Session Die Solothurner Parlamentsmitglieder beantworten die drängendsten Fragen – auch zur weltpolitischen Sicherheitslage Am Montag starteten der National- und der Ständerat die Frühlingssession, die bis zum 18. März dauert. Neben der Gletscher-Initiative nehmen die acht Solothurner Parlamentsmitglieder Stellung zur Tierhaltung und zur weltpolitischen Sicherheitslage. Christof Ramser Jetzt kommentieren 01.03.2022, 12.00 Uhr

Die Solothurner Stände- und Nationalräte nehmen Stellung zu den aktuellen Geschäften. Bilder: Keystone/ Montage: ckr

Klimaneutral bis 2050: Dies will die Gletscher-Initiative. Unterstützen Sie den direkten Gegenvorschlag des Bundesrates, der zwar ebenso Netto-Null anstrebt, jedoch mit einer Pflicht zur Reduktion statt mit einem Verbot der «Fossilen»?

Pirmin Bischof. Alessandro Della Valle / Keystone

Pirmin Bischof, Ständerat, Die Mitte: Das Ziel ist klar: Klimaneutralität. Die Initiaitve will Benzin, Erdgas und Heizöl verbieten. Das geht zu weit. Der Gegenvorschlag mit einer verbindlichen Reduktion («Absenkpfad») stimmt. In der Energiekommmission kämpfe ich momentan vor allem darum, eine schnell drohende «Winterlücke» zu verhindern. Kurzfristig braucht es hiezu vor allem Wasser- und (bestehende) Kernenergie, mittel- und langfristig vor allem die Sonne. All diese Mittel sind klimaneutral.

Roberto Zanetti, Ständerat, SP: Der Gegenvorschlag des Bundesrates hat das gleiche Ziel wie die Gletscherinitiative, ist aber eleganter formuliert und weckt wohl weniger Fundamentalopposition. Stand heute werde ich sowohl zur Initiative wie zum Gegenvorschlag Ja sagen und in der Stichfrage den Gegenvorschlag vorziehen. Zuerst gilt es aber, das Ergebnis der parlamentarischen Behandlung abzuwarten.

Kurt Fluri, Nationalrat, FDP: Ich unterstütze den direkten Gegenvorschlag. Angesichts der Tatsache, dass die schweizerische Klimapolitik das globale Klima nur sehr minim beeinflusst und die angebliche Vorbildfunktion der Schweiz bloss ein Wunschbild aus unserer Perspektive ist, lehne ich eine allzu repressive Politik ab. Wichtiger als ein fixes Jahresziel für die nächste Generation wäre eine Neuauflage des CO₂-Gesetzes mit realistischen Zielen für 2030. Natur- und Landschaftsschutz dürfen dabei aber nicht in ihrer Substanz beeinträchtigt werden.

Christian Imark, Nationalrat, SVP: Ich lehne beide Vorschläge entschieden ab. Wir sind im Zeitalter einer möglichen Strommangellage in der Schweiz, einer sich abzeichnenden Energiekrise in Europa sowie einer besorgniserregenden geopolitischen Entwicklung in Osteuropa. Unter diesen Voraussetzungen hat die Dekarbonisierung schlicht keine Priorität. Wer um jeden Preis daran festhält, riskiert, die Schweiz mit Fleiss an die Wand zu fahren.

Stefan Müller-Altermatt, Nationalrat, Die Mitte: Ja, ich unterstütze diesen Gegenvorschlag. Nach dem Nein zum CO₂-Gesetz wäre es aber noch viel besser, wir würden mit einem indirekten Gegenvorschlag auf Gesetzesebene nicht nur Ziele, sondern auch Massnahmen für den Klimaschutz beschliessen. Daran arbeiten wir derzeit in der Energiekommission des Nationalrats.

Franziska Roth. Zvg

Franziska Roth, Nationalrätin, SP: Wir wissen alle, dass es in absehbarer Zukunft Millionen von Klimaflüchtlingen geben wird. Wir wissen alle, dass wir den Worten auch Taten folgen lassen müssen – und zwar verbindliche. Die Gletscherinitiative ist darauf die richtige Antwort. Der Gegenvorschlag des Bundesrats, der die Bergregionen «schützen» will, da sie mit ÖV weniger gut erschlossen sind, ist unehrlich. Wir wissen alle, dass gerade Bergregionen vom Klimawandel massiv bedroht sind.

Felix Wettstein, Nationalrat, Grüne: Der direkte Gegenvorschlag ist ein Armutszeugnis. Die Gletscherinitiative ist ja äusserst sanft formuliert, sie setzt auf Verfassungsebene fest, was inzwischen Minimalziel ist. Doch ausgerechnet davon würde der Gegenvorschlag wieder abrücken, man scheut die Verbindlichkeit. Mich erschreckt, dass immer noch viele nicht kapiert haben: Die Erde brennt! Die Zeit rennt uns davon! Unser Land muss viel schneller von den Fossilen wegkommen. Hopp Schwiiz!

Walter Wobmann. Peter Klaunzer / Keystone

Walter Wobmann, Nationalrat, SVP: Die Gletscherinitiative verlangt, dass der CO₂-Ausstoss in der Schweiz bis 2050 auf Netto-Null gesenkt wird. Das würde bedeuten, dass fossile Treibstoffe und Brennstoffe verboten werden müssten. Aber einen vollständigen Ersatz für diese Energieträger gibt es einfach nicht. Der Gegenvorschlag verlangt in etwas abgeänderter Form das Gleiche. Ich lehne die Gletscherinitiative und den Gegenvorschlag ab.

Zur Debatte steht im Ständerat die Initiative für ein Verbot der Massentierhaltung. Der Bauernverband ist dagegen, doch die Würde unserer Nutztiere ist unbestritten ein hohes Gut. Müssen wir mehr tun für das Tierwohl?

Pirmin Bischof, Ständerat, Die Mitte: Das Tierwohl ist zu Recht eine der tragenden Säulen unseres Landwirtschaftsrechts. Der Tierschutz ist einer der strengsten der Welt. So ist heute schon Massentierhaltung verboten. Die Tierbestände sind europaweit gesehen sehr tief. Auch als Mitglied der Wirtschaftskommission des Ständerates unterstütze ich dies, lehne aber die Initiative ab. Sie würde unseren Bauernbetrieben zusätzliche Wettbewerbsnachteile bringen, die nicht zu rechtfertigen sind.

Roberto Zanetti. Zvg

Roberto Zanetti, Ständerat, SP: Obwohl die Schweiz im internationalen Vergleich ein erfreulich hohes Tierschutzniveau hat, sind Verbesserungen notwendig und möglich. Auch hier scheint mir der Gegenvorschlag des Bundesrates erfolgversprechender. Stand heute werde ich gleich verfahren wie bei der Gletscherinitiative. Gegebenenfalls ist der bundesrätliche Gegenvorschlag zu ergänzen und zu optimieren. Sollte der Gegenvorschlag im Ständerat scheitern, werde ich der Initiative zustimmen.

Kurt Fluri, Nationalrat, FDP: Sowohl die Initiative als auch den direkten Gegenvorschlag lehne ich ab. Die Schweiz kennt bereits heute eine der weltweit strengsten Regulierungen für die Nutztierhaltung. Beide Vorschläge würden die Wettbewerbsfähigkeit unserer Landwirtschaft massiv beeinträchtigen und somit deren Abhängigkeit von Subventionen verstärken - genau das Gegenteil von dem, was wir wollen.

Christian Imark. Alessandro Della Valle / Keystone

Christian Imark, Nationalrat, SVP: Die Forderungen der Initiative sind der Beweis, wie wenig die Initianten überhaupt von der Materie verstehen. Die Vorschriften zur Tierhaltung in der Schweiz sind bereits überdurchschnittlich hoch. Anstatt neue Probleme herbeizureden, sollte man den Fokus besser auf die Durchsetzung der heutigen Regeln legen.

Stefan Müller-Altermatt, Nationalrat, Die Mitte: Die Würde des Tieres ist bereits im Zweckartikel des Tierschutzgesetzes verankert und politisch absolut unbestritten. Und das Tierschutzgesetz selber darf als das strengste der Welt bezeichnet werden. Die Initiative rennt also offene Türen ein und soll abgelehnt werden. Es ist unkorrekt, den Landwirten vorzuwerfen, sie respektierten das Tierwohl nicht.

Franziska Roth, Nationalrätin, SP: Eine Volksinitiative ist immer ernst zu nehmen. Die Schweiz tut fürs Tierwohl schon viel, aber immer noch zu wenig. Massentierhaltung ist durch nichts zu rechtfertigen. Wenn zum Beispiel in Tierhallen Stroh liegt, hat dies noch nichts mit artgerechter Haltung zu tun. Ständig darauf hinzuweisen, dass die Situation in anderen Ländern schlechter sei, nützt den Tieren nichts. Mit Blick auf die erste Frage schadet Massentierhaltung nachweislich der Umwelt.

Felix Wettstein, Nationalrat, Grüne: Ja. Die Initiative verdient unsere Unterstützung, denn sie ist gut formuliert. Sie setzt gezielt dort an, wo die Würde und das Wohl der Nutztiere nach wie vor missachtet werden, zum Beispiel beim fehlenden Auslauf. Es kann nicht sein, dass bis zu 27’000 Masthühner ihr kurzes Leben in einer völlig unstrukturierten Halle ohne Tageslicht verbringen. Es kann nicht sein, dass pro Sau weniger als ein Quadratmeter Liegefläche ausreichen soll.

Walter Wobmann, Nationalrat, SVP: Die Initiative für ein Verbot der Massentierhaltung schiesst eigentlich am Ziel vorbei, denn in der Schweiz gibt es kaum eine solche Massentierhaltung, jedenfalls nicht in der Art, wie sie uns die Initianten vorgaukeln, und wie wir es vom Ausland kennen, wo es zum Beispiel Betriebe mit Tausenden von Kühen und Zehntausenden von Schweinen gibt. Das Tierwohl ist mir sehr wichtig, aber wir haben heute schon weltweit eines der strengsten Tierschutzgesetze.

Die Schweiz strebt von 2023 bis 2024 als eines von zehn nichtständigen Mitgliedern einen Sitz im UNO-Sicherheitsrat an. Es wäre eine Premiere. Wie stellen Sie sich dazu?

Pirmin Bischof, Ständerat, Die Mitte: Als Präsident der Aussenpolitischen Kommission des Ständerates halte ich fest, dass die Kandidatur für einen Sicherheitsratssitz aussen- und neutralitätspolitisch vertieft geprüft wurde. Der Bundesrat und eine grosse Mehrheit beider Räte befürwortet sie. Die Vorteile überwiegen: Direkte Beziehungen zu den Grossmächten und stärkerer Hebel bei den Guten Diensten. Die «Nachteile» haben wir heute schon ohne Einsitz: Die Ukrainekrise lässt grüssen.

Roberto Zanetti, Ständerat, SP: Die Schweiz bemüht sich seit Jahren um einen Sitz im Sicherheitsrat. Gerade jetzt, wo es lichterloh brennt, die Kandidatur zurückzuziehen, würde international nicht verstanden. Wenn es brennt, muss man löschen helfen und sich nicht aus der Verantwortung stehlen. Die Schweiz hat der Staatengemeinschaft viel zu bieten: Gute Dienste, Erfahrung in friedlicher Konfliktbewältigung, Neutralität und damit Glaubwürdigkeit. Das ist eine grosse Herausforderung für unsere Aussenpolitik. Und eine Chance!

Kurt Fluri. Zvg

Kurt Fluri, Nationalrat, FDP: Die Neutralität ist kein Hindernis für die Einsitznahme im UNO-Sicherheitsrat – die Schweiz wird gewählt als neutraler Staat. Einen entscheidenden Einfluss auf die Weltpolitik zu erwarten, wäre naiv. Im Sicherheitsrat kann aber mehr bewegt werden denn als blosses UNO-Mitglied. Vor allem zu den fünf Vetomächten müssen Kontakte gepflegt werden, und dort erhält ein neutrales Land sicher eher Gehör. Und schliesslich steht es der Schweiz frei, sich bei unüberwindlichen Dilemmata der Stimme zu enthalten.

Christian Imark, Nationalrat, SVP: Einen möglichen Einsitz der Schweiz im UNO-Sicherheitsrat ist mit allen Mitteln zu verhindern. Er bringt keine Vorteile, aber hohe Risiken und steht im krassen Missverhältnis zu unserer traditionellen Rolle als neutrales Land. Die eidgenössischen Räte wollen diese Frage dem Volk vorenthalten, weil sie wissen, dass die Forderung niemals mehrheitsfähig wäre.

Stefan Müller-Altermatt. Yoshiko Kusano

Stefan Müller-Altermatt, Nationalrat, Die Mitte: Auf den ersten Blick erscheint der Sitz im Sicherheitsrat eine gute Gelegenheit zu sein, sich aktiv und engagiert in der Friedenspolitik einzubringen. Gerade die letzten Tage zeigen aber, dass das kaum so ist. Das Vetorecht der Grossen – inklusive Russland – verhindert griffige Stellungnahmen. Da täte die Schweiz wesentlich besser daran, eigenständig eine klare Position zu beziehen oder sich halt eben zurückzuhalten, wenn die Guten Dienste der Schweiz benötigt werden.

Franziska Roth, Nationalrätin, SP: Als Sicherheitspolitikerin befürworte ich die die befristete Mitgliedschaft in diesem für den Weltfrieden wichtigen Gremium. Europa erlebt in den jetzigen Stunden und Tagen gerade, dass mit dem Angriffskrieg im Osten Europas bis anhin Undenkbares leider Realität geworden ist. Es braucht ein Umdenken. Ich gestehe, meine Einschätzung musste ich diesbezüglich vor Tagen ändern. Im Sicherheitsrat kann die Schweiz bereits früh ihre guten Dienste einbringen.

Felix Wettstein. Alessandro Della Valle / Keystone

Felix Wettstein, Nationalrat, Grüne: Ich unterstütze diese Kandidatur. Zweifellos kann die UNO nicht immer jene Stärke ausspielen, die wir uns eigentlich von ihr wünschen: Aktuell wird uns das schmerzlich vorgeführt. Dennoch ist sie die einzige weltumspannende Organisation, die den Rahmen für gemeinsame Friedensförderung und Konfliktlösung ohne Verletzung des Völkerrechts bieten kann. Der UNO-Sicherheitsrat ist nicht Partei, darum passt die Schweiz gut auf einen ihrer 15 Stühle.

Walter Wobmann, Nationalrat, SVP: Ich bin dagegen, denn damit würden wir uns als neutrales Land risikoreichen Interessenkonflikten aussetzen, da der UNO-Sicherheitsrat über Sanktionen und über Krieg und Frieden entscheidet. Somit wäre unsere bewährte Neutralität am Ende. Dieser Preis wäre viel zu hoch. Mit der bewährten immerwährenden bewaffneten Neutralität können wir unsere guten Dienste für die ganze Staatengemeinschaft aufrechterhalten. Das kann dem Frieden mehr nützen.

