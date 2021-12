Pandemiealltag im Alterszentrum: Regeln befolgen, Freiraum nutzen

Interview «Kurt Fluri ist aus der Zeit gefallen»: Politologe Lukas Golder analysiert das politische Geschehen in der Stadt Solothurn

Kurt Fluri verliess nach 28 Jahren das Stadtpräsidium, mit Stefanie Ingold ist nun erstmals eine Linke und zudem eine Frau an der Spitze der Stadt. Lukas Golder ist einer der bekanntesten Politologen der Schweiz und wohnt in Feldbrunnen-St. Niklaus. Der Co-Leiter des Forschungsinstituts gfs Bern analysiert im Interview den politischen Umbruch, der in Solothurn dieses Jahr erfolgt ist.