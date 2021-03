Serie zu Frauenrechten «Unsere eigenen Stärken einbringen und leben»: Alt Kantonsrätin Romilda Meyer-Strahm erzählt Im 1. Teil unserer Serie «Solothurnerinnen Sichtbar gemacht» kommt Romilda Meyer-Strahm aus Grenchen zu Wort. Sophie Deck 09.03.2021, 05.00 Uhr

Romilda Meyer-Strahm war sieben Jahre lang Kantonsrätin und führt heute ein Onlineunternehmen. Sophie Deck

Da der Kampf um Frauenrechte auch immer auch ein Kampf ums Sichtbarwerden war und ist, wollen wir 2021 Solothurnerinnen sichtbar machen. Jeden Montag (oder Dienstag) erzählt eine Solothurnerin von ihren Erlebnissen und Zielen und zeigt sich so den Lesern.

Wie sind Sie in den Kantonsrat gekommen?

Mich rief ein Freund an, der für die Grünen kandidierte. Ich war zuvor noch nie politisch aktiv gewesen. Aber er meinte, sie hätten in der Partei die Abmachung getroffen, dass jeder männliche Kandidierende auch noch eine Frau für die Liste finden müsse. Ich dachte, mich würde eh niemand wählen. Schliesslich wurde ich dann als erster Ersatz gewählt und knapp ein Jahr später vereidigt.



Wie war für Sie die Anfangszeit im Amt?

Ich war schon unsicher, aber ich dachte mir: Du hast kandidiert, jetzt musst du es auch durchziehen. Dann bin ich recht schnell in die Aufgaben hineingewachsen. Ich habe mir nicht zu viel überlegt. Wenn ich etwas machen wollte, habe ich eben jemanden gefragt ‒ auch wenn es direkt ein Regierungsrat war. Diese Herangehensweise wurde tatsächlich sehr geschätzt. Viele fanden meine ‒ manchmal naiv wirkende Offenheit ‒ sympathisch.

Romilda Meyer-Strahm Romilda Meyer-Strahm ist 61 Jahre alt und wohnt in Grenchen. Sie hat Chemie-Laborantin gelernt, wurde schwanger und war dann neun Jahre lang Hausfrau und Mutter von drei Kindern. Dann begann sie in Grenchen als Lebensmittelortsexpertin zu arbeiten. 1989 wurde sie als Grüne in den Kantonsrat und den Gemeinderat gewählt. Diese Ämter übte sie sieben Jahre lang aus, danach holte sie ihre Matur nach und studierte Chemie und Informatik. Bis 2010 war sie Vizedirektorin des Bundesamtes für Informatik und Telekommunikation. Heute führt Meyer ein Onlineunternehmen, das Firmen berät, ist in der Freizeit gern in der Natur und kümmert sich viel um ihre Enkel.

Gab es damals viele Frauen im Kantonsrat?

Nein, wir hatten damals einen recht tiefen Frauenanteil: 15 von 144 Mitgliedern waren Frauen. Bei den nächsten Wahlen dann, 1993, kam der Brunner-Effekt ins Spiel: Weil die Genferin Christiane Brunner nicht in den Bundesrat gewählt worden war, wurden viele Frauen nun erst recht politisch aktiv. Auf einen Schlag stieg unsere Zahl auf 50 Frauen. Dann wurde auch das mit den WCs geändert.

Genau, Sie hatten am Anfang keine Damentoiletten in Rathaus. Wie war das?

Es ist eigentlich komisch: Bis 1993 endlich Damentoiletten eingerichtet wurden, hatte ich nie darüber nachgedacht. Wir haben immer unsere ganzen Pausen damit verbracht, durch das ganze Gebäude zu laufen, um dort die WCs der Angestellten zu benutzen. Man hat dann schliesslich in der Nähe des Kantonsratssaales ein Männer-WC zu einem Frauen-WC umbenannt. Dort waren aber immer noch die Pissoirs drin, worüber ich gerne Witze machte. Mein Humor kam nicht überall gleich gut an (lacht).

Gab es denn noch andere Dinge, an denen man die Frauenminderheit gespürt hat?

Nicht direkt, aber es kamen immer wieder alte Rollenmuster zum Vorschein. Diese nahm ich in überparteilichen Gremien wahr. Männer haben sich oft schon im Voraus eine Vorgehensweise überlegt und wollten uns dann erklären, was wir tun sollten. Einige Frauen haben das auch so angenommen. Sie meinten, wenn man als Frau schon dabei sein dürfe, dann müsse man sich jetzt auch ein bisschen einreihen. Aber ich kann doch selber denken und aktiv werden, ohne vorher den «Segen» eines Mannes einzuholen. Deshalb war mir wichtig, dass wir uns nicht den Männern angleichen, sondern unsere eigenen Stärken einbringen und leben. Dem bin ich treu geblieben und fühle mich sehr wohl dabei.

Und wie haben Sie das ausserhalb des Kantonsrates erlebt?

Ich habe immer wieder solche Sachen erlebt. Zum Beispiel sagte ich mal zu einem Arbeitskollegen im Spass: «Ich könnte doch Chemie studieren.» Er meinte dann: «In deinem Alter - bist du verrückt?» So entschied ich noch in demselben Monat, Chemie zu studieren. Im Studium wurde ich oft gefragt, wie ich mich denn um meine Kinder kümmere. Unsere Kinder waren da Teenager, aber auch sonst: Mein Mann schaute auch zu ihnen. Und an einem Arbeitsort wurde mir deutlich klargemacht, sie hätten kein Interesse, mich als Frau in eine Führungsposition zu befördern. Es ist aber mittlerweile vieles besser geworden. Trotzdem gibt es noch viele Ungerechtigkeiten. Mich persönlich beschäftigt die Lohnungleichheit am meisten.

Im Video erzählt Romilda Meyer-Strahm, wie sie 1971 die Einführung des Frauenstimmrechts erlebt hat, erklärt, was für sie die heutige Rolle der Frau ist und gibt einen Tipp fürs Leben:

Wie haben Sie 1971 die Einführung des Frauenstimmrechts erlebt?

Zwischenzeitlich war mir das ein bisschen aus dem Sinn gegangen. Als ich dann aber den Film «Die göttliche Ordnung» geschaut habe, fiel mir alles wieder ein. Genau so wie in dem Film war es für mich. In meiner engsten Familie wurde nicht dafür geredet, sicher aber auch nicht dagegen. Wir waren als Familie nie sehr politisch. Für mich selber als 11-jähriges Mädchen war es aber klar, dass man da mitredet. Ich glaube, ich habe da erst gemerkt, wie wenig Frauen vorher zu sagen hatten.

Was ist für Sie die Rolle der Frau in der heutigen Gesellschaft?

Heute hat die Frau eine Rolle, in der sie immer mehr Aufgaben übernimmt. Es ist nun zwar akzeptiert, dass Frauen politisieren, viel arbeiten und Unternehmen leiten, gleichzeitig erwartet man aber auch von ihnen, dass sie Vollzeit-Mütter sind, Haushalten und Kochen. Das ist eine Überbelastung. Ich würde mir wünschen, dass Frauen mutiger und selbstbestimmter sind, auch wenn sie Kinder haben - oder vor allem dann. Es gibt immer eine Lösung; daran müssen wir als Gesellschaft arbeiten.

Gibt es etwas, was Sie anderen Frauen sagen möchten?

Für Frauen und auch für Männer, ein kleiner Tipp: Wenn du den Wunsch hast, etwas zu machen und dein Umfeld hat Einwände und Bedenken, dann nimm sie ernst, aber mach es trotzdem.