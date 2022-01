Sie impfte, statt Ferien zu machen «Manchmal braucht man eine Impfpause» –Gesundheitsfachfrau Sabine Wüthrich blickt auf ein Jahr Impfen zurück Seitdem im Kanton Solothurn geimpft wird, ist Berufsschullehrerin Sabine Wüthrich aus Rumisberg mit von der Partie: Statt in die Sommerferien zu fahren, baute sie Impfzentren auf, impfte in Altersheimen und Gefängnissen. Sie erzählt vom Frust der Leute, ihrem Pflichtbewusstsein und was sie antreibt, weiterzumachen. Anja Neuenschwander Jetzt kommentieren 04.01.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sabine Wüthrich (45) arbeitet nebst ihrem Hauptberuf als Berufsschullehrerin in den Impfeinrichtungen des Kantons. Hansjörg Sahli

Seit Sabine Wüthrich aus Rumisberg im Januar letzten Jahres begonnen hat, beim Impfen mitzuhelfen, gönnte sie sich gerade mal eine Woche Ferien. Sie sagt:

«Als Gesundheitsfachperson fühlt man sich auf eine Art verpflichtet, mitzuhelfen.»

Knapp ein Jahr lang wird im Kanton Solothurn schon gegen Covid-19 geimpft. Kurzerhand wurden Impfzentren aus dem Boden gestampft und Impfpersonal zusammengezogen. Wüthrich, Berufsschullehrerin und gelernte MPA, ist seit den Anfängen mit dabei. Die Einsätze des Gesundheitspersonals, der Aufbau von Impf- und Testzentren – das alles konnte nie geübt oder vorbereitet werden, betont sie. «Und trotzdem funktioniert’s!»

Das Drive-in Impfzentrum in Grenchen. Andre Albrecht

In den Impfzentren schulte Wüthrich das Personal, führte aber auch selbst Impfungen durch. Sie packte zudem beim Einrichten des Drive-ins in Grenchen und beim Aufbau der Impfzentren Trimbach und Selzach an. Ihre jährlichen Campingferien im Sommer habe sie dank dem Hochwasser sowieso vergessen können. «Also ging ich Impfzentren aufbauen», erzählt die 45-Jährige lachend.

Bunt zusammengewürfeltes Impfpersonal – und es klappt

Vom Gesundheitspersonal wird viel Flexibilität gefordert: Wüthrich weiss nie, mit wem sie an ihrem nächsten Einsatz zusammenarbeiten wird. Das Personal, welches in den Impfzentren des Kantons angestellt ist, kann individuell eingeben, wann sie für einen Einsatz verfügbar sind. «Man muss aufeinander vertrauen können», sagt Wüthrich. Gar nicht so einfach, wenn man kein eingespieltes Team ist. «Das finde ich etwas vom Erstaunlichsten: Es klappt einfach», sagt sie. Die Anpassungsfähigkeit und die soziale Ader der Gesundheitsleute seien da ein grosser Vorteil.

Die Aufgaben werden jeweils zu Beginn der Schicht in den gebildeten Teams verteilt. Dabei spielt auch die emotionale Verfassung eine Rolle. Wüthrich sagt:

«Manchmal braucht man eine Impfpause.»

Dann sei es völlig in Ordnung und auch wichtig, auf den Patientenkontakt verzichten zu können und mal einen Tag lang Spritzen aufzuziehen.

Das Impfpersonal besteht teilweise aus Pensionären, viele Angestellte sind aber noch in ihrem angestammten Beruf tätig. Wüthrich ist da keine Ausnahme: Parallel zu ihren Impf-Einsätzen unterrichtet sie an der Berufsschule. «Das ist meine Leidenschaft: Das Weitergeben von Wissen», sagt sie. Durch ihre Arbeit in den Impfzentren ist sie bezüglich Pandemie stets ajour und kann ihren Lernenden die Situation aus erster Hand vermitteln. «Natürlich hoffe ich, dass diese Pandemie mal aufhört.» Die Situation sei für sie aber auch hoch spannend. Niemand weiss, wie es weitergeht: «Die Pandemie ist eigentlich wie eine Studie», sagt sie.

«Ich will dabei sein und die Ressourcen, die ich habe, einbringen.»

In ihren ersten Monaten war sie oft unterwegs, impfte die Leute in den Altersheimen und in Gefängnissen. Die Einsätze in den Altersheimen hinterliessen einen bleibenden Eindruck: «Wir waren die Abwechslung», erzählt Wüthrich. Verlassene Gemeinschaftsräume wurden kurzfristig zu kleinen Impfzentren – und zu Begegnungsorten für die Altersheimbewohnerinnen und -bewohner. Sie hatten oft wochenlange Isolation ohne jeglichen Besuch von Angehörigen hinter sich. «Sie waren sehr dankbar. Das hat mich berührt.» Auch in den Impfzentren seien ihnen die Menschen damals mit viel Dankbarkeit begegnet.

Mit der Zertifikatspflicht kippte die Stimmung

Später, im Sommer, habe die Aussicht auf Ferien die Leute zum Impfen gebracht. Sie seien aber immer noch mehrheitlich zufrieden gewesen. «Mit der Zertifikatspflicht im September ist die Stimmung etwas gekippt», sagt Wüthrich. Es sei zu Situationen gekommen, in denen Leute ihrem Frust Luft machten. Solche Reaktionen könne sie ein Stück weit verstehen: Wir seien uns mehr Kontrolle gewöhnt – und die kann in der Pandemie schlicht nicht gewährleistet werden. «Das Gesundheitspersonal muss viel Verständnis und Empathie aufbringen.»

Die Empathie aufrechterhalten und trotzdem effizient arbeiten – eine Herausforderung. Das Impfen soll nicht zur Fliessbandarbeit werden. Wüthrich sagt:

«Es ist der Mensch, das darf man nicht vergessen. Das Menschliche muss Platz haben.»

Das ist auch, was die Berufsschullehrerin antreibt. Die schönen, kleinen Momente mit den Patienten und dem Personal: dankbare Patienten, das Impfpersonal, das ängstliche Patienten im Liegen impft, die Ärzte, die unsichere Leute vor Ort beraten.

Man merkt: Wüthrichs Motivation ist auch nach einem Jahr ungebrochen. Trotz der hohen Arbeitsbelastung – und dem berufseigenen Pflichtbewusstsein. «Das ist mir schon etwas zum Verhängnis geworden», sagt sie. Aber dadurch, dass die Pandemie in Wellen verlaufe und es mal mehr und mal weniger Personal braucht, konnte sie sich im Herbst eine Impfauszeit nehmen.

Jetzt sei der Ansturm aber wieder gross – alle, die von Januar bis August geimpft wurden, sollen nun innerhalb von zwei Monaten den Booster erhalten. Der Kanton sucht wieder nach Personal. Wüthrich ist an vorderster Front dabei. Direkt nach dem Interview verabschiedet sie sich rasch: Sie hat einen Einsatz im Impfzentrum, wo sie sich momentan hauptsächlich um die Administration kümmert. Danach hat sie zum ersten Mal seit langem zwei Wochen Ferien und kann sich über die Festtage mit ihrer Familie entspannen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen