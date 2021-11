Sessionsstart: Das sind die Positionen im Solothurner Kantonsrat

Sessionsbeginn Vom Klimawandel bis zu Biberschäden: Das sind die Positionen im Solothurner Kantonsrat Übertragung der soH-Aktionärsrechte, Kostenbeteiligung Sonderpädagogik, Volksauftrag «Klimanotstand»: Zum Auftakt der Novembersession beziehen die Kantonsratsfraktionen Stellung. Urs Moser Jetzt kommentieren 09.11.2021, 05.00 Uhr

Die Novembersession des Kantonsrats beginnt. Das Parlament tagt wieder am angestammten Ort im Kantonsratssaal im Solothurner Rathaus, aber nach wie vor unter Ausschluss von Publikum, das die Session im Livestream mitverfolgen kann.

An Sachgeschäften stehen etwa der Bericht über die Erfüllung des Leistungsauftrags der Fachhochschule Nordwestschweiz, die Verlängerung der Beteiligung der Gemeinden an der Finanzierung der Sonderpädagogik und eine Änderung des Stipendiengesetzes auf der Traktandenliste. Stark geprägt sein wird die Session aber vor allem von der Behandlung einer Vielzahl persönlicher Vorstösse der Kantonsrätinnen und Kantonsräte. Verlangt wird etwa ein Aktionsplan zur Gleichstellung von Frau und Mann im Kanton oder eine Entschädigung für ­Biber-Schutzmassnahmen und von ­Biberschäden.

Am Mittwoch, 10. November, werden die Klimaaktivisten einen Auftritt vor dem Rathaus haben. Einerseits ist der Volksauftrag traktandiert, der die Ausrufung des «Klimanotstands» verlangt, anderseits wird im gleichen Zusammenhang ein neuer Volksauftrag zur Förderung der Solarenergie eingereicht. Unter dem Titel «Eine Solaranlage für jedes Gebäude» verlangt er gesetzliche Grundlagen, damit Neubauten und bestehende Bauten bei einer Dachsanierung verbindlich mit einer Fotovoltaikanlage auszurüsten sind.

Die Fraktionen nehmen Stellung zu den Geschäften:

Ein Auftrag der SVP verlangt, die Wahrnehmung der Aktionärsrechte bei der soH dem Regierungsrat zu entziehen und dem Kantonsrat zu übertragen. Stimmen Sie diesem Vorhaben zu?

Das Kantonsspital Olten gehört zur Solothurner Spitäler AG (soH). Bruno Kissling

FDP: Nein, die von den Antragstellern monierten Sachverhalte basieren auf Missverständnis und Unkenntnis der Fakten. Die Rechte und Pflichten des Kantons als Aktionär wurden und werden durch den Regierungsrat jederzeit und systematisch wahrgenommen. Eine Übertragung der Rechte auf den Kantonsrat käme einer Bürokratisierung gleich. Die Grösse und fachliche sowie politische Heterogenität des Parlamentes verunmöglichen eine effiziente und stringente Umsetzung der Aktionärsrechte.

CVP/EVP: Coronabedingt hat die Solothurner Spitäler AG – wie alle Spitäler – ein schwieriges Jahr hinter sich. Die Hauptaufgabe der soH in der Pandemie besteht in erster Priorität im Behandeln von Corona-erkrankten Menschen. Diesem Umstand ist es zuzuschreiben, dass der Betriebsertrag der soH im Minus steht. Der Regierungsrat, als Vertreter der Aktionärsrechte, kann an dieser Situation gar nichts ändern. Wir unterstützen es auch weiterhin, dass der Regierungsrat die Aktionärsrechte der soH wahrnimmt.

GLP: Die Solothurner Spitäler nehmen ihren Leistungsauftrag entlang dem verabschiedeten Spitalgesetz wahr. Der Regierungsrat übt, wie in vielen weiteren Kantonen, alle dem Kanton zustehenden Aktionärsrechte aus. Aus Sicht der Grünliberalen besteht kein Mehrwert darin, die Aktionärsrechte durch den Kantonsrat sicherzustellen. Es besteht ein funktionierendes Controlling, die soH informiert transparent und jährlich auch gegenüber dem Kantonsrat. Mit den heutigen Strukturen bestehen aus Sicht der GLP genügend Grundlagen, um wo notwendig steuernd einzugreifen.

Grüne: Nein. Die Forderung beruht auf falschen Annahmen und Behauptungen seitens der SVP-Fraktion und würde nicht, wie gefordert, mehr Transparenz schaffen. Die Ausübung des Aktionärsrechts ist Aufgabe der Exekutive und kann unmöglich durch den Kantonsrat ausgeübt werden. Auch das zusätzliche monatliche Finanz- und Liquiditätsreporting der Regierung ist eine völlig systemfremde und nicht zielführende Forderung.

SVP: Ja, denn der Regierungsrat ist weder willens noch kompetent, die Funktion des Aktionärsvertreters wahrzunehmen: Er verpolitisiert den Verwaltungsrat durch die Wahl des in der Gesundheitspolitik völlig unbedarften Politpensionärs Fluri. Er unternimmt nichts gegen die Lohnexzesse der Chefärzte. Er steht Gewehr bei Fuss, wenn die soH plötzlich nicht mehr Unternehmerlis spielen will und der Staat wieder gut genug ist, Finanzlöcher mit Steuergeldern zu füllen. Und er ist nicht bereit, Transparenz zu schaffen. Zeit für einen Wechsel!

Im Gegenzug zur Abfederung der Steuerausfälle durch die STAF-Vorlage soll die Beteiligung der Gemeinden an den Kosten der Sonderpädagogik bis 2026 verlängert werden. Unterstützen Sie dieses Vorhaben?

Eine Impression aus dem Zentrum für Sonderpädagogik Kriegstetten.

Hanspeter Bärtschi

FDP: Die Kostenverteilung der Sonderpädagogik war nicht Teil der STAF-Vorlage, die Frage stellt sich deshalb so nicht. Wir erachten die vorgeschlagene Aufteilung mit einer steigenden Entlastung der Gemeinden als angemessen, konsequent und ausgewogen. Im Rahmen der anstehenden Finanzierungsentflechtung zwischen Kanton und Gemeinden wurde dieses Vorgehen in Bezug auf die Sonderpädagogik denn auch frühzeitig angekündigt.

CVP/EVP: Ja. Im Zusammenhang mit den noch nicht abgeschlossenen Arbeiten des Projekts «Aufgaben-und Finanzierungsentflechtung Kanton – Einwohnergemeinden», worin die Kostenbeteiligung der Einwohnergemeinden an die sonderschulischen Angebote ein Element darstellt, ist es sinnvoll, von der Möglichkeit der einmaligen Verlängerung der Geltungsdauer um 4 Jahre Gebrauch zu machen. Die vorgesehene gestaffelte prozentuale Reduktion der Schulgeldbeiträge der Einwohnergemeinden über die 4 Jahre wird als sehr wichtig erachtet.

GLP: Wir unterstützen das Ansinnen, die Sonderpädagogik als Leistungsfeld des Kantons zu führen. Die aktuelle Beteiligung der Gemeinden steht in direktem Zusammenhang mit der Aufgaben- und Finanzierungsentflechtung zwischen den beiden Staatsebenen. Die Verlängerungsmöglichkeit wurde für den Fall vorgesehen, dass innert vier Jahren keine Lösung zur Entflechtung vorliegt. Da dies der Fall ist, erscheint uns eine Verlängerung als konsequent. Die vorgeschlagene degressive Kostenbeteiligung stellt für die GLP eine austarierte Lösung dar.

SP/Junge SP: Ja. Die SP/Junge SP stimmt einer Verlängerung der Beteiligung der Gemeinden an den Kosten für Sonderpädagogik zu. Weil die Aufgaben- und Finanzierungsentflechtung noch nicht abgeschlossen ist, braucht es diese Verlängerung unbedingt. Für die Gemeinden bedeutet dies einen erneuten finanziellen Mehraufwand bis 2026, der je nach Gemeinde zudem leider sehr unterschiedlich ausfallen kann. Mit einer Reduktion der Kostenbeteiligung um jährlich 25% kommt der Regierungsrat den Gemeinden aber entgegen.

Grüne: Da die Aufgaben- und Finanzentflechtung nicht abgeschlossen ist, ist es für die Grünen nachvollziehbar, dass die Kostenbeteiligung der Gemeinden – wie bereits 2018 vorgesehen – verlängert wird. Der VSEG wurde frühzeitig über die mögliche Verlängerung informiert und konnte die Gemeinden rechtzeitig vor dem Budgetprozess in Kenntnis setzen. Dass die Beteiligung über die nächsten 4 Jahre kontinuierlich sinkt, ist aus Sicht Gemeinden zu begrüssen. Mit diesem Kompromiss ist die Belastung für Kanton und Gemeinden vertretbar.

SVP: Nein, es wurde beim Beschluss zur Aufgaben- und Finanzierungsentflechtung versprochen, auf 2022 die Gemeinden zu entlasten und entsprechend haben diese nun budgetiert. Die Sonderpädagogik ist ein Aufgabengebiet des Kantons und dieser hat es nun während 4 Jahren verpasst, die Hausaufgaben zu machen. Dafür sollen die Gemeinden nun nicht büssen. Noch sinnvoller als die Verlagerung von den Gemeinden zum Kanton wäre aber, die ausufernden Kosten für die Sonderpädagogik zu hinterfragen und deren Ursachen konsequent anzugehen.

Der Regierungsrat ist bereit, einen Volksauftrag zur Ausrufung des ­«Klimanotstands» in abgeschwächter Form entgegenzunehmen. Was ist Ihre Haltung dazu?

Aufnahme von der Klimademonstration im Mai 2019 in Solothurn.

Michel Lüthi

FDP: Dass wir verpflichtet sind, etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen ist uns allen klar. Die Ausrufung eines Klimanotstands können wir jedoch nicht unterstützen. Der Kanton ist im Moment dabei, mit verschiedenen Arbeitsgruppen machbare und tragbare Konzepte auszuarbeiten, das ist aus unserer Sicht der richtige Weg. Wir lehnen den Auftrag ab. Sollte dieser angenommen werden, verlangen wir die umgehende Abschreibung.

CVP/EVP: Wir teilen die Ansicht der Klimagrosseltern, dass dem Klimaschutz in unserem Kanton höchste Priorität eingeräumt werden muss. Dies auch darum, weil kein Kanton mehr CO2 pro m2 Wohnfläche ausstösst als unserer. Dieser Bereich der Energiepolitik ist ein Leistungsfeld der Kantone. Entsprechend sind wir gefordert unseren Anteil an die Dekarbonisierung zu leisten. Dies nicht nur aus ökologischer, sondern auch aus ökonomischer Sicht. Diese Erfahrung machen zurzeit Mieter und Besitzer, welche in fossil beheizten Liegenschaften wohnen.

GLP: Die Grünliberalen anerkennen die Bekämpfung des Klimawandel als eine der grössten Herausforderungen unserer Zeit. Auch und gerade im Kanton Solothurn sind wir mit den Massnahmen nicht auf Kurs. Nirgends wird so viel CO2 pro m2 Gebäudefläche ausgestossen wie hier. Wir hinken beim Ausbau der erneuerbaren Energien hinterher. Der Handlungsbedarf ist gewaltig und die GLP-Fraktion unterstützt einstimmig den griffigeren Wortlaut der vorberatenden Kommission.

SP/Junge SP: Wir sind erfreut darüber, dass das Thema endlich in der Regierung angekommen ist. Die SP/Junge SP setzt sich schon seit langem für eine vorausschauende Umwelt- und Klimapolitik ein und hat schon früh auf die heute offensichtlichen Probleme aufmerksam gemacht. Es ist höchste Zeit, dass der «Klimawandel», eine der wichtigsten Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte, nun endlich auch im Kantons Solothurn ernsthaft angegangen wird. Mit dem Volksauftrag soll nun auch das Verursacherprinzip konsequent durchgesetzt werden.

Grüne: Unsere Politik muss klimagerecht werden! Konkret: Budgets, Gesetze, Massnahmen und Beschlüsse des Kantons Solothurn sollen mit dem Pariser Klimaabkommen vereinbar sein. Es braucht Rahmenbedingungen, um Bevölkerung und Wirtschaft zu klimagerechtem Handeln zu befähigen. Wir begrüssen, dass der Regierungsrat den Volksauftrag erheblich erklärt hat und dem Antrag der Umbawiko zustimmt. Dieser fordert den Ersatz fossiler und den Ausbau erneuerbarer Energien. Ein Bekenntnis zu diesen Handlungsfeldern ist uns wichtig.

SVP: Wir lehnen diesen Auftrag auch in abgeänderter Form klar ab. Die Bürger im Kanton Solothurn tun bereits einiges für den Ersatz fossiler Energien, ohne dass wir weitere aktivistische Gebote und Verbote beschliessen müssen. Wer aktuell von «Klimakatastrophe» spricht, negiert die wirklichen Kata­strophen auf unserer Erde. Der Kanton Solothurn hat keinen Einfluss auf den weltweiten CO2-Ausstoss. Der Vulkan auf La Palma zum Beispiel bläst im Moment so viel CO2 in die Luft wie ganz Deutschland in den nächsten 100 Jahren sparen will.