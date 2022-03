Eine Solothurner Institution untersucht, was ihr Angebot bringt

Beratung Sie helfen Menschen, von der Sozialhilfe wegzukommen – doch funktioniert das überhaupt? Eine Solothurner Institutionen will es genau wissen Die Solothurnische Vereinigung für Erwachsenenbildung hilft jungen Menschen, von der Sozialhilfe wegzukommen. Nun haben die Berufscoaches untersuchen lassen, ob ihr Angebot überhaupt nachhaltig ist. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 18.03.2022, 05.00 Uhr

Silvia Felber, Geschäftsführerin Sove (links), und Melanie Uhlmann. Hanspeter Bärtschi

Ein Maler sieht am Ende des Tages, was er geleistet hat. Er braucht nur die Wand anzuschauen, die er gestrichen hat. Eine Journalistin ebenso, sie hält jeweils eine Zeitung in den Händen.

Anders ist die Situation für Melanie Uhlmann (Jobcoach) und Silvia Felber (Geschäftsführerin) von der Solothurnischen Vereinigung für Erwachsenenbildung (Sove). Sie und ihr Team helfen jungen Erwachsenen, von der Sozialhilfe loszukommen.

Im Fokus stehen Personen, die entweder gar keine Lehrstelle fanden – oder aber die Lehre abgebrochen haben. Ein Jahr dauert ein solches Coaching – falls nötig, kann es verlängert werden –, anschliessend haben sie keinen Kontakt mehr zu ihren Klienten.

Da sie persönliche Beratungen anbieten, bauen sie in dieser Zeit oftmals eine Bindung zum Klienten auf. Auch deshalb wollten sie herausfinden: Wie nachhaltig ist das, was sie tun, überhaupt?

Dass sie kurzfristig erfolgreich unterwegs sind, das wussten sie bereits. 82 Prozent der Kunden haben nach dem Coaching ein Praktikum, eine Lehrstelle oder einen Job. Doch wie sieht es einige Jahre später aus?

76 Prozent der Lösungen sind nachhaltig

Also dockten sie bei der Fachhochschule Nordwestschweiz an. Da die Sove nur ein kleiner Player ist – insgesamt vier Personen teilen sich 200 Stellenprozente –, kam eine gross angelegte Studie nicht in Frage.

Stattdessen führten fünf Studierende im Rahmen einer Projektarbeit eine Nachhaltigkeitsstudie durch. Konkret untersuchten sie: Was wurde aus den 97 Personen, die zwischen 2017 und 2020 das Coaching der Sove mit einer Lösung verlassen hatten?

Bei den allermeisten konnte man das herausfinden. Und die Resultate stimmen Uhlmann und Felber mehr als zufrieden: Bei 76 Prozent der ehemaligen Klienten ist die Lösung nachhaltig: 52 Prozent waren langfristig von der Sozialhilfe weggekommen. Weitere 24 Prozent waren nach wie vor in Ausbildung oder erwerbstätig und nur teilweise auf Sozialhilfe angewiesen respektive auf bestem Wege, ganz davon wegzukommen. Uhlmann sagt:

«Wir können auf unsere Lösungen stolz sein, denn sie ‹verheben›.»

Nur aus rein persönlicher Neugier wurde die Studie natürlich nicht in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse sollen nun an den Kanton und die Sozialregionen weitergegeben werden – diese sind es, die der Sove ihre Klienten zuweisen und das Coaching finanzieren. «Wir wollen aufzeigen, dass wir zwar klein sind, aber sehr erfolgreich», sagt Uhlmann.

Denn die Sove ist bei weitem nicht der einzige Anbieter von Berufscoachings. Es ist immer auch ein Kampf, genügend Klienten zugewiesen zu bekommen.

Das Angebot soll erweitert werden

Zwei Erkenntnisse nehmen Felber und Uhlmann aus der Studie mit. Erstens: Das Angebot funktioniert, und es ist nachhaltig. Alles auf den Kopf zu stellen und anders zu machen, ist also nicht nötig. Felber: «Es ist gut zu wissen, dass das, was wir machen, Hand und Fuss hat.»

Und zweitens: Von mehreren ehemaligen Klienten kam dieselbe Rückmeldung: Man sei zwar sehr froh, dass man von der Sove begleitet wurde. Nicht nur beruflich, auch privat habe man profitiert. Man habe etwa gelernt, wie man Probleme künftig angehen solle.

Aber: Man hätte sich gewünscht, bei allfälligen späteren Problemen wieder bei der Sove andocken zu können. Und zwar niederschwelliger als das aktuell der Fall ist. Oder aber sie würden Personen kennen, die zwar nicht von der Sozialhilfe abhängig sind, aber ein solches Coaching auch gut gebrauchen könnten. Die es sich aber nicht leisten könnten – und die Sozialhilfe übernimmt in diesen Fällen die Kosten natürlich nicht.

Diese Möglichkeit soll als Nächstes angegangen werden, erzählt Felber. Man versuche nun, Mittel aufzutreiben, um das Angebot künftig ausweiten zu können.

