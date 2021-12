Dezembersession im Solothurner Kantonsrat: Die Haltungen

Sessionsbeginn Vom Budget über die individuelle Prämienverbilligung bis hin zu Gratistests: Das sind die Positionen im Solothurner Kantonsrat Dezembersession des Kantonsrats: Die Budgetberatung steht wie immer im Zentrum – aber die Pandemie lässt natürlich auch die Politik nicht los. Zum Auftakt beziehen die Kantonsratsfraktionen Stellung. Urs Moser Jetzt kommentieren 07.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Testzentren in Solothurn und Olten bleiben mindestens bis Juni 2022 in Betrieb – für unter 21-Jährige gratis? Bruno Kissling

Die Dezembersession im Kantonsrat beginnt. Ein Höhepunkt ist jeweils die Wahl des Präsidiums für das kommende Jahr. Ansonsten, wie immer im Dezember, steht die Session hauptsächlich im Zeichen der Budgetberatung mit 13 neuen Globalbudgets. Mit einer «roten Null», einem kleinen Defizit von 7 Millionen, fällt der Voranschlag angesichts der besonderen Umstände passabel aus, darin herrscht Einigkeit.

Weit auseinander gehen die Meinungen aber nach wie vor in der Frage, ob es jetzt an der Zeit ist, ein neues Massnahmenpaket zu schnüren, um den Finanzhaushalt mittel- und längerfristig zu verbessern, wie aus den Stellungnahmen der Fraktionen ersichtlich ist. Ob der in der zweiten Sessionswoche traktandierte Auftrag dazu tatsächlich noch in der letzten Sitzung des Jahres zur Behandlung kommt, ist allerdings fraglich.

Weiterhin bleibt auch die politische Agenda stark von der Pandemie bestimmt. So geht es etwa um die Frage, ob der Kanton (weitgehend) für die Kosten der Antigen-Tests für das Covid-Zertifikat bei unter 21-Jährigen aufkommen soll.

Auch diese Frage ist umstritten, denn abgesehen von den nicht unerheblichen Kosten wird von Skeptikern (dazu gehört die Regierung) befürchtet, das würde die Anstrengungen der Impfkampagne unterlaufen. Mit den neusten Beschlüssen des Nationalrats, der wieder vom Bund bezahlte Gratistests für alle will, könnte sich der entsprechende Auftrag allerdings ohnehin von selbst erledigen.

Die Fraktionen nehmen Stellung zu den Geschäften:

Die Dezembersession steht jeweils im Zeichen der Budgetdebatte. Erachten Sie den Voranschlag mit einem Defizit von rund 7 Millionen als zufriedenstellend oder halten Sie einen neuen Massnahmenplan zur Verbesserung der Finanzlage für angezeigt?

Dezembersession heisst Budgetberatung. Keystone

FDP: Der Voranschlag 2022 kann unter Berücksichtigung der Mehrkosten infolge Covid als befriedigend beurteilt werden. Angst bereitet die hohe Schuldenlast (Pro-Kopf-Verschuldung), welche weiter ansteigen wird. Leider erachtet es die Mehrheit der Finanzkommission als (noch) nicht angezeigt, Massnahmen zur Stabilisierung der Kantonsfinanzen einzuleiten. Wir Freisinnigen verstehen das nicht, Schulden machen ist nicht nachhaltig.

CVP/EVP: In Anbetracht der anhaltenden Krise erscheint uns die Finanzlage des Kantons stabil. Im Budgetprozess wurden die Vorgaben der FIKO nahezu erfüllt, wir stehen dementsprechend hinter diesem Voranschlag. Im Wissen um die Strukturschwäche des Kantons fordern wir departementsübergreifend und losgelöst vom ordentlichen Budgetprozess Aufgaben- und Kostenoptimierungen. In jeden Fall wollen wir die Leistungen erhalten, welche für die Lebensqualität der Bevölkerung von Bedeutung sind. Deshalb bieten wir für einen Kahlschlag keine Hand.

GLP: Im Vergleich zum Finanzplan und in Anbetracht der epidemiologischen Lage kann das Budget 2022 durchaus als zufriedenstellend bezeichnet werden. Und trotzdem erachtet die GLP den Zeitpunkt für die Initiierung eines neuen Massnahmenpakets als angebracht. Weder die Auswirkungen der Volksinitiative «jetzt si mier dra», noch der Gegenvorschlag der Regierung ist im vorliegenden Budget berücksichtigt. Dem stetig steigenden Aufwand kann aus Sicht der GLP nur mit einem Massnahmenplan begegnet werden, der in einem partizipativen Prozess erarbeitet wird.

SP/Junge SP: Die Finanzen sind stabil, die Verwaltung schlank und der Voranschlag fast ausgeglichen. Für die SP ist daher die bürgerliche Forderung nach einem Sparprogramm nicht nur unnötig, sondern angesichts der aktuell schwierigen Situation mit der Pandemie völlig fehl am Platz. Gerade die Krise zeigt wie wichtig es ist, genügend und vor allem qualifiziertes Personal zu haben. Es muss endlich das Personalmanagement weiterentwickelt werden. Der Kanton kann als Arbeitgeber im Wettbewerb um die besten Mitarbeitenden schon lange nicht mehr mithalten.

Grüne: Obwohl zum geplanten Defizit von 7 Millionen in der Erfolgsrechnung auch noch ein Finanzierungsfehlbetrag in der Investitionsrechnung dazukommt, erachten wir das vorliegende Budget für vertretbar – dies trotz der STAF-Auswirkungen und des pandemiebedingten Mehraufwandes. Ein Massnahmenplan ist aktuell nicht angezeigt. Das Defizit und die weiteren Aussichten zeigen aber, dass grosse Steuersenkungen, wie sie die Initiative «jetzt si mir draa» fordert, nicht tragbar wären.

SVP: Die SVP nimmt positiv zur Kenntnis, dass die FIKO im bereinigten Voranschlag 2022 das betriebliche Aufwandswachstum um mehr als 11 Millionen Franken reduzieren sowie die Globalbudgets um 4 Millionen Franken kürzen konnte. Die SVP fordert seit Jahren einen Massnahmenplan zur Verbesserung der Kantonsfinanzen. Die von uns unterstützte Steuersenkung für mittlere und tiefere Einkommen erhöht langfristig das Steuersubstrat. Darum erachtet die SVP weitere Massnahmen zur Reduzierung der Ausgaben als notwendig, um das strukturelle Defizit zu stabilisieren.

Auch bei total steigenden Ausgaben wird der Spielraum für die individuelle Prämienverbilligung immer enger. Sollte der Kantonsrat von seiner Kompetenz Gebrauch machen und den auf 80 Prozent des Bundesbeitrags festgelegten Kantonsanteil aufstocken?

Kaum noch Spielraum bei der individuellen Prämienverbilligung. Keystone

FDP: Nein. Die FDP-Fraktion anerkennt zwar die Wirkung der Prämienverbilligung als unterstützende Massnahmen für Personen mit einem geringen Einkommen. Aber wir sind gegen eine Aufstockung über das bundesgesetzliche Minimum. Der Kanton Solothurn kann sich auch bei dieser Massnahme keine Mehrausgaben leisten. Zudem wird die Volksinitiative «jetzt sind mir dra» beziehungsweise der Gegenvorschlag beim gleichen Zielpublikum eine Entlastung bringen.

CVP/EVP: Wir stellen keinen Antrag auf Erhöhung. Mit rund 164 Millionen Franken können wiederum Versicherte in bescheidenen finanziellen Verhältnissen unterstützt werden. Rund drei Viertel des Geldes wird für Menschen, die Sozialhilfe und Familienergänzungsleistungen beziehen, eingesetzt. Ein Viertel kann für die Individuelle Prämienverbilligung verwendet werden. Die CVP-EVP-Fraktion unterstützt die IPV-Vorlage und begrüsste es, dass die Wirkung der IPV einer gründlichen Analyse unterzogen wird.

GLP: Es ist nicht zielführend, Steuergelder nach dem Giesskannenprinzip maximal auszuschöpfen, wenn die Datenlage der Subventionsempfänger derzeit unklar ist, wie dies der Kanton selber festhält. Die Grünliberalen unterstützen jedoch weiterhin eine zielgerichtete Prämienverbilligung für Menschen, die aus wirtschaftlichen Gründen auf Unterstützung angewiesen sind. Eine bessere Datengrundlage ist unabdingbar, um fokussiert Prämienverbilligungen auszurichten.

SP/Junge SP: Der Spielraum für die individuelle Prämienverbilligung wird jedes Jahr kleiner. Das bereitet uns Sorgen. Wir fordern seit Jahren, dass der Kantonsrat von seiner Kompetenz um Aufstockung des Kantonsteils von heute 80 auf 100 Prozent Gebrauch macht. Leider erfolglos. Die zur Verfügung stehenden Mittel reichen für eine wirkungsvolle Entlastung nicht aus. Wir erwarten für nächstes Jahr die versprochene Überprüfung und Anpassung des Beitragsmodells sowie einen einfacheren Zugang. Alle mit kleinem Einkommen müssen von der Verbilligung profitieren können.

Grüne: Eine verkorkste Situation seit Jahren. Aus unserer Sicht eine stossende Entwicklung, die sich weiter nur an der gesetzlichen Untergrenze des Bundes orientiert und die Fehlentwicklungen mit immer weniger Anspruchsberechtigten in Kauf nimmt. Eine grundsätzliche Überprüfung des Beitragsmodells ist zwingend und stünde dem Kanton gut an. Es braucht nun dringend eine neue Auslegeordnung inklusive einer umfassenden Datenlage, wie vom Departement versprochen. Wir werden dieses Jahr keinen Antrag auf eine Aufstockung stellen, erwarten aber Taten.

SVP: Nein, die Ausgaben der öffentlichen Hand im Gesundheitsbereich steigen von Jahr zu Jahr. Dabei sind die Staatsfinanzen des Kantons Solothurn längst geschröpft und lassen eine Aufstockung der individuellen Prämienverbilligung schlichtweg nicht zu. Viel wichtiger wäre es, die Kostenexplosion durch ein tragbares Gesundheitswesen endlich in den Griff zu bekommen. Dazu gehört auch eine straffere Führung des kantonalen Spitals. Die SVP Fraktion lehnt deshalb jeglichen Ausbau der Prämienverbilligung ab.

Sind Sie mit dem Auftrag einverstanden, der verlangt, dass der Kanton die Kosten der Tests für das Covid-Zertifikat für unter 21-Jährige weitgehend übernimmt?

Läuft eine Attraktivierung des Testangebotes der Impfbereitschaft entgegen? Keystone

FDP: Nein. Wiederholtes Testen verursacht wiederholt Kosten und dafür soll nicht die Allgemeinheit aufkommen müssen. Eine Attraktivierung des Testangebotes läuft der Impfbereitschaft und so der Pandemiebekämpfung entgegen. Auch eine hohe Impfquote ermöglicht öffentlich-soziales Leben, aber günstiger und auch wirtschaftsfreundlich. Die Umsetzung des Auftrages ist umständlich und unklar, umso mehr es sich dabei um eine kantonale Einzellösung handelt. Vom Bund initiierte, landesweit einheitliche Lösungen sind effektiver und stossen auf breite(re) Akzeptanz.

CVP/EVP: Der Ursprung des Auftrages fusst auf der Sorge um die psychische Gesundheit der Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Diese Problematik nehmen wir ernst. Gratis- beziehungsweise günstigere Tests könnten ein Mosaikstein sein, um den Jugendlichen (eher) soziale Aktivitäten und Kontakte zu ermöglichen und somit der psychischen Belastung entgegenzuwirken. Wir bevorzugen jedoch eine schweizweite und für alle geltende Regelung. Mit dem Entscheid des Nationalrates, die Test wieder gratis anzubieten, könnte eine solche Lösung bald vorliegen.

GLP: Jugendliche sind aufgrund ihres Mobilitätsverhaltens besonders hart von den Einschränkungen der Pandemie betroffen. Dessen sind sich die Grünliberalen bewusst. Kantonale Sonderlösungen erachten wir als den falschen Weg, Ausnahmeregelungen sollen national definiert und gesamtheitlich in Zusammenarbeit mit den Kantonen für die ganze Schweiz gelöst werden. Eine Mehrheit der GLP ist davon überzeugt, dass der rascheste Weg aus der Pandemie nur über eine möglichst hohe Impfquote erreicht werden kann.

SP/Junge SP: Die Testkosten für eine spezifische Personengruppe auf einen zufälligen Betrag zu senken, erachten wir nicht als sinnvoll. Nicht alle unter 21-Jährigen sind finanziell schlecht gestellt, gleichzeitig gibt es viele andere Personen, die eine Kostenreduktion benötigen würden, um am sozialen Leben teilnehmen zu können. Dass sich die Pandemie besonders auf die Psyche junger Menschen negativ auswirkt, kann mit dieser Massnahme nicht geändert werden. Ziel muss sein, möglichst rasch zur Normalität zurückzukommen. Das geht nur mit einer hohen Impfquote.

Grüne: Der vorliegende Auftrag geniesst in unserer Fraktion viel Sympathie und die kategorische Ablehnung der Regierung erstaunt. Die letzten Monate haben gezeigt, dass auch in «neuen» Kategorien gedacht werden muss und befristete Lösungen Teil einer Strategie sein können. Wir sind uns durch aus bewusst, dass eine Umsetzung alles andere als einfach ist und gewisse Risiken weiterer Ungleichbehandlungen schafft. Den Jugendlichen und jungen Erwachsenen etwas entgegenzukommen, ist sicher kein Argument gegen den dringend empfohlenen Impfschutz.

SVP: «Testen, testen, testen» lautete einst die Devise des Bunderats. Die SVP ist deshalb der Ansicht, dass grundsätzlich der Bund weiterhin die Kosten für sämtliche Antigentests – und zwar für jede Bevölkerungsgruppe – übernehmen müsste. Die einschneidenden Massnahmen stellen insbesondere für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine gewaltige Bürde dar. Unsere Kinder und Jugendliche verdienen die Unterstützung durch den Kanton. Die SVP stimmt deshalb grossmehrheitlich diesem Auftrag zur Kostenbeteiligung an den Tests zu.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen