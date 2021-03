Sitzverteilung Auch mit 23 Neuen eher in der Mitte: So tickt das Parlament Fast ein Viertel der Sitze im Solothurner Kantonsrat wird von «Neuen» besetzt – die Gewichte haben sich aber nicht entscheidend verschoben. Rebekka Balzarini 09.03.2021, 05.00 Uhr

In der kommenden Session nehmen viele neue Kantonsrätinnen und Kantonsräte im Kantonsparlament platz. Tom Ulrich

Es kommt neuer Wind ins Kantonsparlament: 23 Politikerinnen und Politiker wurden am Sonntag neu in den Kantonsrat gewählt. Sitze gewonnen haben die Grünen und die Grünliberalen: Beide Parteien gewannen Sitze dazu und sind jetzt mit 10 und 6 Sitzen im Kantonsparlament vertreten.

Die grösste Fraktion im Rat bleibt die FDP mit 22 Sitzen, gefolgt von der SP mit 20 und der CVP mit 20 Sitzen. Die SVP hat in der kommenden Legislatur 21, die EVP einen Sitz im Kantonsparlament.

Kräfteverhältnisse im Rat bleiben ähnlich

Entscheidend verschoben haben sich die Kräfteverhältnisse im Rat am Wochenende nicht. Eine genauere Betrachtung der Smartmap, auf der zu sehen ist, wo die einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten im politischen Spektrum einzuordnen sind, zeigt aber leichte Veränderungen.

Die einzelnen Punkte auf der Karte stehen für die Politikerinnen und Politiker der verschiedenen Fraktionen, ihre Position wurde anhand eines Fragebogens ermittelt, den sie vor den Wahlen ausgefüllt haben.

Die Karte zeigt etwa, dass die Fraktion der Grünliberalen sich zwar weiterhin deutlich mit der CVP-Fraktion überschneidet, sie ist mit den neu gewählten Samuel Beer (Oberdorf), Simone Rusterholz (Biberist) und Christian Ginsig (Olten) aber liberaler geworden.

Die Fraktion der Grünen, die drei Sitze dazu gewonnen hat, liegt auf der Karte klar am weitesten links. Einen Linksrutsch hat es im Parlament aber nicht gegeben, weil die SP gleichzeitig drei Sitze eingebüsst hat. Das rot-grüne Lager bleibt also gleich gross wie in der vergangenen Legislatur.

Das Gleichgewicht kippt auch nicht nach rechts, obwohl die SVP drei Sitze gewonnen hat und nun die zweitgrösste Fraktion stellt. Das Schwergewicht des Parlaments, so zeigt die Karte, dürfte weiterhin in der Mitte liegen.

Das sind die Ausreisserinnen und Ausreisser

Und nun ein Blick auf die Punkte, die sich jeweils ganz am Ende der verschiedenen Spektren befinden. Sie alle gehören zu Politikern und einer Politikerin, die schon in der vergangenen Legislatur im Kantonsparlament debattierten.

Der grüne Punkt ganz links gehört zu Anna Engeler (Grüne, Olten). Sie rückte im Jahr 2019 in den Kantonsrat nach. Der Punkt ganz rechts gehört zu Rémy Wyssmann (SVP, Kriegstetten). Er wurde im Jahr 2017 in den Kantonsrat gewählt.

Bereits vier Jahre länger politisiert derjenige Politiker im Parlament, zu dem der Punkt ganz unten im Spektrum gehört. Beat Künzli (SVP, Laupersdorf) wurde 2013 in den Kantonsrat gewählt und ist laut der Smartmap der konservativste Politiker im Rat.

Ganz auf der anderen Seite der Karte ist dagegen Daniel Probst (FDP, Olten) zu finden. Der Direktor der Solothurner Handelskammer sitzt seit 2019 im Kantonsrat, und ist laut der Karte der liberalste Politiker im Kantonsparlament.

Weiter aus der Reihe tanzt der einzelne Punkt der EVP, der zu André Wyss (Rohr bei Olten) gehört. Laut Smartmap gehört er zu der politischen Mitte, ist aber konservativer als die anderen Teile der Mitte-Fraktion.