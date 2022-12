Gibt es wirklich weniger Prostituierte im Kanton Solothurn?

Sexarbeit Offiziell gibt es im Kanton Solothurn weniger Prostituierte – doch stimmt das wirklich? Die Zahlen sinken, aber es ist anzunehmen, dass mehr illegale Sexarbeit stattfindet. Dafür gibt es mehrere Gründe und viele Nachteile für die Betroffenen. Christina Varveris Jetzt kommentieren 12.12.2022, 20.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick auf die Haslistrasse in Olten, wo abends der Strassenstrich blüht. Bruno Kissling

Auch wenn das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit keine genauen Zahlen liefern kann: «Die Meldungen von selbstständigen Personen, die Sexarbeit anbieten, hat seit 2019 deutlich abgenommen», sagt Daniel Morel, Leiter Arbeitsbedingungen.

Gibt es weniger Sexarbeitende? «Definitiv nicht», sagt Melanie Muñoz vom Verein Lysistrada. Bruno Kissling

Auch die Fachstelle Lysistrada, die Sexarbeitende unterstützt, hat weniger Kontakte. Gibt es also weniger Sexarbeitende als vorher? «Definitiv nicht», sagt Melanie Muñoz von der Fachstelle. «Aber die Mobilität hat zugenommen», sagt sie. Sexarbeit sei an sich bereits ein hochmobiles Gewerbe. Und Corona habe das nochmals verschärft. «Es kann sein, dass wir heute eine Frau sehen, die aber morgen schon wieder weg ist.»

Abwanderung in Nachbarkantone

Dass die Zahlen der gemeldeten Sexarbeitenden sinken, hat also einerseits mit den Corona-Lockdowns zu tun. Solothurn war – mit wenigen anderen Kantonen – strenger als der Rest der Schweiz und hat die Sexarbeit lange verboten. Melanie Muñoz: «Das Sexgewerbe hat sehr unter den Lockdowns gelitten.»

Für die Sexarbeitenden im Meldeverfahren war kein Sozialstaat da, um sie aufzufangen. «Sie mussten arbeiten, um zu überleben.» Also sind sie in andere Kantone gegangen. Zum Beispiel in den Kanton Bern. «Ja, wir haben eine Zunahme an Sexarbeitenden während Corona festgestellt», bestätigt Christa Ammann von Xenia, der Fachstelle Sexarbeit in Bern.

Vermehrt wird im Internet geworben

Während Corona hat sich das Sexbusiness auch vermehrt ins Internet verlagert. Sexarbeitende machen nun online Werbung für ihre Dienste. Dort schaffen sie erste Kontakte und bedienen die Kunden dann in Privatwohnungen, Hotelzimmern oder Airbnbs. «Die offiziellen Etablissements, wo Sex angeboten wird, sind nicht mehr ausgelastet», weiss Melanie Muñoz. Und so hätten bereits einige Bordelle und Bars ihre Türen geschlossen.

Im «Freubad» Recherswil arbeiten nach eigenen Angaben konstant 30 bis 50 Frauen. Hanspeter Bärtschi

Nicht so der grösste Sauna-Club der Schweiz, das «Freubad» in Recherswil. Es steht zwar seit diesem Sommer zum Verkauf, aber nicht, weil das Geschäft nicht läuft. «Wir haben konstant 30 bis 50 Frauen, die arbeiten», sagt Thomy Baur, der für die Bewilligungen zuständig ist.

Aber er weiss vom Problem, dass es Frauen gibt, die ihre Dienste in Privatwohnungen anbieten. «Auf eigene Faust zu arbeiten, ist aufwendiger, und die Frauen sind nicht geschützt», sagt er. Nebst dem, dass der Betrieb die ganze Administration mit Quellensteuer, AHV und Versicherung für sie erledigt, habe es im «Freubad» Sicherheitspersonal. «Bei uns ist noch nie etwas passiert», sagt Baur.

Die Verlagerung vom Sexgewerbe ins Internet ist für die Polizei ein Problem. Denn: «Die genaue Adresse wird in den Inseraten nicht bekanntgegeben», sagt Bruno Gribi, Mediensprecher der Kantonspolizei Solothurn. «Vielmehr wird diese erst nach der Terminvereinbarung mit der Kundschaft genannt.» Dieser Umstand erschwere die polizeilichen Kontrollen und die Entdeckung möglicher Fälle von Menschenhandel oder Förderung der Prostitution.

Gesetz ist kompliziert und unnötig

Aber nicht nur Corona ist schuld daran, dass Sexarbeitende vermehrt ohne Bewilligung arbeiten. «Ein Grund könnte auch sein, dass mit der Einführung des Personenfreizügigkeitsabkommens Personen, die aus Drittstaaten stammen und die Sexarbeit ausüben wollen, weder im Meldeverfahren zugelassen sind noch eine Aufenthaltsbewilligung erhalten», so Daniel Morel vom Amt für Wirtschaft und Arbeit.

Für Melanie Muñoz ist klar auch das neue Wirtschafts- und Arbeitsgesetz schuld: «Seit der Kanton Solothurn 2016 das Prostitutionsgesetz in Kraft setzte, haben wir eine kontinuierliche Abnahme von Kontakten», sagt sie. Ihre Erklärung: «Wenn die administrativen Hürden zu hoch sind, um legal zu arbeiten, dann wählen die Sexarbeitenden den einfacheren Weg.»

Ein Flashmob in Solothurn als Auftakt zum Frauenstreik 2019, organisiert von der Fachstelle Lysistrada. Hanspeter Bärtschi

Das Gesetz habe zwar hehre Absichten, aber es sei eine Rechtsunsicherheit entstanden, so Muñoz. Zum Beispiel sei nun nicht mehr klar, ob jemand selbstständig oder unselbstständig arbeitet. Sogar für sie sei es schwierig, sich im Paragrafenwirrwarr zurechtzufinden. Klar war, dass während Corona niemand zuständig sein wollte und daher gerade Migrantinnen im Meldeverfahren in die Illegalität getrieben wurden.

Und mit diesem Status sind sie verletzlich. Sie laufen in Gefahr, von Kunden oder vom Chef missbraucht, verletzt und ausgebeutet zu werden. «Sie sind unsicher und zeigen ihre Widersacher nicht an», sagt Muñoz. Und: Sie haben kein Vertrauen in die Polizei, da sie das Gefühl hätten, sie würden sowieso nicht ernst genommen.

Hehre Absichten werden zu Hindernissen

Früher war Sexarbeit legal, weil sie nicht explizit verboten war. Jetzt wolle man alles regulieren, so Muñoz. Zum Beispiel müssen ausländische Sexarbeitende jetzt beweisen, dass sie in ihrem Heimatland auch schon dieser Arbeit nachgegangen seien. Um sicherzugehen, dass sie das freiwillig machten. Das sei am Ziel vorbeigeschossen. «Wie soll eine Frau das beweisen?», fragt Muñoz. «Vielleicht kommt sie sogar aus einem Land, in dem Sexarbeit verboten ist.»

Zudem müssten die Betreiber von Etablissements nun die Sexarbeitenden registrieren – ein weiteres Problem, vor allem für jene, die ihren Lebensmittelpunkt in der Schweiz und vielleicht Kinder in der Schule haben. «Die haben Angst, dass es plötzlich der Lehrer erfährt», sagt Muñoz.

Auch die Kondompflicht sei überflüssig. Das Recht auf ein Kondom habe jede Frau. «Es gibt ein Strafrecht, ein Mietrecht und andere Gesetze, die das alles bereits regeln», sagt Muñoz. Spezielle Gesetze für Sexarbeitende seien stigmatisierend. «Wieso müssen Sexarbeitende so wahnsinnig fest beweisen, dass sie das freiwillig machen?»

Im Kanton Bern müssten sie sogar persönlich vorsprechen. Da platzte einer Sexarbeiterin einmal der Kragen, erzählt Muñoz eine Episode. Nachdem sie zum x-ten Mal gefragt wurde, ob kein Zuhälter hinter ihr stehe, habe sie gesagt: «Doch, ich habe zwei Zuhälter. Meine Söhne. Sie sind beide noch minderjährig und für sie muss ich Geld verdienen, um ihnen eine bessere Zukunft zu ermöglichen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen