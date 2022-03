Session Der Solothurner Kantonsrat tagt fast wieder wie zu alten Zeiten: die wichtigsten Fragen zur März-Session – und die Antworten der Fraktionen Die Kantonsratssession findet ohne Schutzmassnahmen statt – und ist zum ersten Mal seit über zwei Jahren auch für Publikum wieder zugänglich. Urs Moser Jetzt kommentieren 22.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein rar gewordenes Bild (es stammt vom August 2021): Kantonsratsmitglieder an ihrem angestammten Platz, ohne Sicherheitsabstand. Hanspeter Bärtschi

Die Märzsession des Kantonsrats beginnt: Das Parlament kann wieder unter «normalen» Bedingungen tagen, im Kantonsratssaal im Rathaus, ohne besonderes Schutzkonzept, auch Publikum ist wieder zugelassen.

Da mutet es schon etwas paradox an, dass am dritten Sessionstag (30. März) zwei dringliche Aufträge traktandiert sind, welche die Aufhebung der repetitiven Coronatests und der Maskenpflicht an Schulen verlangen.

Die repetitiven Coronatests an Schulen sind eines der Traktanden der März-Session. Severin Bigler

Zum Auftakt der Session steht am 22. März der Legislaturplan 2021 bis 2025 des Regierungsrats auf dem Programm. Der Kantonsrat kann ihn im Prinzip nur zur Kenntnis nehmen, aber auch eigene Planungsbeschlüsse dazu einbringen.

Entsprechende Eingaben der Grünen drehen sich um klimapolitische Zielsetzungen, von bürgerlicher Seite geht es um Finanz- und Steuerpolitik. Die SVP möchte die Regierung gewissermassen auf die «Jetz si mir draa»-Initiative verpflichten: Die Steuerbelastung sei für alle natürlichen Personen auf den Schweizer Durchschnitt zu senken.

Weiter sei eine Erhöhung der Globalbudgets des Staatshaushalts zu vermeiden. Die Freisinnigen verlangen, eine Reduktion der Pro-Kopf-Verschuldung auf 3000 Franken bis ins Jahr 2030 in den Legislaturplan aufzunehmen.

Auf der Traktandenliste stehen auch zwei Volksaufträge: zur Ausrufung des Klimanotstands und zur Einführung eines gesetzlich geregelten kantonalen Mindestlohns.

Hier die Positionen der Fraktionen zu drei zentralen Fragen während der März-Session:

Ein Volksauftrag verlangt einen gesetzlich geregelten kantonalen Mindestlohn für alle im Kanton Solothurn Angestellten. Stimmen sie dem Begehren zu?

FDP: Wir lehnen den Volksauftrag klar ab. Die Einführung eines staatlichen Mindestlohns würde die funktionierende Sozialpartnerschaft zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern völlig in Frage stellen. Der geforderte Mindestlohn von 25 Franken je Stunde ist sehr hoch. So hat der Kanton Neuenburg zum Beispiel einen Mindestlohn von rund 20 Franken je Stunde. Die Einführung des Mindestlohns würde die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Solothurn massiv schwächen. Folge wäre eine Abwanderung von Arbeitsplätzen, insbesondere für tiefer qualifizierte Arbeitskräfte.

Die Mitte: Nein. Viele Branchen kennen Gesamtarbeitsverträge. Die traditionelle Sozialpartnerschaft ist ein Erfolgsmodell in der Schweiz. Zudem hat der Regierungsrat bereits heute die Möglichkeit einen Normalarbeitsvertrag zu erlassen, falls in einer Branche die üblichen Löhne unterboten werden. Der Kanton Solothurn ist kein typischer Grenzgänger Kanton, wo Mindestlöhne allenfalls Sinn machen könnten. Die Einführung eines kantonalen Mindestlohnes wäre ein unnötiger Eingriff in den sehr gut funktionierenden Arbeitsmarkt und wird deshalb von uns abgelehnt.

Soll im Kanton Solothurn ein Mindestlohn eingeführt werden? Georgios Kefalas / Keystone

GLP: Nein, der Mindestlohn untergräbt die gut austarierten sozialpartnerschaftlichen Lösungen, darum ist die GLP-Fraktion gegen diesen staatlichen Eingriff.

SP/junge SP: Ja, weil alle, die Vollzeit arbeiten, einen Lohn verdienen, der zu einem anständigen Leben reicht. Es geht nicht, dass Personen in der Schweiz trotz Arbeit unter die Armutsgrenze fallen. Bereits mehrere andere Kantone haben einen Mindestlohn. Entgegen der gängigen Meinung gehen dadurch keine Stellen verloren, das konnte in Neuenburg gezeigt werden. Profitieren würden davon nicht nur die Personen, deren Lohn angehoben wird, sondern alle Steuerpflichtigen, weil weniger Prämienverbilligungen oder Sozialhilfe nötig wären.

Grüne: Gesamtarbeitsverträge sind für uns, wie faire Mindestlöhne, wichtige Instrumente. Es sollte doch im Grundsatz möglich sein, mit voller Arbeitsleitung ein Einkommen zu generieren, dass auch zum Leben reicht. Leider fehlen oft gerade in Tieflohnbranchen allgemeinverbindliche Lohn- und Arbeitsbedingungen. Verschiedene Kantone machen es vor, das sind positive Richtungsentscheide. Wir werden den Volksauftrag unterstützen, hätten allerdings eine Orientierung an den bereits in Kraft gesetzten Mindestlöhnen begrüsst.

SVP: Nein, einen Mindestlohn per Gesetz lehnen wir entschieden ab. Wir haben bereits die besten regionalen Arbeitsmarktregulierungen gemäss Avenir Suisse. Sozialpartnerschaften schaffen attraktive Anreize, um interessante Arbeitsplätze und -bedingungen zu gestalten. Die Löhne müssen individuell und flexibel bleiben, sowohl bei Quer- und Wiedereinsteigern, bei Zusatz- und Teilzeitbeschäftigten, wie auch bei Festanstellungen. Einarbeitungen brauchen Chancen. Finanzielle Anreize verschwinden vor allem in der Steuerhölle des Kantons Solothurn.

Anträge zum Legislaturplan verlangen eine klimaneutrale Verwaltung bis 2030 und die Dekarbonisierung des motorisierten Verkehrs. Unterstützen Sie diese Ziele?

FDP: Es sind momentan zwei breit abgestützte kantonale Arbeitsgruppen mit Beteiligung von Wirtschaft, Politik und Verbänden am Arbeiten an einem Energiekonzept und einem Massnahmenplan Klima. Sie behandeln genau die Themen, die im Legislaturplan gefördert werden sollen. Mitte Jahr werden erste Ergebnisse veröffentlicht, auf dieser Grundlage können wir dann den Weg genau definieren, den das Parlament und Solothurner Volk mitträgt.

Die Mitte: Wir unterstützen die Anträge zu den Planungsbeschlüssen in der abgeänderten Form des Regierungsrates. Klimaneutralität ist nicht nur aus Sicht des Umweltschutzes Gebot der Stunde, sondern auch aus Gründen der Unabhängigkeit bei der Energieversorgung. Zudem hilft jeder Franken, welchen wir nicht in Öl und Gas investieren müssen, der heimischen Wirtschaft.

GLP: Die GLP-Fraktion unterstützt beide Anliegen im geänderten Wortlaut der Regierung einstimmig. Diese setzt sich das Ziel einer klimaneutralen Verwaltung bis 2040. Eine Umsetzung bis 2030 wie im Originalwortlaut gefordert, halten wir ökologisch und ökonomisch nicht für sinnvoll und auch nicht umsetzbar. Das Ziel 2040 entspricht exakt der Klimastrategie der Grünliberalen «Cool down 2040». Dies ist umsetzbar und trägt der besonderen Verantwortung der öffentlichen Hand Rechnung.

SP/junge SP: Ja unbedingt! Die Ziele des Pariser Klimaabkommens müssen auch im Kanton Solothurn umgesetzt werden. Deshalb braucht es jetzt endlich griffige Massnahmen: Halbierung des CO2-Ausstosses bis 2035 – Netto Null bis 2050! Die SP fordert hierzu einen Stopp für fossile Brennstoffe und einen kräftigen Ausbau der erneuerbaren Energien. Kanton und Gemeinden haben in diesem Prozess eine Vorbildfunktion, sie können die Erreichung der Ziele direkt beeinflussen.

Geht es nach der SP und den Grünen, sollen erneuerbare Energien «kräftig ausgebaut werden». Hier eine Aufnahme aus Deutschland. Michael Sohn

Grüne: Natürlich unterstützt die Grüne Fraktion ihre eigenen Anträge zur klimaneutralen Verwaltung und der Dekarbonisierung des motorisierten Verkehrs. Wir freuen uns, dass die Regierung die Dringlichkeit dieser Themen anerkennt und unsere Anträge mit geändertem Wortlaut erheblich erklärt hat. Jetzt müssen den Versprechen Taten folgen: Wir wollen eine klimaneutrale Zukunft, unabhängig von Öl und Gas. Vom Verkehr bis zur Verwaltung, von der Heizung bis zur Stromproduktion – Raus aus den Fossilen und das lieber heute als morgen!

SVP: Nein. Die Haltung des Regierungsrates und die Ausarbeitung des Energiekonzeptes ist sehr kritisch zu hinterfragen. Eine reine Dekarbonisierung wäre viel zu einseitig. Die SVP befürwortet intelligente Anreize im Umwelt- und Klimabereich und unterstützt eigenverantwortliche Handlungsgrundsätze von Wissenschaft, Technik und Industrie zur Bewältigung der Umweltprobleme. Dies gilt auch für die Verwaltung. Zusätzliche Regelungen braucht es nicht.

Eine Interpellation greift die sogenannten Freundschaftsvereinbarungen des Kantons mit China auf. Sind sie mit der Position der Regierung einverstanden oder sollte hier im Hinblick auf Menschenrechtsverletzungen mehr Zurückhaltung geübt werden?

FDP: Im Rahmen der von Bund definierten China-Strategie pflegt auch der Kanton Solothurn sei vielen Jahren Beziehungen mit China rund um das Engagement unserer Oltner Fachhochschule. Die FDP unterstützt diese Stossrichtung. Was die Oltner Fachhochschule unter der Leitung von Ruedi Nützi in den letzten 25 Jahren an Verständnis und Wissen rund um China aufgebaut hat, ist einzigartig und sehr wertvoll. Wir sind überzeugt, dass der Weg des kritischen Dialoges, des Gesprächs und der Auseinandersetzung mit China der richtige ist, um das gegenseitige Verständnis zu fördern und anstehende Herausforderungen anzugehen.

Die Fachhochschule Nordwestschweiz unterhält Freundschaftsverträge mit China. Bruno Kissling

Die Mitte: Gegenseitige Beziehungen können zumindest dazu beitragen, dass Staaten ihr Handeln bezüglich der Menschenrechte rechtfertigen müssen. Dies setzt allerdings voraus, dass der Nutzen der Beziehungen gleichmässig verteilt ist. Wenn man sieht, wie aggressiv China bei solchen Fragen reagiert, bekommt man den Eindruck, dass sich der Nutzen dieser Beziehungen zu Gunsten von China verschoben haben. Wir sind der Meinung, dass Beziehungen durchaus gepflegt werden sollen, aber nicht um jeden Preis.

GLP: Realistisch gesehen hat der Kanton Solothurn auf China wenig bis keinen Einfluss. Was wir aber tun können ist die rasche Umsetzung der Energiewende, damit reduzieren wir die Abhängigkeit aus autokratischen Staaten. Die GLP fordert daher die Beschleunigung der Massnahmen für Netto Null und ein massiver Ausbau der Erneuerbaren.

SP/junge SP: Die Regierung übt sich in ihrer Stellungnahme in vornehmer Zurückhaltung. Sie delegiert die Ausgestaltung der Beziehungen mit dem Ausland an den Bund. Dies macht dort Sinn, wo Partnerschaften koordiniert werden. Die Freundschaftsverträge der FHNW beinhalten primär den fachlichen Austausch, haben aber mit dem Besuch zweier Regierungsräte in beiden chinesischen Provinzen eine politische Komponente. In dem Dialog müssen die Menschenrechte unbedingt ein Thema sein, alles andere käme einer Billigung der unhaltbaren Zustände gleich.

Grüne: Im Rahmen ihrer «Einheitsfront»-Politik unterhält die Kommunistische Partei Chinas über ihre Provinzen weltweit unzählige solcher Freundschaftsvereinbarungen. Dies nicht zuletzt, um das Land als valable Nachfolgerin der verblassenden Weltmacht USA zu präsentieren. Aber die Freundschaft ist etwas einseitig: die Volksrepublik unter Xi Jinping duldet keinerlei Kritik von aussen, mischt sich aber umgekehrt oft und gerne ein, auch in der Schweiz. Deshalb würden wir uns von der Kantonsregierung etwas mehr Zurückhaltung wünschen.

SVP: Die SVP unterstützt die Ausführungen des Regierungsrates. Grundsätzlich sind Menschenrechtsverletzungen aller Art problematisch. Darauf Einfluss nehmen kann nur der Bund auf diplomatischem Weg, dies im Rahmen der neutralen Schweiz. Der Bund hat seine Ziele in der China-Strategie 2021-2024 klar definiert mit Fortführung des bilateralen Menschenrechtsdialogs mit China. Der wirtschaftliche Handel betrifft viele Rohstoffe und Produkte, welche für eine moderne Schweiz nötig sein werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen