Sinfonieorchester Lichtbringende Frühlingsklänge und ein Gebet für die Ukraine im Konzertsaal Solothurn Das Sinfonieorchester Biel Solothurn und die Solistin Emily Hoile begeisterten im Konzertsaal Solothurn. Nach Valentin Silvestrovs «Prayer for Ukraine» wurde eine Schweigeminute für die Kriegsopfer gehalten. Silvia Rietz Jetzt kommentieren 12.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die englische Harfenistin Emily Hoile bewies ein feines Gespür für zarte, lyrische Stimmungen. Hansjörg Sahli

«Darf man in dieser von Schreckensnachrichten erfüllten Zeit einfach Musikhören und geniessen?», sinnierte Kaspar Zehnder, Chefdirigent des Sinfonieorchesters Biel Solothurn beim Begrüssen des Publikums im Konzertsaal, um die Frage gleich zu bejahen und auf die Heilkraft, das Verbindende und Tröstende der Musik hinzuweisen.

«Die Musik soll neues Licht, neue Wärme und neue Klangfarben in die Welt bringen.» Zehnder begann das Konzert mit Valentin Silvestrovs «Prayer for Ukraine», einem musikalisch und seelisch bewegendem Moment. Nach dem Verklingen des letzten Tons erhoben sich Orchestermusiker und Besucher für eine Schweigeminute für die Opfer des Krieges.

«Amarante et Chartreuse» heisst das kurze Orchesterstück von Christian Henking, welches als Auftragswerk des Orchesters entstanden ist und nach der Uraufführung in Biel nun auch in Solothurn gespielt wurde.

Der 1962 geborene, in Bern lebende Komponist, hat unter anderem den Heinz Holliger Kulturpreis gewonnen. In seinem Werk wechseln sich impressionistische Klangfarben mit dissonanten Ausbrüchen ab, verbinden sich zu einem spannenden Opus für kleines Orchester. Die Zuhörenden zeigten sich für die ungewohnten Klangwelten aufgeschlossen und feierten den anwesenden Komponisten.

Regenbogen des Friedens

Zum Schwelgen brachte sie indessen die Solistin Emily Hoile, die mit Reinhold Glières selten zu hörendem, melodienseligem Harfenkonzert brillierte. Die Harfenistin aus England begeisterte mit Virtuosität, feinem Gespür für zarte, lyrische Stimmungen und Freude am Dialog mit dem sehr gut disponierten Orchester.

Den stürmischen Applaus verdankte sie mit einer kurzen Soloeinlage. Den Bogen zum farbenreichen Konzertauftakt und zu Kaspar Zehnders Begrüssungsworten schlug Schumanns Sinfonie Nr. 2 in C-Dur – Geniestreich eines Kranken in der Krise.

Robert Schumann meinte, dass «vom Frühling in jeder Musik etwas zu finden sein sollte.» Nach einem depressiven Winter gesundete er beim Arbeiten an der 2. Sinfonie und hielt fest: «Die Sinfonie schrieb ich im Dezember 1845 noch halb krank, erst im letzten Satz fing ich an, mich wieder wohl zu fühlen.» Eine Komposition, in der zu spüren ist, wie der Komponist mit Qualen, Energie und heroischem Vorwärtsdrängen seine Dämonen besiegte.

Kaspar Zehnder verinnerlichte dies, dirigierte mit flammender Emphase und überwältigender Vehemenz. Zehnders Wunsch nach Licht, Wärme und neuen Klangfarben erfüllte sich mit einem musikalischen Regenbogen, der die Sehnsucht nach Frieden bekräftigte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen