Skisaison Grenchenberg und Balmberg eröffnet

Skisaison Raus aus der Nebelsuppe und direkt auf die Skipiste: So verlief der Saisonstart auf Grenchen- und Balmberg Vergangenes Wochenende haben die meisten Solothurner Skigebiete auf den Jurahöhen ihre Pisten eröffnet. Auf dem Grenchenberg und auf dem Balmberg ist die Saison vielversprechend gestartet. Anja Neuenschwander Jetzt kommentieren 13.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

S`het Schnee juhe! Auf den Jurahöhen wird geschlittelt und Ski gefahren. Carole Lauener

Langsam füllt sich der Parkplatz auf dem Unteren Grenchenberg: Die Solothurnerinnen und Solothurner verlassen das Nebelmeer, um unter der Morgensonne die frisch präparierten Pisten unsicher zu machen.

Die Skisaison im Kanton Solothurn ist seit diesem Wochenende eröffnet. Auf dem Grenchenberg öffnen Teller- und Bügellift am Samstag um 12:00 und am Sonntag um 10:00. Auf dem Balmberg sind die drei Skilifte Kähle, Höfli und Bödeli am Wochenende in Betrieb. Genauere Angaben zu den Öffnungszeiten sind auf der Homepage zu finden.

«Heute haben wir super Pistenverhältnisse», sagt der stellvertretende Betriebsleiter der Skilifte auf dem Grenchenberg, Marc Schneider, am Sonntag. Die Saison sei gut angelaufen – heuer habe es besonders früh viel geschneit, sagt er:

«Das hat es viele Jahre nicht mehr gegeben, dass wir auf den geplanten Saisonstart öffnen konnten.»

Auch TeleM1 war am Wochenende vor Ort. TeleM1

50 bis 80 Zentimeter weisse Pracht bedecken die Landschaft. Auch auf dem Balmberg ist man sehr zufrieden: «Wir haben eine super Schneedecke», informiert Petra Kurth von den Sportanlagen Balmberg. Am Sonntag spielte auch das Wetter besser mit. Die Skifahrerinnen und Skifahrer konnten sich auf allen drei Skiliften vergnügen.

Auf dem Grenchenberg beobachten Schneider und sein Kollege Xaver Egloff von der kleinen Talstation aus das Treiben vor dem Tellerlift. Sie verkaufen die Tickets für die Fahrten und steuern den Skilift. Auf einmal springt Egloff auf und betätigt einen Knopf: Der Tellerlift stoppt augenblicklich. Ein kleines Mädchen hat sich beim Start verheddert und ist hingefallen. Der Vater hilft beim Aufstehen und richtet das Tellerli – die Fahrt kann weitergehen.

Xaver Egloff und Marc Schneider (v. l.) bedienen den Tellerlift auf dem Grenchenberg. Carole Lauener

Skifahrer, Schlittler oder Schneeschuhwanderer

Viele Familien mit kleinen Kindern kommen an den Hügel beim Tellerlift. «Für Kinder ist die Piste hier super, um Fahren zu lernen», sagt Schneider. So sieht es auch Familie Kehl aus Selzach. Er sei schon als Bub hierher Skifahren gekommen, erzählt Vater Sascha Kehl. Nun wollen seine beiden kleinen Töchter den neuen Tellerlift ausprobieren. Der ist nämlich erst seit letztem Jahr in Betrieb. Vorher stand dort ein klassischer Händschefresser. Rechts vom Tellerlift machen die Skifahrer ihre Bögli, links davon hat es Platz zum Schlitteln. Einige sind mit den Schneeschuhen unterwegs.

Familie Cslovjecsek aus Grenchen will eine Station weiter zum Bügellift. Auf diese steile Piste wagen sich die fortgeschritteneren Fahrerinnen und Fahrer: Sie schwingen zwischen den verschneiten Tannen hindurch und nutzen die Kante des Wanderwegs, der mitten durch die Piste führt, als Sprungschanze.

Die Cslovjecseks kommen öfter auf den Grenchenberg. Sie sind sich einig: «Das ist unser Berg.» Am Sonntag könne man bequem für eine Stunde Skifahren und dann wieder runter – so spare man sich lange Autofahrten und endloses Anstehen. Riesige Pisten habe es keine – aber dafür seien sie gut unterhalten.

Gerüchten zufolge war auch Walter auf dem Balmberg Skifahren. Nur wo? Carole Lauener Gekonnt schwingen die Skifahrerinnen und Skifahrer den Grenchenberg hinunter. Carole Lauener Die wagemutigsten Schlittler auf dem Balmberg wagten einen Sprung über die Schanze. Carole Lauener Der Tellerlift auf dem Grenchenberg ist seit letztem Jahr in Betrieb. Carole Lauener Winterwunderland auf dem Grenchenberg. Carole Lauener Viele Kinder lernen auf den Jurahöhen Skifahren. Carole Lauener Carole Lauener Auch Schneeschuhwanderer waren einige unterwegs. Carole Lauener

Gut präparierte Pisten sind das A und O

Das ist die Aufgabe von Schneider und Egloff und ihren Arbeitskollegen von der Skilift AG. Mit einem Pistenfahrzeug präparieren sie morgens oder abends die beiden Pisten. «Gute Pisten sind die beste Werbung», meint Schneider. Letztes Jahr seien vermehrt Leute von weiter her auf den Grenchenberg gekommen, was wohl Corona und dem neuen Tellerlift zu verdanken war, vermutet Schneider.

Eine Maske braucht es bei den Skiliften auf dem Grenchenberg nicht – für genügend Abstand sei schon alleine durch die Skis gesorgt, meint Schneider. Auf dem Balmberg gilt die Maskenpflicht allerdings bei längerem Anstehen beispielsweise an der Kasse. Ausserdem gibt es seit letztem Jahr keine Einzelbillets mehr zu kaufen.

Die Anlagen auf dem Grenchenberg werden rege genutzt: Die Skilifte laufen jeden Mittwochnachmittag für die Schüler, der Skiclub Selzach trainiert regelmässig auf den Pisten. Ab dem 2. Januar bietet Skilehrer Urs Brotschi jeden Sonntag Skischulunterricht an. In den Sportferien finden die Lektionen täglich statt. Und sie sind beliebt: Etwa 100 Kinder hätten letztes Jahr teilgenommen, erzählt Brotschi. Im Januar und im Februar werden die Pisten an zwei Abenden in der Woche zum Nachtskifahren ausgeleuchtet.

Nachtskifahren wird auch auf dem Balmberg angeboten. Ab nächster Woche kann man an vier Abenden in der Woche die Pisten nach Sonnenuntergang befahren. Wer noch etwas Übung braucht, findet auch auf dem Balmberg eine Skischule. Ob Grenchen- oder Balmberg – beide Betriebe sind voll parat, in eine vielversprechende Saison zu starten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen