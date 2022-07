Showszene Von Olten über Berlin nach Zürich-West: Tino Andrea Honegger will Theater für alle zugänglich machen Auf einen Kaffee mit...Tino Andrea Honegger. In Olten aufgewachsen und seit 17 Jahren im internationalen Showbusiness unterwegs, ist er ab August neuer Produktions- und Programmleiter der Zürcher Maag-Halle. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 16.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Tino Andrea Honegger kennt sich in der internationalen Showszene bestens aus. Denise Donatsch

«Head of Showdepartment» ist die offizielle Bezeichnung der Stelle, welche Tino Andrea Honegger ab August in der schweizweit bekannten Maag-Halle antreten wird. Damit wagt sich der Künstler und Familienvater an eine neue und beachtliche Herausforderung heran. Honegger ist in Zukunft für die Programmierung der Shows wie auch für die Produktion von Fremd- und Eigenproduktionen verantwortlich, die teils mehrere Millionen Franken kosten – eine grosse Verantwortung.

Rüstzeug, um dieser Aufgabe gewachsen zu sein, hat er allerdings mehr als genug in seinem Rucksack. In den vergangenen 17 Jahren hat der 40-Jährige als Bühnendarsteller, Regisseur, Produzent und Autor gewirkt und kennt sich im Showbusiness dementsprechend gut aus. Ausserdem wird ihm Maag-Co-Gründer Darko Soolfrank, welcher diesen Posten bisher innehatte, vorerst zur Seite stehen.

«Ich komme in eine Wahnsinns-Firma»

Dass mit diesem Schritt das eigene Wirken auf der Bühne klar in den Hintergrund treten muss, bedauert Honegger nicht:

«Für mich ist dieser Stellenantritt der nächste logische Schritt in meiner Karriere. Ich komme in eine Wahnsinns-Firma und freue mich auf diese Herausforderung.»

Er habe immer schon selbst produziert, sogar bevor er seine Ausbildung an der Stage School in Hamburg abgeschlossen hatte. Und auch während der für Kunstschaffende äusserst zermürbenden Coronazeit hielt er an seinem bisher grössten selbst produzierten Projekt «Der Löwe, der nicht lesen konnte» fest – und das, obwohl er erst einmal massenhaft Absagen einstecken musste.

Ans Aufgeben dachte er jedoch keine Sekunde und schliesslich gelang es ihm, das Familienspektakel im Zürcher Bernhardtheater auf die Bühne zu bringen. Honegger kennt also definitiv auch die schwierigen Seiten des Entertainment-Geschäfts und hat einiges an Resilienz bewiesen. Dementsprechend optimistisch blickt er in die Zukunft:

«Alles, was ich bisher gemacht habe, mache ich in der Maag-Halle nun in ‹gross›.»

Die Maag Music & Arts AG ist heute eine der grössten Veranstalterinnen der Schweiz. Verkommt Kunst in Dimensionen wie diesen nicht automatisch zu Kommerz, da in erster Linie die Kasse stimmen muss? «Ich glaube, dass auch monetär attraktive Theaterproduktionen inhaltlich und künstlerisch gut sein können», so Honegger.

Während der Coronazeit hielt Honegger an seinem bisher grössten selbst produzierten Projekt «Der Löwe, der nicht lesen konnte» fest. Patrick Lüthy

Aber selbstverständlich müsse er in Zukunft dafür sorgen, dass Programme, welche in der Maag gezeigt werden, das nötige Geld einspielen. «Die Maag umfasst rund 1000 Sitzplätze, die dürfen nicht leer bleiben.» Eine Show müsse klar rentieren, weshalb ein breites Publikum angesprochen werden müsse.

Ein Beispiel dafür, dass dennoch Qualität möglich ist, findet er in Olten:

«Schaut man auf Karls kühne Gassenschau mit «Silo 8» hat man ein perfektes Beispiel dafür, dass gutes Theater sehr viele Menschen begeistern kann.»

Nebst guter Qualität müsse Theater aber vor allem berühren, dann käme es bei den Leuten auch an. Ein Problem sieht der Produzent allerdings schon: «In der Schweiz ist der Sport die grösste Konkurrenz zum Theater.» Wenn also Theater leer blieben, dann deshalb, weil sich die Schweiz vor allem als Sportnation verstehe und den Künsten weniger zugeneigt sei.

Ebenfalls seien Herr und Frau Schweiz sehr schlecht darin, Kritik via Bühnenkunst einzustecken. Stücke, die zu sehr an gewissen Überzeugungen kratzten, hätten wenig Überlebenschance. «Schade», so Honegger, der mittlerweile mit seiner Familie von Berlin nach Zürich gezogen ist; denn eigentlich sollte man dem Publikum etwas zumuten dürfen. Auf der anderen Seite sei man hierzulande aber auch bereit, für eine gute Show einen gewissen Preis zu bezahlen.

Kleinere Produktionen haben einen schweren Stand

Trotz seines beruflichen Erfolgs ist sich Honegger sicher, dass er nie vergessen wird, wie es ist, als «Nobody» auf kleinen Bühnen zu arbeiten. Ihm ist bewusst, dass kleinere Produktionen einen schweren Stand haben. Aber auch hier sieht er den Stellenwert der Kultur als Problem und weniger die Grösse des Projekts. Umso mehr ist es sein erklärtes Ziel, Theater zukünftig für alle zugänglich zu machen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen