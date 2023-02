Mordprozess in Genf: Solothurner Wirtschaftsanwalt hat gelogen

Sexspiel Spektakuläre Wende in Genfer Mordprozess: Solothurner Wirtschaftsanwalt gibt an, gelogen zu haben In Genf ist ein bekannter Solothurner Anwalt erstinstanzlich wegen vorsätzlicher Tötung an seiner Gattin verurteilt worden. Er hat die Tat bislang bestritten. Nun, vor dem Berufungsprozess, kommt es zu einer Wende. Es sei alles anders gewesen, sagt er. Jetzt kommentieren 02.02.2023, 10.00 Uhr

Bei Genf geschah das mutmassliche Tötungsdelikt. Valentin Flauraud/keystone

Mit einem Kissen hat er seine Frau erstickt: Dieser Überzeugung war das Genfer Kriminalgericht. Im Mai 2022 sprach es deshalb den bekannten Solothurner Anwalt der vorsätzlichen Tötung an seiner zweiten Gattin schuldig. Für 13 Jahre sollte der 72-Jährige hinter Gitter.

Nun steht Ende Februar der Berufungsprozess an und es kommt zur spektakulären Wende im Fall, wie die Genfer Zeitung «Le Temps» am Donnerstag berichtet. Hatte der Solothurner bisher seine Unschuld beteuert und von einem natürlichen Tod der Frau gesprochen, so soll nun die Gattin ihren Tod bei einem entgleisten extremen Sexspiel gefunden haben.

«Le Temps» zitiert aus einem Brief, den der Mann an den Genfer Gerichtshof geschrieben habe, und in dem er offenbar angibt, seine 66-jährige Gattin sei in seinen Armen gestorben, nachdem sie Erstickungsspiele praktiziert hätten. Weiter erklärte der Mann, der als Verwaltungsrat in bekannten Firmen und Stiftungen fungiert hatte, er habe sich bisher geschämt, darüber zu sprechen. Dies trotz der schweren Vorwürfe. Nun, nachdem er seit März im berüchtigten Genfer Gefängnis Champ-Dollon inhaftiert ist, habe er sich zu diesem Schritt durchgerungen.

Feder in der Lunge war der Auslöser für Ermittlungen

Zuerst war man von einem natürlichen Tod der Frau ausgegangen. Schliesslich aber wurde bei der Obduktion eine 4,5 Zentimeter lange Daunenfeder in ihrer Lunge gefunden – sowie Blutergüsse an ihren Armen und Blutreste ihres Mannes unter ihren Fingernägeln. Der Mann hatte auf eigene Kosten ein Gutachten anfertigen lassen, das beweisen sollte, dass die Feder auf natürliche Weise in ihren Atemapparat gelangt war. Er habe seine Frau tot im Bad gefunden und sie dann ins Bett gebracht, erklärte er bisher die Verletzungen.

Die Frau war am frühen Morgen des 28. Februar 2016 verstorben. Er und seine 66-jährige Gattin hätten, wie auch sonst ab und an, die ganze Nacht über extreme Sexspiele praktiziert, gibt der 72-Jährige nun offenbar an. Erstickungsspiele hätten für einen intensiveren Orgasmus sorgen sollen. Üblicherweise habe ihm die Frau ein Zeichen gegeben, wenn er aufhören sollte.

Doch an jenem Morgen sei dies nicht geschehen. Plötzlich habe er realisiert, dass sie nicht mehr wie üblich reagiert habe. Sie habe nichts mehr gesagt und sei bewegungslos dagelegen. «Es war ein Liebesakt, der als Drama endete», wird der Solothurner in «Le Temps» zitiert. Ein Unfall also, für den er sich schämte – und über den zu reden er sich nach dem Schock nicht habe durchringen können.

Inzwischen hat der Mann auch neue Anwälte, die ihn vor der zweiten Instanz vertreten. (szr)

