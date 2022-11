Blaulicht bei Rotlicht beschäftigt Solothurner Justizkommission

Session Blaulicht bei Rotlicht beschäftigt die Justizkommission des Kantons Solothurn Die kantonsrätliche Justizkommission hat zwei Aufträge zum Thema Verkehrsregelverletzungen bei Blaulicht-Einsätzen verhandelt: Das Problem der Ambulanz in Olten ist eine Knacknuss. 08.11.2022, 18.25 Uhr

Die Oltner City-Kreuzung. Lavinia Scioli

Bei der Radaranlage an der Oltner City-Kreuzung werden immer wieder Krankenwagen im Notfalleinsatz geblitzt, die das Rotlicht überfahren. Um eine Busse zu umgehen, muss die Solothurner Spitäler AG dann jeweils in einem Rapport darlegen, dass es sich wirklich um einen Notfalleinsatz mit Blaulicht und Sirene handelte.

Zwei Aufträge im Kantonsrat fordern, dass diese Angelegenheit unbürokratischer geregelt werden soll. Matthias Borner (SVP. Olten) will, dass die Fahrzeugnummern von Einsatzwagen mit Blaulicht bei der Polizei hinterlegt werden können. Ein Auftrag der Mitte-Fraktion fordert im gleichen, aber allgemeineren Sinn, den administrativen Aufwand für Blaulichtorganisationen bei Verkehrsregelverletzungen zu minimieren.

Kantonsrat Matthias Borner. Hanspeter Bärtschi

Das ist nicht so einfach, wie der Regierungsrat in seinen Antworten ausführte. Die Verkehrsregeln gelten grundsätzlich auch für Blaulichtorganisationen, und das Strassenverkehrsgesetz lasse in dieser Frage keinen Automatismus zu. Die Dringlichkeit und Notwendigkeit einer Dienstfahrt, der Einsatz der Warnsignale und die sorgfältige Durchführung der Fahrt müssen in jedem Fall überprüft werden.

Die Prozesse dafür wurden bei der Polizei und der Staatsanwaltschaft zwischenzeitlich aber vereinfacht. Ebenfalls auf gutem Weg sei eine Optimierung des Ablaufs bei Ambulanz-Einsätzen.

Die Justizkommission des Kantonsrats schliesst sich der Regierung an und kam zudem in ihrer Diskussion zum Schluss, dass sich das Parlament mit dem Auftrag von Matthias Borner zu sehr in das operative Geschäft der Polizei einmischen würde.

Den allgemeinen Auftrag der Mitte-Fraktion empfiehlt sie hingegen zur Erheblicherklärung. Allerdings soll er auch gleich als erledigt abgeschrieben werden, weil die Prozesse bei Polizei und Staatsanwaltschaft für die Blaulichtorganisationen zwischenzeitlich ja vereinfacht worden seien. (sks)