilgenommen. Dass Podien via Webcam auch ihre Vorzüge haben, war dann kurz später diesem Post zu entnehmen. Obe mit Hemli, unge mit Schuttihose:

So sind die Regierungsratskandidierenden unterwegs

Schauen wir uns jetzt noch die Regierungsratskandidatinnen und -kandidaten an. Hier zuerst eine Übersicht, wie die so unterwegs sind:

Die SP-Kandidatin ist zwar auf allen hier aufgelisteten Kanälen aktiv – aktiv ist sie aber auch im echten Leben, in dem sie eine Wanderung entlang der Grenzen des Kantons Solothurn gemacht hat. Letzte Station: Grenchen.

Apropos Grenchen – der Grenchner Kandidat Richard Aschberger ist am wenigsten aktiv. Nicht «mediengeil» sei er, hat er mal in einem Interview gesagt. Freude am bewegten Bild hatte da offenbar jemand anderes, so ist ein ganz lustiges Video entstanden, das wir Ihnen nicht vorenthalten möchten.

Dann nicht zu verwechseln mit einem Werbespot für Ihre nächste Druckerlösung: die FDP-Herren.

Und wieder diese fätzige Musik!

Dass die zieht, wussten übrigens auch die beiden CVP-Regierungsräte der CVP, die beide nicht mehr kandidieren. Bei der Recherche haben wir etwa ein Stück aus dem Jahr 2012 entdeckt:

Youtube/Roland Fürst

Das hat offenbar funktioniert!

Zum Schluss: Spass beiseite. Wir lassen hier noch die einzelnen Parteien zum Wahlkampf 2021 zu Wort kommen: