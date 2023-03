Solothurner Bäuerinnen schwören auf Heilkraft von Kräutern

Landfrauen Diese beiden Bäuerinnen geben den Solothurner Bäuerinnen eine Stimme – und schwören auf die Heilkraft von Kräutern Sieglinde Jäggi und Ida Schaffter sind die obersten Bäuerinnen und Landfrauen im Kanton Solothurn. Sie wollen den Frauen auf den Höfen Unterstützung bieten, etwa wenn es um die soziale Sicherung geht. «Junge Bäuerinnen sehen den Alltag oft zu romantisch», sagen sie. Lucilia Mendes von Däniken Jetzt kommentieren 04.03.2023, 12.00 Uhr

Gestandene Bäuerinnen: Sieglinde Jäggi (links) und Ida Schaffter mögen sich nicht bloss auf die Schulmedizin stützen. Bild: José R. Martinez

Eigentlich wollte Sieglinde Jäggi einen Cappuccino trinken, doch als ihr Gegenüber einen «Berner Rose»-Tee bestellte, entscheidet sie sich spontan um: «Das klingt gut.» Auch ihre Kollegin Ida Schaffter schwenkt um auf Tee - was eigentlich auch besser passt.

Die zwei Frauen aus dem Schwarzbubenland sind die aktuellen Co-Präsidentinnen des Solothurner Bäuerinnen- und Landfrauenverbandes (SOBLV) – und beide sind in ihrem Betrieb unter anderem mit Obstbau beschäftigt. «2021 wurden wir in dieses Amt gewählt», erzählen sie. Doch wenn man den beiden zuhört, merkt man, dass sie sich schon viel länger für die Anliegen der Frauen in der Landwirtschaft sowie für die Frauen auf dem Lande engagieren.

Sieglinde Jäggi ist 56 Jahre alt, Ida Schaffter 62 Jahre. Beide haben einen Landwirt geheiratet oder eben einen Bauern. Bei den Männern sei das dasselbe, erklären sie. Bei den Frauen hingegen nicht. Während sich die Bäuerin um Haus, Garten und Kleintiere kümmert, hat die Landwirtin zusätzliche Ausbildungen in Ackerbau, Viehzucht und Betriebsführung gemacht: «Wobei der Alltag am Schluss bei beiden ähnlich aussieht», gibt Schaffter zu bedenken.

Sie ist auf einem Bauernhof aufgewachsen und hat eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht, aber: «Da für mich immer klar war, dass ich auf einem Bauernhof landen werde, habe ich schon vor der Krankenschwester-Ausbildung die Bäuerinnenschule besucht. Später habe ich mit fünf Kindern zu Hause die Bäuerinnenprüfung absolviert.» Jäggi hingegen kommt nicht aus der Landwirtschaft. Sie hat eine Lehre als medizinische Praxisassistentin gemacht und nach der Heirat die Bäuerinnenschule besucht.

Oft weit weg von der Bauernhof-Romantik

Der SOBLV hat eine stattliche Grösse: 22 Sektionen sind ihm untergeordnet mit über 2400 Mitgliedern. Früher waren es über 4000 – überdurchschnittlich vertreten war der Bucheggberg. Gegründet wurde der Verband 1932 mit dem Zweck, Frauen in der Landwirtschaft eine Stimme zu geben. Die Verbandsarbeit sei mit viel Lobbying verbunden, in den Sektionen gehe es aber um das Gesellschaftliche: «Da organisiert man Ausflüge, handwerkt miteinander, es wird gekocht und geplaudert.»

Der Alltag sei oft weit entfernt von dem verklärten Bild, welches TV-Formate wie «Landfrauenküche» oder «Bauer, ledig, sucht» vermitteln. Schaffter weiss: «Junge Bäuerinnen sehen den Alltag oft zu romantisch.» Auch sie habe sich vorgestellt, wie schön es sei, mit den Kindern auf den Wiesen Blümchen zu sammeln, sich von Obst und Gemüse aus dem Garten zu ernähren und den Mann immer um sich herum zu haben.

Das sei zwar Bestandteil des Alltags, aber nicht nur: «Auf einem Bauernhof leben häufig verschiedene Generationen eng aufeinander - und Frauen sind oft sozial nicht abgesichert.» Man müsse sich abgrenzen und wehren: «Das machen die jungen Frauen besser, als wir es getan haben.» Trotzdem: Die Co-Präsidentinnen wollen den Frauen noch mehr Werkzeuge für die Zukunft geben. Sie sollen ihre Rechte kennen, sich sozial absichern, wissen wie man sich für einen Job bewirbt oder wo man Unterstützung holen kann, denn: «Man weiss nie, was kommt.»

Die Co-Präsidentinnen sind oft unterwegs: «Der Vorstand ist zwar so aufgebaut, dass jedes Mitglied für gewisse Sektionen zuständig ist. Trotzdem versuchen wir, viele Versammlungen zu besuchen. Zumindest dann, wenn eine Sektion ein Jubiläum feiert.» Solche Jubiläen gab und gibt es aktuell viele. Immerhin feierte der kantonale Verband 2022 sein 90-jähriges Bestehen. Und mit der damaligen Gründung des SOBLV kam es auch zur Bildung der Sektionen. Schaffter ist aber gerne unterwegs: «Ich habe mir eh zum Ziel gesetzt, jede Gemeinde des Kantons einmal besucht zu haben.»

Von Hexen und Kräutern

Auch sonst ist der Alltag der beiden Frauen alles andere als ruhig. Zwar konnten sie zusammen mit ihren Männern die Betriebe bereits an die nächste Generation übergeben. Aber Zurücklehnen passt nicht zu den gestandenen Bäuerinnen. Sie nehmen sich gerne Zeit für ihre Kinder – Schaffter hat fünf, Jäggi drei - für ihre Enkelkinder und für Haus und Garten.

Für den privaten Gebrauch bedient sich vor allem Ida Schaffter auch gerne an Kräutern, macht Sirup, Salben oder Tinkturen. Das hat sie dazu inspiriert «Hexenkräuter – Kräuterhexen» zum Jahresthema für den SOBLV zu machen. «Wir bevorzugen Themen, die nicht zu trocken sind», so Schaffter.

Wobei auch das letztjährige Thema, welches sich nach der Pandemie dem «Aufbruch» widmete, spannend war: «Bäuerinnen haben von neuen Herausforderungen erzählt oder vom Jakobsweg», so Jäggi. 2023 gehe es darum, altes Wissen aufzufrischen. Ida Schaffter mag sich erinnern: «Meine Mutter hatte für jedes Wehwehchen das passende Kraut. Aber mit der Schulmedizin ging viel Wissen verloren.» Geplant sind Kurse zum Thema Kräuterküche, Räuchern oder über die Kraft der Kräuter.

In neun Jahren ist der Verband 100 Jahre alt. Für die Zukunft hoffen die Präsidentinnen vor allem eines: viele neue Mitglieder zu finden, die gut vernetzt sind. «Und wir wünschen uns ein harmonisches Gefüge zwischen der älteren und der jungen Generation. Wir können voneinander viel lernen», so Jäggi.