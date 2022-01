Sirenentest Am 2.2.22 heulen die Sirenen auch im Kanton Solothurn Am kommenden Mittwoch, 2. Februar 2022 finden die jährlichen Sirenentests statt. Auch im Kanton Solothurn werden dann alle 172 Sirenen des Allgemeinen Alarms getestet. 28.01.2022, 11.24 Uhr

Sirenen auf einem Schulhausdach. Nana Do Carmo

Am Mittwoch, 2. Februar 2022, um 13.30 Uhr wird es in der ganzen Schweiz laut: Der jährliche Sirenentest steht an. Im Kanton Solothurn werden sämtliche 172 stationären Sirenen getestet. Jeder Alarm dauert jeweils circa eine Minute, teilt der Kanton Solothurn mit. Der Test dauert bis spätestens 15 Uhr.